Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
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Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласні військові адміністрації.
"Станом на 09:00 20 квітня російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області З 06:45 до 06:58 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в н.п. Миколаївка.
З 06:52 до 07:00 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Янжулівка", - повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Він зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.
"Вночі та вранці 20 квітня росіяни здійснили 2 мінометних обстріли (12 прильотів) території Білопільської громади", - повідомили у Сумській ОВА.
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