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Маріуполь (2820) ММК ім. Ілліча (35) Андрющенко Петро (636)

Окупанти визнали, що не можуть запустити меткомбінат імені Ілліча у Маріуполі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ммк,ілліча

Майже рік російські загарбники обіцяли відновити роботу Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Колаборанти нарешті визнали, що запустити ММК ім. Ілліча (хіба тільки Ілліча?!) вони не можуть. Не зараз, не найближчим часом. Микола Решинський – один з керівників-зрадників, що очолює управління персоналу Ілліча при окупантах, в інтерв’ю заявив, що вони потребують 2900 людей на розбирання завалів, а їх немає, та ще 300 людей на охорону", – йдеться в повідомленні. 

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Також Андрющенко зазначив, зрадники зізналися, що розбирають завали вручну, а про розмінування комбінату взагалі не згадують.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
А что они запустили за 8 лет на Донбассе ?
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20.04.2023 10:48
+4
/2900 людей на розбирання завалів, та ще 300 людей на охорону\
А що сталося? Вдячних ждунів-колаборантів не вистачає?
То кого й від чого ви "звільнили", рашисти?
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20.04.2023 10:38
+1
Може тому і не можуть
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20.04.2023 10:18
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Придурки. ЖРК з Губкіно будуть возити? Чи з Уралу?
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20.04.2023 10:01 Відповісти
Він уже ж писав шо иого пустили на розпил .? .
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20.04.2023 10:05 Відповісти
Може тому і не можуть
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20.04.2023 10:18 Відповісти
основна причина - потрібні робітники, та ще й з руками від плечей
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20.04.2023 10:24 Відповісти
І це мабудь ткож. Але навіть якщо б вони набрали робітників, а половина заводу розбомблена, а друга половина попиляна на метал, то шо вони зроблять?
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20.04.2023 12:41 Відповісти
Как нема..... С Бахмута и Авдеевки сняли 20 тыс - вот и разобрали завалы....
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20.04.2023 10:23 Відповісти
Грета Тунберг вітає.
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20.04.2023 10:35 Відповісти
Вроде Таруте принадлежал комбинат. Бздит Тарута подать иск в международные суды. На всякий случай бздит.
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20.04.2023 10:37 Відповісти
Ринату
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20.04.2023 12:10 Відповісти
/2900 людей на розбирання завалів, та ще 300 людей на охорону\
А що сталося? Вдячних ждунів-колаборантів не вистачає?
То кого й від чого ви "звільнили", рашисти?
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20.04.2023 10:38 Відповісти
А что они запустили за 8 лет на Донбассе ?
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20.04.2023 10:48 Відповісти
им. Хачатуряна?
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20.04.2023 11:20 Відповісти
 
 