ЗСУ використовують турецьку РСЗВ Roketsan MCL. ФОТО
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Збройні сили України використовують турецьку реактивну систему залпового вогню Roketsan MCL.
Фото оприлюднили воїни 49-ої окремої артилерійської бригади, передає Цензор.НЕТ.
На знімку можна побачити пускову установку та транспортно-заряджальну машину турецького комплексу.
Як зазначає "Мілітарний", це перше візуальне підтвердження використання цієї зброї Силами оборони України.
"Щоправда замість двох пакетів із 6-ма направляючими для 230-мм ракет можна побачити два блоки з двома направляючими кожен. Модульна система Roketsan MCL дозволяє теоретично вести вогонь також 122-мм та 300-мм турецькими ракетами. Цікаво, що система базується на російському шасі КАМАЗ-65224", - йдеться в повідомленні.
TRLG-230 – ракета класу "земля-земля". Її можна запускати з артилерійської системи ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) та інших платформ із сумісними інтерфейсами.
Технічні характеристики:
Калібр – 230 мм
Вага – 210 кг
Вага бойової частини – 42 кг
Ефективний радіус бойової частини – до 55 м
Діапазон ураження – 20-70 км
Система стоїть на озброєнні Азербайджана та Бангладеш.
Будь ласка, зачекайте...
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Це зараз про що було?
Від, наприклад, Вугледару (а ближче - ніяк) маємо 80 км.
Тому й виникло таке питання.