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Київська область (3131) ППО (1824) повітряна тривога (409)

У небі Київщини виявили повітряну ціль, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

Мешканців Київщини повідомили про виявлену повітряну ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі Київської обласної державної адміністрації.

"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові", - написали в ОВА.

Всіх закликали перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші – нічого не знімати й не публікувати.

Також читайте: У Києві та кількох областях України оголошено повітряну тривогу

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
А чого не Єрмак повідомляє?
Побіг з переляку у тубзік в бомбосховищі?
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19.04.2023 22:39
+3
В Блискавці вже й відосик є
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19.04.2023 22:32
+2
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19.04.2023 22:37
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В Блискавці вже й відосик є
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19.04.2023 22:32 Відповісти
Пролетіло над хатою як стріла
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19.04.2023 22:35 Відповісти
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19.04.2023 22:37 Відповісти
Збили НЛО або Термінатора
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19.04.2023 22:38 Відповісти
То "супермена" збили
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19.04.2023 22:39 Відповісти
А чого не Єрмак повідомляє?
Побіг з переляку у тубзік в бомбосховищі?
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19.04.2023 22:39 Відповісти
вже він повідомив.............охереть завгосп тепер керує ППО...може і гінекологією буде керувати.
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19.04.2023 22:43 Відповісти
Гупнуло пару разів. Потім у небі був сполох - щось збили.
Ділов то...
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19.04.2023 22:40 Відповісти
точно петриоты тестят ....над головой низко пролетело без звука вообще,красным отсвечивало, почти ноль звука.
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19.04.2023 22:42 Відповісти
Уже читал версию, что то сбили метеор)
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19.04.2023 22:48 Відповісти
Та пару разів гупнуло. Не встиг вийти у двір, аби роздивитись. Враження таке, що в стороні Ірпеня чи Вишгорода. Так, гупає, коли ппо працює.
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19.04.2023 22:46 Відповісти
супутник НАСА, заплоноване падіння, але наше ПВО не знало, що це супутник)
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19.04.2023 22:52 Відповісти
заплановане падіння робиться в океан
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19.04.2023 22:56 Відповісти
треба ж було петріоти протестувати)
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19.04.2023 22:59 Відповісти
зменшував би ти дозу...
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19.04.2023 23:26 Відповісти
а ти смішний) почитай наступні новини. там де за "супутник впав на Київшені".
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20.04.2023 00:01 Відповісти
Точно, є така новина. Ще така напасть на нашу голову...
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20.04.2023 00:03 Відповісти
"все що нас не вбиває-робить нас міцнійшими", не таке вже з ніба падало...
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20.04.2023 00:30 Відповісти
Але ж не заплановане, а некотрольований схід з орбіти. А то є різні речі.
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20.04.2023 00:05 Відповісти
Зелена. Зеля і зелена ракета.
По факту сполох і був зеленуватий.
Червона ракета - то сигнал на відступ.
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19.04.2023 23:04 Відповісти
 
 