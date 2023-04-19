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Росію та Білорусь не допустили до прекваліфікації на Євробаскет-2025

Новини Цензор.НЕТ Спорт

баскетбол

ФІБА не допустить національні команди Росії та Білорусі до прекваліфікації Євробаскету-2025.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Виконавчий комітет ФІБА-Європа в офіційному листі Федерації баскетболу України повідомив про те, що було ухвалено одноголосне рішення не допускати російську та білоруську національні збірні до участі у прекваліфікації Євробаскету-2025, матчі якої відбудуться у липні-серпні 2023 року.

Керуючись рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Виконком ФІБА минулого тижня вирішив не допускати відповідні команди до прекваліфікаційного турніру. Таким чином, російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи-2025.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірну Росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024

Як повідомлялося, раніше Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила чоловічу збірну Росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Нехай щастить.
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19.04.2023 19:22
+2
Теперь они будут метать мячи из коровьих испражнений в дырку сортира. Классика.
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19.04.2023 19:23
+1
Тепер нехай грають в очко одне з одним.
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19.04.2023 19:39
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Нехай щастить.
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19.04.2023 19:22 Відповісти
Теперь они будут метать мячи из коровьих испражнений в дырку сортира. Классика.
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19.04.2023 19:23 Відповісти
Есть варианты: кацапы прибивают 2 лукошка к мавзолею и вместе с бюльбашами проводят Евробаскет-Z.
Вместо баскетбольного мяча используется картошка и шишки.
Победителю - три ящика боярки !
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19.04.2023 19:28 Відповісти
Нехай тепер кваліфікують один одного по черзі...
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19.04.2023 19:29 Відповісти
Тепер нехай грають в очко одне з одним.
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19.04.2023 19:39 Відповісти
пускай дальше баскетбол ногой играют
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19.04.2023 20:21 Відповісти
такі приємні новини треба оперативніше давати...від учора зачекались...
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19.04.2023 21:09 Відповісти
спасибо а то враги из министерства молоди та спорта запретили бы украинским спортсменам выступать на соревнованиях
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19.04.2023 21:16 Відповісти
Я важаю , що тим комітетом керують друзі сівковича і клюева, а сивкович і клюев керують у мацкві штабом по розвалу Україні .

ЦЕ Ж НАДО ДОДУМАТИСЯ НЕ ПУСТИТИ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ НА ОЛІМПИАДУ ‼️‼️‼️А росіян пустити
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20.04.2023 07:10 Відповісти
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20.04.2023 07:07 Відповісти
 
 