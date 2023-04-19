УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11568 відвідувачів онлайн
Новини Київські новини
42 361 164
вибух (3746) Київ (13835) ППО (1824)

Київські телеграм-канали публікують відео падіння невідомого об’єкта і момент спалаху. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

спалах

О 21:57 в Києві та Київській області було видно спалах, який осяяв небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ в телеграмі.



Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+47
показати весь коментар
19.04.2023 22:59
+21
*****.
показати весь коментар
19.04.2023 23:00
+19
показати весь коментар
19.04.2023 23:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
точнее, гелиид кислорода
показати весь коментар
20.04.2023 10:56 Відповісти
Взагалі-то, мова не про розпад, а про горіння - процес окислення. Гелій не горить апріорі, бо то інертний газ, який в ніякі сполуки не вступає, бо має нульову валентність. Вуглекислий газ то, власне, продукт згоряння вуглецю, а тому знову горіти не може. А водень вільним не буває, відразу вступає в сполуку з киснем, якщо той, звичайно, є.
показати весь коментар
19.04.2023 23:59 Відповісти
то атомарний водень відразу окислюється H2 достатньо стабільний

гелій можна спалити (окислити) фтором
показати весь коментар
20.04.2023 00:06 Відповісти
наскільки я пам'ятаю то синтезуються
показати весь коментар
20.04.2023 00:10 Відповісти
Можливо що цей яскравий спалах від згорання аеростатного розвідзонду.

Тобто аналогу того що Китай запускав на США.
показати весь коментар
19.04.2023 23:15 Відповісти
Схоже на метеорит.
показати весь коментар
19.04.2023 23:17 Відповісти
Может инопланетная помощь подъехала? Путин уже и гуманоидов достал.
показати весь коментар
19.04.2023 23:17 Відповісти
Т-1000 полетів назад
показати весь коментар
19.04.2023 23:19 Відповісти
То сонцесяйний перед сном пострибав на батуті для марафону під марафетом.
показати весь коментар
19.04.2023 23:23 Відповісти
Якщо не було звуку, то це болід, який згорів в атмосфері. З 15-го числа Землю накрив потужній метеоритний потік Ліриди.
показати весь коментар
19.04.2023 23:24 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2023 23:24 Відповісти
Це був метеорит, розходимось.
показати весь коментар
19.04.2023 23:26 Відповісти
когда мопед сбивали страшнее было, сначала жужжит, а потом как епнет пво... а тут просто вспышка
показати весь коментар
19.04.2023 23:26 Відповісти
21 ноября 2013 в 5:50 утра по московскому времени над Крымом взорвался очень яркий болид. Звёздная величина (блеск) небесного тела, которое с большой скоростью вошло в атмосферу Земли, была равна как минимум −18. Астрономы считают, что это, скорее всего, был болид из метеорного потока Леониды.

Вот видео, очень похоже на то что в Киеве наблюдали: https://www.youtube.com/watch?v=N6pu79s7bpU
показати весь коментар
19.04.2023 23:27 Відповісти
а не мог это быть ядерный взрыв на большой высоте? кто разбирается?
показати весь коментар
19.04.2023 23:30 Відповісти
Звуку вибуху немає + видно траєкторію падіння об'єкту .. !! Так згоряє метеорит у верхніх шарах атмосфери .
показати весь коментар
19.04.2023 23:32 Відповісти
Вибух в Києві було чути за кілька хвилин до повітряної тривоги.
показати весь коментар
19.04.2023 23:36 Відповісти
Тобто буз звук вибуху , а після оголошення тривоги пролунав спалах ? Як таке можливо ? Швидкість світла в майже в мільйон разів випереджає швидкість звуку .
показати весь коментар
19.04.2023 23:41 Відповісти
Спалаху я не бачив. А вибух чути було добре. Чи раніше він був за спалах, чи пізніше, чи одночасно - сказати не можу.
показати весь коментар
19.04.2023 23:44 Відповісти
Я не в Києві , стверджувати не буду - був вибух чи ні .
Але в ЗМІ пишуть що звуку вибуху не було .

Мешканці району Осокорки, що на лівому березі столиці, стверджують, що бачили дуже яскравий спалах, який освітив весь мікрорайон. Також про це заявляють мешканці Печерська. Водночас вибуху очевидці не чули. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.https://glavcom.ua/kyiv/news
показати весь коментар
19.04.2023 23:48 Відповісти
Звук вибуху я почув чітко. Дружина теж. За кілька хвилин до сирени. Спалаху не бачив.
показати весь коментар
19.04.2023 23:52 Відповісти
Ну все, ми вже загинули тоді.
показати весь коментар
20.04.2023 02:46 Відповісти
а як в Чорнобилі була аварія, чули вибух?
показати весь коментар
19.04.2023 23:36 Відповісти
Ну звісно ж . Гуркіт чули за десятки км від Чорнобиля .
показати весь коментар
19.04.2023 23:43 Відповісти
все одно порадив би радіаційний фон поміряти. кацапи могли експериментальний запуск зробити. не з метою руйнувань, а з метою радіаційного зараження.
показати весь коментар
19.04.2023 23:39 Відповісти
Не могли, тому що ядерні боєголовки ніхто не діставав зі складів збереження, за цим спостерігають з супутників.

