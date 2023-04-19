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обстріл (21042) Сумська область (2200)

Протягом дня російські війська обстріляли п’ять громад на Сумщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,сумська

Протягом 19 квітня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад – Юнаківської, Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Хотінської. Зафіксовано 52 прильоти з мінометів, артилерії, гранатометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що під обстріли потрапили:

- Юнаківська громада: росіяни били з артилерії – 7 прильотів із САУ.

- Білопільська громада: ворог здійснив гранатометний обстріл (АГС) – 20 прильотів. Також був обстріл з мінометів – 12 прильотів та артилерії – 1 приліт.

- Хотінська громада: по території громади здійснено мінометний обстріл – 2 прильоти.

- Шалигинська громада: по околиці одного із сіл здійснено мінометний обстріл – 5 прильотів.

- Новослобідська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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