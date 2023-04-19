Україна має якнайшвидше побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що що міцнішим буде захист повітря, то більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у фейсбуці.
"Побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін – наш пріоритет. Це захист мирних міст, критичної інфраструктури, наших людей у тилу та на фронті", - написав він.
Як зауважує Резніков, системи Patriot формують спроможність, якої раніше не було – вражати балістичні цілі. Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам - підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували. МіГи від польських та словацьких друзів посилять захист і від російських ракет, і від іранських дронів. Він додав, все це – свіжі надходження, які вже у лавах Сил оборони.
"З огляду на варварську тактику Кремля нам потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них. Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка – вершина цієї піраміди", - додав Резніков.
Міністр нагадав, що щодо кожної платформи спочатку Україна чула "ні, це неможливо", а тепер вони боронять наше небо. Послідовно працюємо на результат.
"Що міцнішим буде захист повітря, то більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, то швидше наші люди повернуться додому", - наголосив міністр оборони.
Резніков також подякував усім партнерам за безцінну допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
головне скільки і яких комплексів для цього потрібно і скільки це буде коштувати ?
Скільки грошей МО перерахувало ВПК на виготовлення вітчизняних ППО/ПРО в період 2019-2022? Скільки грошей з бюджету МО передбачено на це в 2023-му році? Чи відновлена вітчизняна ракетна програма і яка її потужність (кількість ракет на місяць)?
Я не питаю ДЕ це виробництво відновлене (хоч в Польщі чи Румунії), але сам факт має місце?
Чи про геополітику ляпати язиком легше, ніж звітувати про виконання своїх безпосередніх обов'язків?
ова.
@pogrebeckij
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7 год
Дружина депутата фракції "Слуга Народу"в Сумській облраді Олександра Слюсаря нецензурно лаяла поліцейських, які виписували їй штраф за порушення правил дорожнього руху.
https://twitter.com/i/status/1648638104335536131
Якщо ми побудуємо багаторівневу систему ппо/про, то ми не зможемо будувати дороги!
Пам'ятаеш, зеленя шмаркля, лютий 2022 року?
Чи може він буде щось будувати?
В якому воно військовому званні?
Ну так яку цінність мають заяви цього лисого мародера?
Pan Оleksа_UA
@Oleksa_UA66
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5 год
Вгадайте, що робив Зе за три тижні до вторгнення. Ліпєцкая хвабріка кажете?