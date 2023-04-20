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В окупованому Маріуполі російські загарбники почали красти граніт, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,граніт

Російські загарбники відновили роботу кар’єрів, що розташовані поблизу окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зерном та соняшником. Окупанти почали красти наш граніт. Відновлено роботи в кар’єрах с. Карань, Кальчик, Асланово окупанти вже провели шість підривів породи. Викрадений граніт їде як на Росію, так і в Кримський напрям. Всі балачки про "використання будсміття для доріг" залишились балачками", - йдеться в повідомленні. 

Андрющенко повідомив, що викрадений український граніт йде на облаштування російських доріг.

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"Ось для чого Пушилін в Беломосковію їздив, по Белази, до речі… Країна мародер", - додав радник мера. 

Автор: Марина Макєєва
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Їй-бо, якби замість граніту була здоровенна купа гімна, рузьге крали б його.
Рефлекси - вони такі рефлекси...
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20.04.2023 10:29 Відповісти
Не дороги для ЗСУ вони будуть робити, як наш зр..ник для рашиських танків, а залізобетонні укріплення

нажаль, затягування контрнаступу це закріплення рашистів 😕
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20.04.2023 11:19 Відповісти
Заготовляють собі на надгробні плити ?
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20.04.2023 10:34 Відповісти
Ну на такое дело не жалко и чем масивней, тем предпочтительней, шоб эти зомбаки не могли опять вылезти (улыбается)
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20.04.2023 10:41 Відповісти
Надо много гранитных табличек на могилки.
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20.04.2023 10:51 Відповісти
А що? Грабуй чуже, заощаджуй власне. Як на Донбасі. Все на "індустріалізацію" пустили, тепер там вугілля тільки глибокого залягання, а у русні на Кузбасі відкритим способом продовжують видобувати, тому що заощаджували. І карпатські газові родовища свого часу теж на обігрів москви пустили, тепер у нас газу немає, а у русні є.
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20.04.2023 11:01 Відповісти
схоже на те, що у московії каміння повно, але якісного міцного такого як у нас - немає. Може десь за Уралом. До війни багато щебня із карєрів навколо Кременчука (назва відповідна) експортувалося залізницею до раші.
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20.04.2023 12:28 Відповісти
Не це важливо. Важливо те, що вони, як і всі колонізатори, грабують колонії, стягуючи все до метрополії. Потім розповідають, що "у вас жє нічєго нєт".
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20.04.2023 12:41 Відповісти
 
 