Росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровщини близько 70 снарядів - пошкоджено підприємство, - ОВА

Російські війська обстріляли з важкої артилерії та РСЗВ Червоногригорівську громаду Нікопольського району - пошкоджено приватне підприємство, розбито 34 сонячні батареї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Майже сім десятків снарядів із важкої артилерії та РСЗВ. Саме стільки агресор спрямував по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Пошкоджено приватне підприємство та розбито 34 сонячні панелі. Обійшлося без жертв", - написав він.

Крім цього, як повідомив Лисак, "у Великомихайлівській громаді Синельниківського району пошкоджено 2 адміністративні будівлі та автомобіль".

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