Україна має якнайшвидше побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що що міцнішим буде захист повітря, то більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у фейсбуці.

"Побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін – наш пріоритет. Це захист мирних міст, критичної інфраструктури, наших людей у тилу та на фронті", - написав він.

Як зауважує Резніков, системи Patriot формують спроможність, якої раніше не було – вражати балістичні цілі. Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам - підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували. МіГи від польських та словацьких друзів посилять захист і від російських ракет, і від іранських дронів. Він додав, все це – свіжі надходження, які вже у лавах Сил оборони.

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"З огляду на варварську тактику Кремля нам потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них. Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка – вершина цієї піраміди", - додав Резніков.

Міністр нагадав, що щодо кожної платформи спочатку Україна чула "ні, це неможливо", а тепер вони боронять наше небо. Послідовно працюємо на результат.

"Що міцнішим буде захист повітря, то більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, то швидше наші люди повернуться додому", - наголосив міністр оборони.

Резніков також подякував усім партнерам за безцінну допомогу.

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