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"Цензор.НЕТ" потребує вашої підтримки

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З перших днів війни 2014 року ми пишемо про бойові дії та наших героїв. З початком повномасштабного вторгнення Росії ми почали працювати 24 години на добу. Завдяки волонтерам ми збільшили кількість новин, щоб максимально висвітлити і героїчну боротьбу наших захисників, і злочини російських окупантів. Проте ми майже втратили головний канал прибутку - рекламу.

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Ми вдячні нашим читачам по всьому світу, які вже допомогли нам. Завдяки вам щодня виходять нові публікації про наших воїнів, що боронять Україну. Ваша підтримка допомагає нам у відрядженнях, щоб відзняти війну безпосередньо під ворожим вогнем.

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Наша зброя - це правда! Слава Україні!

Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+13
Це ти ПрЕтула ?
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20.04.2023 10:15
+7
Лапоть обісраний! Парєбрік там.
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20.04.2023 10:40
+6
За моїми спостереженнями цензура на сайті лише на лаптєй. Їх тут буває багато і вони вже навчились писати українською та завуальовувати кацапську пропаганду , але ж Адміни їх одразу бачать за деактивовують.

У чому ви бачите «однополярність» ? У захисті України під час війни проти неї ?
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20.04.2023 10:49
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Благочинність треба робити анонімно, тоді вона дійсно йде на користь. Добрі справи ********** тишу. Карма це вітає.
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20.04.2023 11:42 Відповісти
Кожен дописувач може допомогти сайту, якщо буде періодично відкривати рекламу, яка з'являється у заголовку сторінки.

Вам це взагалі безкоштовно, а сайту - копійчина. Не лінуйтесь, зайшли, шось клікнули, поклали у кошик та вийшли.
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20.04.2023 14:38 Відповісти
Серйозно ? А я і не підозрювала.
Не цікавилась як діє реклама і який від неї сенс.
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20.04.2023 14:49 Відповісти
А для чого ж її тоді розміщує рекламодавець на таких майданчиках, де так багато віддвідувачів буває? Трёба заходити туди, клікати що-небудь, багато часу це не займає. Рекламодавці добре платять тим, хто зацікавлений.

Я кожного дня це роблю періодично, просто ніколи про це не казала, думала, що так багато хто робить.
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20.04.2023 14:59 Відповісти
Наприклад, у мене зараз вистрибнула реклама Jysk - підставка для взуття, вона мені нафік не потрібна , бо у мене така від IKEA вже є. Я зайшла на сайт, поклала цю підставку у кошик та вийшла, витратила на це хвилину , а Jysk приємно, що у нього з'явився потенційний покупець.
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20.04.2023 15:10 Відповісти
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