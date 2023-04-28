На Волині реалізують кілька інфраструктурних проєктів, які посилять регіон, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У ході поїздки на Волинь президент України Володимир Зеленський обговорив інфраструктурні проєкти, які посилять область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент зазначив у відеозверненні у середу.
"На Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку та соціальне становище області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, які посилять Волинь – це важливо – і дадуть змогу гарантувати довгострокові робочі місця та економічне зростання. Впевнений, все це ми обов'язково реалізуємо. Дуже скоро", - сказав він.
"Сьогодні був на Волині, у наших прикордонників, на кордоні, зокрема з Білоруссю. Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню фортецю, і це відчувається у тому, як регіон посилює безпеку всієї держави", - сказав Зеленський.
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фсьо ?
канєц вайне ?
кладем асвальт ?
для цього нашого посла з Білорусі викликали?
бітуму невистача ?
єдині інфраструктурні проєкти під час війни це військова промисловість:
заводи по виробництву зброї та ***********
із цим бо-НЕ ВТИК-ом та крадієм ми пропадемо
Україні потрібен Гетьман !
От ця соска і посилиться в результаті. Бо ЗЄ нічого не робить для України, а тілтки користується гаслами, щоб пиляти бабло.
люди хочуть почути що зеленський став першим президентом, який не краде і не бере хабарі а, отже і підлеглим не дозволяє.
Кожен день правління - це зашквари 🤬
гівно
У ході поїздки на Волинь президент України Володимир Зеленський обговорив інфраструктурні проекти Джерело: https://censor.net/ua/n3413202\\\\\\\\
Ура! Слава Славі! Нарешті новий здобуток - проекто-проєкти! Під це варто виділити і наділити 1-2 мільярди яєць, ой, дерев, ой, гривень. Велике проєкто-проектівництво чекає на фінансування, Шмигаль, денгі давай!!11
Рівенщина також Волинь.
Або вже пишіть як називається, що приїхав в Волинську область, а не на Волинь.
Місто Краків наприклад знаходиться в регіоні Галичина, тільки в Західній Галичині, а м. Львів в Східній Галичині. Здається хтось уроки в школі з історії і географії пропускав
Свято-Троицкий Корецкий монастырь - ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви в городе Корце Ровенской области Украины