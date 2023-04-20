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Новини Київські новини
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зсув (33) будівництво (761)

Під тиском активістів на Печерську почали укріплювати зсувонебезпечний Кловський схил

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

мечникова

Ділянку Кловського схилу біля вулиці Мечникова, 7-А після численних звернень ГО "Не мовчи" до влади та хвилі суспільного обурення нарешті почали укріплювати.

Схил давно визнаний зсувонебезпечним і загрожував мешканцям багатоповерхівок та пацієнтам Олександрівської лікарні. Посилаючись на висновки фахівців, жителі Печерського району вимагали зробити на схилі монтаж зливової каналізації та дренажні колодязі.

Про початок робіт Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі компанії ТОВ "Будінформ".

"Ми дослухались до бажання киян і на основі припису протоколу РДА розпочали укріплення схилу. Зараз, в період таких рясних дощів, коли навіть Дніпро вийшов з берегів, ці роботи як ніколи актуальні, бо зсув може статися в будь-який момент", – повідомили у пресслужбі компанії ТОВ "Будінформ", до якої були спрямовані очікування печерян, як до балансоутримувача землі.

Нагадаємо, раніше фахівці ДП "Державно науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" провели комплексне обстеження і підтвердили небезпеку зсуву на ділянці схилу Кловського узвозу в районі вулиці Мечникова 7-А.

Місцеві жителі самі наголошували, що схил аварійний, а ГО "Не мовчи" навіть ініціювало звернення до Печерської РДА, мера Києва Віталія Кличка та Печерської окружної прокуратури з приводу небезпеки на ділянці схилу.

Під тиском активістів на Печерську почали укріплювати зсувонебезпечний Кловський схил 01
Мечникова 7 А

Також фахівці Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій виявили, що технічний стан підпірної стіни з боку будинку по вул. Мечникова 7 А непридатний для безпечної експлуатації.

У рекомендаціях з покращення ситуації фахівці зазначили необхідність закінчення монтажу зливової каналізації та монтаж дренажних колодязів для схилу. Також виявили небезпечні геологічні процеси на схилі, які проявляються лінійною ерозією ґрунтів по рельєфу ділянки.

Схил вже зсувався у минулому: зокрема, таке явище спостерігали у 2016 році.

Активісти протягом тривалого часу здіймали галас щодо необхідності хоч якихось робіт для усунення небезпеки аварії на ділянці, однак усі прохання влада ігнорувала.

13 квітня справа зрушила з місця – Печерська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовцями Печерської РДА.
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Топ коментарі
+6
під тиском активістів..., навіщо така влада, яку треба примушувати виконувати свої обов'язки через прокуратуру, суди та інші підсрачники..., повинен бути якийсь механізм - не хочеш працювати, вали звідси...
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20.04.2023 11:24
+3
А потім побудують чергову кличковку? Так було біля готелю Мир. Збурили людей, укріпили схил і вперли монстра.
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20.04.2023 11:26
+3
А хто давав та отримував дозволи на будівництво багатоповерхівок у зсувонебезбечній зоні не при справах?
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20.04.2023 11:44
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під тиском активістів..., навіщо така влада, яку треба примушувати виконувати свої обов'язки через прокуратуру, суди та інші підсрачники..., повинен бути якийсь механізм - не хочеш працювати, вали звідси...
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20.04.2023 11:24 Відповісти
А хто ж буде красти, невже Верещук?
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20.04.2023 11:56 Відповісти
іншої влади за усі часи Незалежності і не було....((
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20.04.2023 12:52 Відповісти
А потім побудують чергову кличковку? Так було біля готелю Мир. Збурили людей, укріпили схил і вперли монстра.
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20.04.2023 11:26 Відповісти
А хто давав та отримував дозволи на будівництво багатоповерхівок у зсувонебезбечній зоні не при справах?
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20.04.2023 11:44 Відповісти
А хто голосував за злодія клячка - ні при чому?
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20.04.2023 12:02 Відповісти
а хто тобі не злодій? Черновецький? Попов?
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20.04.2023 12:54 Відповісти
Черновецький і Попов не крали, будували метро і комунальний транспорт.
Міняли труби.
Але жителям Мухосранська, звичайно, видніше.
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20.04.2023 13:14 Відповісти
звісно Черновецький не крав...крала його "молода команда"..звісно Попов не крав, просто один з елементів влади "чесного" януковіча...Може тобі в Мухосранську це невідомо, але всі притомні люди розуміють...чи ти теж космонавт ?
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20.04.2023 13:31 Відповісти
Не свисти, село дрімуче!
Пройшло 10 років і жодна влада не пред'явила їм нічого, від слова взагалі.
Хіба якусь йолку.
Крапка.
Тільки бюторасти все продовжують жувати брехливу жуйку.
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20.04.2023 13:38 Відповісти
треба взагалі заборонити будувати багатоповерхівки на Київських пагорбах..
підземні струмки, загачені велетенськими фундаментами, з часом вихід знайдуть і проб'ють собі шлях по-любому і тоді - біда і втрачені гроші самих потєрпЄвших..
вода, глина і пісок, на схилі - то страшна, руйнівна сила
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20.04.2023 11:44 Відповісти
 
 