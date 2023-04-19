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На війні загинув 21-річний призер чемпіонату світу з кікбоксингу Руслан Пісковий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пісковий

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув призер чемпіонату світу К1 (боїв змішаного стилю) Руслан Пісковий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель Руслана Піскового повідомили в Instagram Муай-Тай України та світу.

Обставини трагедії поки не відомі.

Руслан Пісковий був 6-разовим чемпіоном України з К1, а також чемпіоном України серед професіоналів.

Крім того, 21-річний спортсмен був фіналістом чемпіонату Європи К1, а також срібним призером чемпіонату світу з К1. Пісковий виступав у ваговій категорії до 70 кілограмів.

На війні загинув 21-річний призер чемпіонату світу з кікбоксингу Руслан Пісковий 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.04.2023 22:00 Відповісти
Ми жили поруч із кращими і нвйкращими і не знали цього. Вічна Слава і Пам'ять полеглим за волю і незалежність України.
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19.04.2023 22:11 Відповісти
Світла пам"ять! Слава справжньому Воїну! Слава справжньому Бійцю!
Ми втрачаємо найкращих, щоб захитити Україну та світ від найгірших,
від наймерзенніших. Москалоті - смерть! Їхнім слугам - тюрма!
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19.04.2023 22:20 Відповісти
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19.04.2023 23:20 Відповісти
Ему было всего 21 год! Пид...ы московские...
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20.04.2023 00:13 Відповісти
 
 