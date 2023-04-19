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У Фінляндії скасували заморожування землі та нерухомості Російського культурного центру

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фінляндія

У середу, 19 квітня, у Фінляндії скасували тимчасовий захід щодо заморожування землі та майна Російського культурного центру в Гельсінкі. Оскільки було ухвалено рішення про відсутність підстав для арешту майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Міністерство закордонних справ Росії направило ноту в МЗС Фінляндії з вимогою роз'яснити законність тимчасового заморожування активів РФ.

Тимчасовий захід ухвалили на прохання Міністерства закордонних справ Фінляндії, оскільки активи, як припускають, пов'язані з організаціями, занесеними до санкційного списку ЄС щодо Росії.

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Правоохоронці також наклали заморожування або забезпечувальні заходи на сім квартир в околицях Гельсінкі.

Захід означав тимчасове заморожування майна. Протягом цього періоду майно не може бути відчужене, знищене або заставлене. Під час нього служба судових приставів вивчає необхідність постійного заморожування та арешту майна. Забезпечувальний захід може тривати до трьох тижнів або до його дострокового скасування.

Забезпечувальний захід щодо Російського центру науки і культури було скасовано сьогодні.

"За результатами поточного розслідування підстав для накладення арешту немає", - заявив Акі Віртанен, начальник відділу спеціального виконання судової поліції.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Фінляндії заморозили земельну ділянку та будівлі російського центру науки та культури у Гельсінкі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Хтось отримав бабло.
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19.04.2023 22:09
+3
Розморозили майно відморозків.
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19.04.2023 22:40
+2
....?
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19.04.2023 22:11
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Хтось отримав бабло.
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19.04.2023 22:09 Відповісти
При якій температурі замерзає земля?
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19.04.2023 22:09 Відповісти
При той же, что и глина)
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19.04.2023 22:12 Відповісти
Це був жарт.
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19.04.2023 22:33 Відповісти
Я так и понял)
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19.04.2023 22:37 Відповісти
У Фінляндії скасували заморожування землі та нерухомості Російського культурного центру "вагнер"
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19.04.2023 22:10 Відповісти
....?
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19.04.2023 22:11 Відповісти
Фінські алкотури прибили здоровий глузд..
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19.04.2023 22:14 Відповісти
Розморозили майно відморозків.
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19.04.2023 22:40 Відповісти
Русский культурный центр? Это ошибка перевода. Читай Штаб военно-космических сил Верхней Вольты
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19.04.2023 22:48 Відповісти
Вот к чему приводит алкоголизм.
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20.04.2023 06:34 Відповісти
навіщо їм було йти у НАТО, расєйські культурні центри вже мають, треба було лише вступити до азійського союзу та одкб...
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20.04.2023 06:44 Відповісти
...за отсутствием культуры
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20.04.2023 08:17 Відповісти
 
 