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Новини Політика України
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Волинь (650) Зеленський (17431)

На Волині реалізують кілька інфраструктурних проєктів, які посилять регіон, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

У ході поїздки на Волинь президент України Володимир Зеленський обговорив інфраструктурні проєкти, які посилять область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент зазначив у відеозверненні у середу.

"На Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку та соціальне становище області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, які посилять Волинь – це важливо – і дадуть змогу гарантувати довгострокові робочі місця та економічне зростання. Впевнений, все це ми обов'язково реалізуємо. Дуже скоро", - сказав він.

"Сьогодні був на Волині, у наших прикордонників, на кордоні, зокрема з Білоруссю. Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню фортецю, і це відчувається у тому, як регіон посилює безпеку всієї держави", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав Волинь: провів нараду щодо облаштування та охорони кордону. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Зеленський обговорив інфраструктурні проекти...

фсьо ?
канєц вайне ?
кладем асвальт ?
для цього нашого посла з Білорусі викликали?
бітуму невистача ?
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20.04.2023 01:49
+16
От цікаво..воно коли небудь вже перестане кіздити, разом з гівномарафоном?? Скільки вже в це хз що бабла закопало??
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20.04.2023 01:55
+16
Треба уважно дивитися, хто з сосок ОП рулить на Волині.

От ця соска і посилиться в результаті. Бо ЗЄ нічого не робить для України, а тілтки користується гаслами, щоб пиляти бабло.
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20.04.2023 02:06
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Кілька проєктів на кілька асфальтних заводів?Чому немає ніякої конкретики,чи це державна таємниця чи просто пусті слова?
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20.04.2023 01:46 Відповісти
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20.04.2023 03:00 Відповісти
Зеленський обговорив інфраструктурні проекти...

фсьо ?
канєц вайне ?
кладем асвальт ?
для цього нашого посла з Білорусі викликали?
бітуму невистача ?
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20.04.2023 01:49 Відповісти
дибіл !

єдині інфраструктурні проєкти під час війни це військова промисловість:
заводи по виробництву зброї та ***********

із цим бо-НЕ ВТИК-ом та крадієм ми пропадемо

Україні потрібен Гетьман !
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20.04.2023 02:40 Відповісти
От цікаво..воно коли небудь вже перестане кіздити, разом з гівномарафоном?? Скільки вже в це хз що бабла закопало??
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20.04.2023 01:55 Відповісти
Треба уважно дивитися, хто з сосок ОП рулить на Волині.

От ця соска і посилиться в результаті. Бо ЗЄ нічого не робить для України, а тілтки користується гаслами, щоб пиляти бабло.
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20.04.2023 02:06 Відповісти
Знову дороги????
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20.04.2023 03:08 Відповісти
То "Блазню" так пояснили будівництво сітки меліоративних каналів для відведення води в потрібні місця на кордоні з "бульбонутими" ДОТи там заглиблені не побудуєш - грунтові води близько А от відгородиться водою - саме те А так як там зараз у деяких лініях оборони вода стоїть по самі вуха - то чекатимуть поки спаде та випарується Саме тому "довгострокова перспектива"
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20.04.2023 05:30 Відповісти
2 млрд дерев всім поголовно смартфони вчителям по 8000 долл зарплати і т д
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20.04.2023 06:08 Відповісти
людям обридли інфраструктурні проєкти.

люди хочуть почути що зеленський став першим президентом, який не краде і не бере хабарі а, отже і підлеглим не дозволяє.
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20.04.2023 06:28 Відповісти
Не стане🤦🤦🤦
Кожен день правління - це зашквари 🤬
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20.04.2023 07:00 Відповісти
а ти з аєропорту пишеш? чи з Европи? У мене сусідка - членкиня клубу письменникес-журналісткинь, так от їй проєкти не обридли, навпаки, всі членкеси хочуть ще проєктів.
гівно
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20.04.2023 08:29 Відповісти
ну і кому ***** зараз потрібен аеропорт з якого нічого не літає?
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20.04.2023 14:38 Відповісти
Значить хочуть щось вкрасти
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20.04.2023 06:34 Відповісти
інфраструктурник хренів...
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20.04.2023 06:38 Відповісти
це голобородько чи зеленський ? одні приколи,пора зупинитись.
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20.04.2023 06:54 Відповісти
"це голобородько чи зеленський ?" А хіба це не одна істота? Населення ж голосувало за прибацаного голобородька з серіалу.
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20.04.2023 07:42 Відповісти
На Волині реалізують кілька інфраструктурних проєктів, які посилять регіон, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3413202\\\\\\\\\

У ході поїздки на Волинь президент України Володимир Зеленський обговорив інфраструктурні проекти Джерело: https://censor.net/ua/n3413202\\\\\\\\

Ура! Слава Славі! Нарешті новий здобуток - проекто-проєкти! Під це варто виділити і наділити 1-2 мільярди яєць, ой, дерев, ой, гривень. Велике проєкто-проектівництво чекає на фінансування, Шмигаль, денгі давай!!11
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20.04.2023 08:22 Відповісти
Байден, де наші снаряди ? 😕
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20.04.2023 09:00 Відповісти
А в Корецький жіночий монастир заїжджали до Офісу Гундяєва в гості.
Рівенщина також Волинь.
Або вже пишіть як називається, що приїхав в Волинську область, а не на Волинь.
Місто Краків наприклад знаходиться в регіоні Галичина, тільки в Західній Галичині, а м. Львів в Східній Галичині. Здається хтось уроки в школі з історії і географії пропускав

Свято-Троицкий Корецкий монастырь - ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви в городе Корце Ровенской области Украины
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20.04.2023 09:08 Відповісти
О, гундос ще не записував свій відос в туалеті поїзду - а сьогодні виправив свою помилку.
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20.04.2023 09:24 Відповісти
Дайте угадаю - посадят ярд деревьев? Отремонтируют дороги и мосты?
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20.04.2023 10:29 Відповісти
Зруйнує він Волинь !
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20.04.2023 12:03 Відповісти
 
 