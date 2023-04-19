У небі Київщини виявили повітряну ціль, - ОВА

Мешканців Київщини повідомили про виявлену повітряну ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі Київської обласної державної адміністрації.

"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові", - написали в ОВА.

Всіх закликали перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші – нічого не знімати й не публікувати.

Також читайте: У Києві та кількох областях України оголошено повітряну тривогу