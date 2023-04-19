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Україна має якнайшвидше побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що що міцнішим буде захист повітря, то більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у фейсбуці.

"Побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін – наш пріоритет. Це захист мирних міст, критичної інфраструктури, наших людей у тилу та на фронті", - написав він.

Як зауважує Резніков, системи Patriot формують спроможність, якої раніше не було – вражати балістичні цілі. Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам - підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували. МіГи від польських та словацьких друзів посилять захист і від російських ракет, і від іранських дронів. Він додав, все це – свіжі надходження, які вже у лавах Сил оборони. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системи Patriot прибули до України, небо стає більш безпечним, - Резніков

"З огляду на варварську тактику Кремля нам потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них. Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка – вершина цієї піраміди", - додав Резніков.

Міністр нагадав, що щодо кожної платформи спочатку Україна чула "ні, це неможливо", а тепер вони боронять наше небо. Послідовно працюємо на результат.

"Що міцнішим буде захист повітря, то більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, то швидше наші люди повернуться додому", - наголосив міністр оборони.

Резніков також подякував усім партнерам за безцінну допомогу.

Також читайте: Німеччина передала Україні другу систему Iris-T, - Spiegel

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
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19.04.2023 20:32
+32
Красти не треба щоб було швидше!
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19.04.2023 20:29
+25
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19.04.2023 20:30
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Красти не треба щоб було швидше!
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19.04.2023 20:29 Відповісти
А что он скажет? Что Зеля зажал каких-то 40 млн. на доводку своих ЗРК СД300 от "Луча", которые Коростылев просил каждый год?
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19.04.2023 21:04 Відповісти
А ще можна було доробити ППО ПРО "Кільчень", але влада Зеленського турбувалася про свої кишені і кишеня Бені і зневажала захист України. Але це вина не тільки Зе, бо він таким був і таким і є, він цього не приховував, це все зробили 73%, які на руках його носили і носять вже 4-й рік при величезних невдачах і члмусь діях не на користь України. Час це все вже показав. Виходить, що "какая разніца" це не просто помилка, а злочин, а потрібно було із самого початку продовжувати "Армію, мову, віру" ЄС і НАТО.
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19.04.2023 21:19 Відповісти
А як же дороги?!
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19.04.2023 20:29 Відповісти
Ааа, дорогі вже готові на тих напрямках де треба було.
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19.04.2023 20:31 Відповісти
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19.04.2023 20:32 Відповісти
рьзніков, іді нахй.
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19.04.2023 20:30 Відповісти
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19.04.2023 20:30 Відповісти
Рассмеши гомика..
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19.04.2023 20:41 Відповісти
взагалі то на фото два гоміка)))
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19.04.2023 21:58 Відповісти
активного и пассивного.
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19.04.2023 22:38 Відповісти
при всій повазі хотілось би почути не лише побажання а і деякі числа

головне скільки і яких комплексів для цього потрібно і скільки це буде коштувати ?
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19.04.2023 20:32 Відповісти
Якщо збивати Петріотами мопеди, як це в нас прийнято, то не вистачить навіть бюджету США.
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19.04.2023 21:00 Відповісти
Не пЕтріотами, а пАтріотами. Бо пЕтріоти щойно лише надійшли. 😊
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19.04.2023 21:21 Відповісти
думаю петріотами будуть заривати від кинджалів щось дійсно важливе а "важливе" вже на підході
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19.04.2023 21:24 Відповісти
Якщо закуповувати яйця по 17,то їх тобі привезуть стільки,що запросто ними зможеш відбитись і не потрібна буде жодна ПРО/ПВО.
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19.04.2023 20:33 Відповісти
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19.04.2023 20:38 Відповісти
а що по Вашому ЗСУ робить "не покладая рук" ?
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19.04.2023 20:45 Відповісти
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19.04.2023 21:00 Відповісти
А у вас была возможность не выбрать себе большую войну в 2019 году. Нужно было просто немного подумать головой, а не жопой. Не пришлось бы сейчас ныть.
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19.04.2023 21:14 Відповісти
Здрисни звідси, гнида кацапська!
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19.04.2023 21:23 Відповісти
В яку сторону волаєш, тарасе?
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19.04.2023 21:00 Відповісти
це ти Орбана наслухався? а може Сі?
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19.04.2023 21:00 Відповісти
Это очередное одноразовое изделие. Их в последнее время просто нашествие.
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19.04.2023 21:12 Відповісти
Красти перестань, чи це робиться виконуючи оманький договорняк спеціально щоб партнери нічого нам не давали ,вони ж не лохи і бачать чк ви крадете.
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19.04.2023 20:36 Відповісти
Без "чи". Крадуть спеціально демонстративно і це давно помітно.
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19.04.2023 21:50 Відповісти
"Побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін - наш пріоритет. Це захист мирних міст, критичної інфраструктури, наших людей у тилу та на фронті" Джерело: https://censor.net/ua/n3413170

