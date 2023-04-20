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В аеропорту Пскова виявили квадрокоптер з камерою, - Baza

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бпла

На стоянці для літаків в аеропорту Пскова виявлено безпілотник з камерою.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"Квадрокоптер розміром 30х30 сантиметрів знайдено вранці 19 квітня місцевими прибиральниками. На місце були одразу викликані співробітники спецслужб та вибухотехніки. Жодних вибухових речовин не виявлено. Після перегляду камер спостереження з’ясувалося, що цей безпілотник літав над аеропортом ще ввечері 18 квітня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі БПЛА відправили на експертизу, оскільки там можуть залишитися сліди ДНК осіб, які його запускали.Після цього з камери безпілотника вилучатимуть відеозаписи.

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Автор: Богдан Гуньковський
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я думав там нормально обладнаний туалет знайшли .. коптер
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20.04.2023 09:38 Відповісти
Оейой...
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20.04.2023 09:38 Відповісти
ктото скоро станет богаче на 20 помоему миллионов гривен
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20.04.2023 09:39 Відповісти
20 гарантовано + вроді ще 20 надотатити мали ))
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20.04.2023 10:06 Відповісти
😱😱😱
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20.04.2023 09:43 Відповісти
 
 