Також, від ядерного вибуху відносно невелике радіаційне забруднення: тільки 5% енергіі вибуху випромінюється у вигляді радіаціі, через 7 годин після вибуху рівень радіаційного забруднення зменшується в 10 разів, через 2 дні цей рівень зменшується в 100 разів, через 2 тижні цей рівень зменшується в тисячу разів.
показати весь коментар
20.04.2023 02:54 Відповісти
Если бьі так бьіло, то с очевидцами сейчас разбирались офтальмологи с онкологами, а вьі не смогли бьі оправить комментарий
показати весь коментар
20.04.2023 06:14 Відповісти
Ярмак вже написав що то була робота української ППО . Коли його почали запитувати - а де ж звуки вибуху , він видалив свій пост . Ікспєрд однако ..

..
показати весь коментар
19.04.2023 23:30 Відповісти
"главний .. по тарєлочкам"©
показати весь коментар
19.04.2023 23:39 Відповісти
Рашики воздушные шары с ложными целями запускают
показати весь коментар
19.04.2023 23:32 Відповісти
С февраля давно уже не запускают.
показати весь коментар
20.04.2023 02:59 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2023 23:34 Відповісти
Мертветчук прилетів
показати весь коментар
20.04.2023 00:14 Відповісти
Яскравий сапах у небі над Києвом, який жителі спостерігали у вечері 19 квітня, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA".

Деталі: Попко додав, що повітряну тривогу оголосили, щоб уникнути можливих жертв від падінь на землю уламків.

Він підкреслив, що ППО у столиці не працювала.
показати весь коментар
19.04.2023 23:38 Відповісти
а наса не могло как-то подшаманить чтоб их спутник над москвой упал? на нас мало падает?!!
показати весь коментар
19.04.2023 23:40 Відповісти
А що тоді вибухнуло? Звук в Києві було добре чути.
показати весь коментар
19.04.2023 23:41 Відповісти
100 комментов - и ни одного толкового.
так и неясно что то было.
показати весь коментар
19.04.2023 23:39 Відповісти
"Истинно вам говорю: земля налетит на небесную ось!"©
показати весь коментар
19.04.2023 23:44 Відповісти
Щось бахнуло не сильно,блимнуло в небі,і на тому все.А що то було-
показати весь коментар
19.04.2023 23:44 Відповісти
Мабуть, НЛО.
показати весь коментар
20.04.2023 07:03 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2023 23:40 Відповісти
Свет с Венеры отразился от верхних слоев атмосферы и воспламенил болотный газ
показати весь коментар
19.04.2023 23:42 Відповісти
не всі зрозуміюсть) а фільм відмінний!
показати весь коментар
20.04.2023 00:33 Відповісти
Кому треба ті вже і прилетіли. Подивіться скильки 1 рік на світові секунди.
показати весь коментар
19.04.2023 23:44 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2023 23:53 Відповісти
В КМВА повідомили, що, за попередньою інформацією, близько 22:00 у повітряному просторі Києва впав космічний супутник NASA.

«Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала», - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
показати весь коментар
19.04.2023 23:45 Відповісти
А звідки Попко взяв що то був саме супутник НАСА .?? Якщо НАСА ще не робило ніяких заяв ??
Мелють що попало . єрмак і взагалі заявив що то відпрацювала наша ППО .
показати весь коментар
19.04.2023 23:59 Відповісти
А що сказав Кім?
показати весь коментар
20.04.2023 00:21 Відповісти
"Ну канесна єта спутника НАСА! А сья зе исе?"

CNSA, 國家航天局, 国家航天局, Guó Jiā Háng Tiān Jú, Го Цзя Хан Тянь Цзюй
показати весь коментар
20.04.2023 02:21 Відповісти
Потрібно цього NASA посадити років на 15-20, або пожиттєво.
показати весь коментар
20.04.2023 00:39 Відповісти
-Шо то було?
-Мабуть, НЛО...
показати весь коментар
20.04.2023 00:40 Відповісти
Бідні люди: полякалися.
Думали, що ракета.
показати весь коментар
20.04.2023 02:14 Відповісти
То метеорит✨. Болід. Чоловік вчора читав про метеоритний дощ. Скоріш всього воно) Є всі ознаки того.

А зранку Затемнення Сонця🌑. Точний час 7:16 за Київським часом. В Україні видно не буде. Зараз ми перебуваємо під впливом Затемнення. Так званий коридор затемнень. Наступне відбудеться 5 травня. Буде повний місяць🌔.
Зараз на Новомісяччя (о 7:16 і одну годину після) загадуємо бажання🍀. І візуалізуємо.
Я загадую Перемогу і щоб контрнаступ відбувся на зростаючому Місяці (що сприяє розвитку й успіху)🔱
показати весь коментар
20.04.2023 05:21 Відповісти
за 130 км від Києва у небі був дуже яскравий спалах 1-2секунди без звуку, як за далекої грози влітку
показати весь коментар
20.04.2023 07:00 Відповісти
І чого це так всі матюкатся? Ну блимнуло щось у небі. Це ж не молотком по пальцю.
показати весь коментар
20.04.2023 08:07 Відповісти
А чо одразу у Київі?За 200 км від нього у Ватутіно теж сіяло.Я думав що то блискавка,бо йшов дощ.
показати весь коментар
20.04.2023 08:56 Відповісти
Точно такий спалах було видно на півночі Житомирщини через кілька хвилин пролунав гучний вибух.
показати весь коментар
20.04.2023 10:35 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2023 12:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 