Вночі над Дніпропетровщиною знищено 6 ударних БПЛА, - ОВА
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Сьогодні вночi українські захисники приземлили 6 ударних БПЛА, які ворог спрямував на Дніпропетровщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Дніпропетровської ОВА.
"Цiєї ночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" та ППО тероборони приземлили 6 ударних БПЛА, що ворог спрямував на Дніпропетровщину. Ймовiрно, над областю збили "Шахеди"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окрiм атаки дронами, обстрiлiв регiону не зафiксовано.
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показати весь коментар20.04.2023 08:05 Відповісти Мені подобається 3
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