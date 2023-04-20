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Дніпропетровщина (2354) дрони (2490)

Вночі над Дніпропетровщиною знищено 6 ударних БПЛА, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сьогодні вночi українські захисники приземлили 6 ударних БПЛА, які ворог спрямував на Дніпропетровщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Дніпропетровської ОВА.

"Цiєї ночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" та ППО тероборони приземлили 6 ударних БПЛА, що ворог спрямував на Дніпропетровщину. Ймовiрно, над областю збили "Шахеди"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окрiм атаки дронами, обстрiлiв регiону не зафiксовано.

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Автор: Наталя Джума
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Це не зовсім ударні БПЛА, це дрони-камікадзе. Бо ударний БПЛА використовує зброю і повертається назад, а Шахед своєї зброї не має і спроєктований як одноразовий.
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20.04.2023 08:05 Відповісти
 
 