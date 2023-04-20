Окупанти визнали, що не можуть запустити меткомбінат імені Ілліча у Маріуполі, - Андрющенко

Майже рік російські загарбники обіцяли відновити роботу Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Колаборанти нарешті визнали, що запустити ММК ім. Ілліча (хіба тільки Ілліча?!) вони не можуть. Не зараз, не найближчим часом. Микола Решинський – один з керівників-зрадників, що очолює управління персоналу Ілліча при окупантах, в інтерв’ю заявив, що вони потребують 2900 людей на розбирання завалів, а їх немає, та ще 300 людей на охорону", – йдеться в повідомленні.

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Також Андрющенко зазначив, зрадники зізналися, що розбирають завали вручну, а про розмінування комбінату взагалі не згадують.