Темпи підняття води у річках на півночі України сповільнилися, - ДСНС

Гідрологічна ситуація контрольована, спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтоплені 1 тис. 741 дворогосподарство (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 433, Кіровоградська – 323, Київська – 210, Черкаська – 162, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 434 будинки (Дніпропетровська – 276, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2)", - йдеться в повідомленні.

Наразі у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: Чернігівська – 32 та Київська – 1.

У ДСНС зазначили, що гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі.

Також читайте: Підтоплені майже 1400 господарств, на півночі України підняття води у річках сповільнюється, - ДСНС