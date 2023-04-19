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У небі Київщини виявили повітряну ціль, - ОВА
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Мешканців Київщини повідомили про виявлену повітряну ціль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі Київської обласної державної адміністрації.
"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові", - написали в ОВА.
Всіх закликали перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші – нічого не знімати й не публікувати.
Топ коментарі
+6 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+3 Марина Нєчаєва 65f96ff6
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+2 Irina So d8a58ad4
показати весь коментар19.04.2023 22:37
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