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Новини За кордоном
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Угорщина (1326) Путін (21440) Віктор Орбан (268)

Партія Орбана відмовилася підтримати арешт Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан,путін

Угорська партія влади "Фідес" провалила проєкт резолюції, яка б закликала арештувати президента Росії Володимира Путіна в межах ордеру, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це повідомила Агнес Вадаї - заступниця голови партії "Демократична коаліція", яка ініціювала резолюцію, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Вадаї, угорський уряд раніше казав, що не зможе арештувати Путіна, бо хоч і ратифікував Римський статут МКС, але не впровадив його в національне законодавство. Але саме цю пропозицію і відхилила партія "Фідес".

"Цілком очевидно, що Віктор Орбан служить Володимиру Путіну і не дозволить заарештувати російського президента, якщо той приїде до Угорщини. Він служить Путіну, купуючи у нього російський газ за дуже високою ціною", - наголосила політикиня.

Читайте: Орбан створює ризик сепарації Угорщини від Європи, - Резніков

Вадаї додала, що "Орбана цікавить Путін і прибуток", а не доля українських дітей, викрадених Росією - і саме тому в парламентському комітеті у закордонних справах "Фідес", хоча і говорив про мир, відхилив резолюцію.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
А самолет с ****** можно посадить и в других странах граничащих с угорцами. Например сказать шо в самолете бимба!!! И его придется посадить Ну или сбить его из БУКА. Наши ж на учениях и в Польше и в Германии, скажут ошиблись и шмальнули рука дрогнула
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20.04.2023 09:43
+8
Кремлівські ************* вже нічого не соромляться. Мабуть, відчувають, що у Євросоюзі і НАТО їм скоро вкажуть на двері, або на місце під віником.
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20.04.2023 09:58
+7
Ктобы сомневался...
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20.04.2023 09:42
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Ктобы сомневался...
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20.04.2023 09:42 Відповісти
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20.04.2023 12:35 Відповісти
під)(уйловики цього орбана доскачуться дро виключення мадярії з ЄС та НАТО ...
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20.04.2023 09:42 Відповісти
***** і без цього з ********* ні ногою.
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20.04.2023 09:43 Відповісти
А самолет с ****** можно посадить и в других странах граничащих с угорцами. Например сказать шо в самолете бимба!!! И его придется посадить Ну или сбить его из БУКА. Наши ж на учениях и в Польше и в Германии, скажут ошиблись и шмальнули рука дрогнула
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20.04.2023 09:43 Відповісти
і за які заслуги цих уродів ще тримають? обнести забором і копняками вишвирнути в таежний союз..там ім краще буде
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20.04.2023 09:44 Відповісти
Цих паскуд треба гнати з ЄС та з всіх правових платформ!
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20.04.2023 09:45 Відповісти
хутін володіє тією партією, як вони його арештують
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20.04.2023 09:49 Відповісти
Тут питання в іншому- якщо Угорщина ратифікувала Римський статут то до сраки, що хоче партія орбана! Не можна бути чуть чуть вагітною 🤗
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20.04.2023 09:53 Відповісти
*****, сер....
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20.04.2023 09:57 Відповісти
Путин ЗАСЦИТ посещать Венгрию - с Орбаном или без.
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20.04.2023 09:57 Відповісти
Кремлівські ************* вже нічого не соромляться. Мабуть, відчувають, що у Євросоюзі і НАТО їм скоро вкажуть на двері, або на місце під віником.
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20.04.2023 09:58 Відповісти
Х...ло в угорщіну не поїде і так.Це все тільки для того,щоб ще раз продемонструвати свою відданість.
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20.04.2023 10:03 Відповісти
Орбана цікавить бабло від кремлівського фюрера і більш нічого 😠
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20.04.2023 10:21 Відповісти
Тепер світова спільнота повинна гостро та, головне, дієво відреагувати на погрози невиконання вимог римського статуту, а угорці, думаю, "подякують" за такі вчинки недорозвинутим орбанівцям і особисто їх очільнику!
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20.04.2023 10:51 Відповісти
А чого це путлер має їхати до орбана якщо орбан повинен їхати до путлера? Хто кому платить?
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20.04.2023 11:08 Відповісти
******* самих надо на нары.
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20.04.2023 11:31 Відповісти
их самих ****** прорашистких арестовать нужно и на одну скамью с ****** усадить!
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20.04.2023 13:32 Відповісти
Угорщину потрібно попередити або робити як всі або неотримаєте кошти і викинуть з Евросоюзу .Вони вже всіх дістали ці собаки.А нашим потрібно чистити Закарпаття вже зараз.
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20.04.2023 17:32 Відповісти
 
 