Скільки грошей МО перерахувало ВПК на виготовлення вітчизняних ППО/ПРО в період 2019-2022? Скільки грошей з бюджету МО передбачено на це в 2023-му році? Чи відновлена вітчизняна ракетна програма і яка її потужність (кількість ракет на місяць)?
Я не питаю ДЕ це виробництво відновлене (хоч в Польщі чи Румунії), але сам факт має місце?
Чи про геополітику ляпати язиком легше, ніж звітувати про виконання своїх безпосередніх обов'язків?
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19.04.2023 20:37 Відповісти
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19.04.2023 20:38 Відповісти
но тырять как не в себя...
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19.04.2023 20:46 Відповісти
Завтра Ігнат розповість, що петріотами неможливо збивати С-300 і буде правий. Я вчора вже писали про це, але трохи помилився у вартості ракети, один пуск петріота коштує 3 мільйони доларів, у кацапів С-300 тисячі. Захід в кращому випадку пару десятків ракет дасть і буде дуже добре.
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19.04.2023 20:46 Відповісти
2 яйца по 17- последний рубеж обороны ППО Резникова.
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19.04.2023 20:52 Відповісти
а к кому он обращается, кому это говорит? Мне что ли пенсу 70- летнему? Это я должен с тебя спросить с топором в руках возле плахи стоя!
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19.04.2023 20:58 Відповісти
А зелений асфальт можна вбудувати у систему ППО, чи яйця по 17? Чи пускові заряджати д'єрмаком-він дуже потужна ''людина''?
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19.04.2023 20:59 Відповісти
Це і їжаку зрозуміло.
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19.04.2023 21:00 Відповісти
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
7 год
Дружина депутата фракції "Слуга Народу"в Сумській облраді Олександра Слюсаря нецензурно лаяла поліцейських, які виписували їй штраф за порушення правил дорожнього руху.

https://twitter.com/i/status/1648638104335536131
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19.04.2023 21:02 Відповісти
Пану резнікову краще турбуватися про забезпечення ЗСУ продуктами, одежою, ГСМ, медичним обслуговуванням...а що стосується ППО ПРО ЄС зі США, то їх здобутки, а не резнікова. А резніков в той час, коли США і ЄС виробляють для України такі системі - краде зі стола ЗСУ і ще не соромиться виступати в ЗМІ, їздити в Європу... Альо, мародери ідіть геть з армії і навіть з України. Ваша затримка на цій посаді несе тільки школу, а не користь ЗСУ.
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19.04.2023 21:05 Відповісти
Краще він потурбувався про сухарі для себе. Сподіваюся не в далекому майбутньому вони йому ************!
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19.04.2023 21:13 Відповісти
ЗеИУДЫ , МЕГАМАРОДЕРЫ КОСТЬМИ ЛЯГУТ , убьют последнего украинца , но сами никогда не уйдут от бездонного корыта
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19.04.2023 23:23 Відповісти
покупая яйца по 17 гр шт и 1 кг яблок по 51гр много пво купишь и настроишь? им нужна война это же какой гешефт , а народ гибнет
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19.04.2023 21:05 Відповісти
Для резнікова , який хоче щось побудувати : колись яйця додавали у будівельний розчин для міцності і тоді ніхто їх не крав на будівництві ...
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19.04.2023 21:07 Відповісти
Рєзніков, нє нагнетай!
Якщо ми побудуємо багаторівневу систему ппо/про, то ми не зможемо будувати дороги!
Пам'ятаеш, зеленя шмаркля, лютий 2022 року?
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19.04.2023 21:12 Відповісти
Знову Україна має побудувати? 🤔 А сам Рєзніков і його зелена влада що будуть робити?
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19.04.2023 21:22 Відповісти
Так, закрий свій брехливий рот... І БУДУЙ !!!
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19.04.2023 21:31 Відповісти
Головне щоб слуги урода гроші на асфальт отримали.. ним іскендери точно зібьємо.. так заповідав ЗЄ-єрмако черчіль..
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19.04.2023 21:32 Відповісти
з такими торгашами як він і його "зе лідор" ,для України і її народу можна збудувати хіба що саркофаг.або склеп.
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19.04.2023 22:07 Відповісти
Цей лисий довбо#об спеціаліст авіації чи ППО?
Чи може він буде щось будувати?
В якому воно військовому званні?

Ну так яку цінність мають заяви цього лисого мародера?
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19.04.2023 22:52 Відповісти
я перепрошую, але яйцеликого мародера із талановитим .блом...
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19.04.2023 23:27 Відповісти
сержант ссср.
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20.04.2023 00:15 Відповісти
Авиамеханик от ШМАС
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20.04.2023 14:36 Відповісти
І шо ця совкова затичка 40-річної давнини тепер має компетенцію у побудуванні багаторівневих систем ППО?
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20.04.2023 17:14 Відповісти
Главное,чтобы не продали н
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19.04.2023 23:10 Відповісти
Від них можна очікувати все що завгодно.
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20.04.2023 07:05 Відповісти
тут важливо уточнити Україна! має побудувати, чи лохи американці та європейпі мають поставити щоб яйцеголовий відчитався про великі здобутки найвеличнішого підора....
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19.04.2023 23:13 Відповісти


Pan Оleksа_UA

@Oleksa_UA66

·

5 год

Вгадайте, що робив Зе за три тижні до вторгнення. Ліпєцкая хвабріка кажете?

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20.04.2023 00:02 Відповісти
На останньому рівні будемо яйцями по 17 грн. безпілотники збивати.
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20.04.2023 07:04 Відповісти
Резников - 1,2 рока пройшло і де ППО ?
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20.04.2023 07:25 Відповісти
 
 