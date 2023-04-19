На війні загинув 21-річний призер чемпіонату світу з кікбоксингу Руслан Пісковий

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув призер чемпіонату світу К1 (боїв змішаного стилю) Руслан Пісковий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель Руслана Піскового повідомили в Instagram Муай-Тай України та світу.

Обставини трагедії поки не відомі.

Руслан Пісковий був 6-разовим чемпіоном України з К1, а також чемпіоном України серед професіоналів.

Крім того, 21-річний спортсмен був фіналістом чемпіонату Європи К1, а також срібним призером чемпіонату світу з К1. Пісковий виступав у ваговій категорії до 70 кілограмів.

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