УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11587 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 208 0
полон (1296) полонені (1941) Лубінець Дмитро (323)

Розробляється новий спосіб верифікації військовополонених за допомогою інституту судових експертиз, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про впровадження додаткового способу верифікації українських військових, які перебувають у полоні. Для цього залучать фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Лубінець пояснив, що інститут робитиме експертизу на підставі фотографій від родичів полонених і даватиме результати.

"Якщо вона покаже, що це одна й та сама людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває в полоні", - зазначив омбудсман.

Окрім підтвердження особи, експертиза може надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні.

За словами Лубінця, цю ідею вже підтримали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс омбудсмена отримав десятки відео страт українських військових, - Лубінець

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 