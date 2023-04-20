ЗСУ використовують турецьку РСЗВ Roketsan MCL. ФОТО

Збройні сили України використовують турецьку реактивну систему залпового вогню Roketsan MCL.

Фото оприлюднили воїни 49-ої окремої артилерійської бригади, передає Цензор.НЕТ.

На знімку можна побачити пускову установку та транспортно-заряджальну машину турецького комплексу.

Як зазначає "Мілітарний", це перше візуальне підтвердження використання цієї зброї Силами оборони України.

"Щоправда замість двох пакетів із 6-ма направляючими для 230-мм ракет можна побачити два блоки з двома направляючими кожен. Модульна система Roketsan MCL дозволяє теоретично вести вогонь також 122-мм та 300-мм турецькими ракетами. Цікаво, що система базується на російському шасі КАМАЗ-65224", - йдеться в повідомленні.

TRLG-230 – ракета класу "земля-земля". Її можна запускати з артилерійської системи ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) та інших платформ із сумісними інтерфейсами.

Технічні характеристики:



Калібр – 230 мм

Вага – 210 кг

Вага бойової частини – 42 кг

Ефективний радіус бойової частини – до 55 м

Діапазон ураження – 20-70 км

Система стоїть на озброєнні Азербайджана та Бангладеш.

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