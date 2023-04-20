Ворог продовжує завдавати ударів по Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах, - ОВА.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп’янськ, Дворічна та інші населені пункти.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. На щастя, постраждалих протягом доби не було", - йдеться в повідомленні.

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