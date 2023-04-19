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Київські телеграм-канали публікують відео падіння невідомого об’єкта і момент спалаху. ВIДЕО
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О 21:57 в Києві та Київській області було видно спалах, який осяяв небо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ в телеграмі.
Топ коментарі
+47 аспм мпри
показати весь коментар19.04.2023 22:59
+21 Літій Неоненко
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+19 аспм мпри
показати весь коментар19.04.2023 23:34
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Будь ласка, зачекайте...
гелій можна спалити (окислити) фтором
Тобто аналогу того що Китай запускав на США.
Вот видео, очень похоже на то что в Киеве наблюдали: https://www.youtube.com/watch?v=N6pu79s7bpU
Але в ЗМІ пишуть що звуку вибуху не було .
Мешканці району Осокорки, що на лівому березі столиці, стверджують, що бачили дуже яскравий спалах, який освітив весь мікрорайон. Також про це заявляють мешканці Печерська. Водночас вибуху очевидці не чули. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.https://glavcom.ua/kyiv/news
Також, від ядерного вибуху відносно невелике радіаційне забруднення: тільки 5% енергіі вибуху випромінюється у вигляді радіаціі, через 7 годин після вибуху рівень радіаційного забруднення зменшується в 10 разів, через 2 дні цей рівень зменшується в 100 разів, через 2 тижні цей рівень зменшується в тисячу разів.
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Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA".
Деталі: Попко додав, що повітряну тривогу оголосили, щоб уникнути можливих жертв від падінь на землю уламків.
Він підкреслив, що ППО у столиці не працювала.
так и неясно что то было.
«Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала», - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
науково-популярний канал The Alpha Centauri пише, що над Києвом помітили спалах не від цього супутника, адже його орбіта не проходила над Україною в цей час.
Мелють що попало . єрмак і взагалі заявив що то відпрацювала наша ППО .
CNSA, 國家航天局, 国家航天局, Guó Jiā Háng Tiān Jú, Го Цзя Хан Тянь Цзюй
-Мабуть, НЛО...
Думали, що ракета.
А зранку Затемнення Сонця🌑. Точний час 7:16 за Київським часом. В Україні видно не буде. Зараз ми перебуваємо під впливом Затемнення. Так званий коридор затемнень. Наступне відбудеться 5 травня. Буде повний місяць🌔.
Зараз на Новомісяччя (о 7:16 і одну годину після) загадуємо бажання🍀. І візуалізуємо.
Я загадую Перемогу і щоб контрнаступ відбувся на зростаючому Місяці (що сприяє розвитку й успіху)🔱