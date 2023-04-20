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Миколаївська область (1824) обстріл (21042) Очаків (184)

Вночі росіяни з артилерії обстріляли Очаків, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Миколаївщини

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"20 квітня, з 00:25 по 01:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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