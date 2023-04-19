Росію та Білорусь не допустили до прекваліфікації на Євробаскет-2025

ФІБА не допустить національні команди Росії та Білорусі до прекваліфікації Євробаскету-2025.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Виконавчий комітет ФІБА-Європа в офіційному листі Федерації баскетболу України повідомив про те, що було ухвалено одноголосне рішення не допускати російську та білоруську національні збірні до участі у прекваліфікації Євробаскету-2025, матчі якої відбудуться у липні-серпні 2023 року.

Керуючись рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Виконком ФІБА минулого тижня вирішив не допускати відповідні команди до прекваліфікаційного турніру. Таким чином, російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи-2025.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірну Росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024

Як повідомлялося, раніше Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила чоловічу збірну Росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024.