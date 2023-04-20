В окупованому Маріуполі російські загарбники почали красти граніт, - Андрющенко

Російські загарбники відновили роботу кар’єрів, що розташовані поблизу окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зерном та соняшником. Окупанти почали красти наш граніт. Відновлено роботи в кар’єрах с. Карань, Кальчик, Асланово окупанти вже провели шість підривів породи. Викрадений граніт їде як на Росію, так і в Кримський напрям. Всі балачки про "використання будсміття для доріг" залишились балачками", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко повідомив, що викрадений український граніт йде на облаштування російських доріг.

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"Ось для чого Пушилін в Беломосковію їздив, по Белази, до речі… Країна мародер", - додав радник мера.