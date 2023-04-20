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ЗСУ використовують турецьку РСЗВ Roketsan MCL. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України використовують турецьку реактивну систему залпового вогню Roketsan MCL.

Фото оприлюднили воїни 49-ої окремої артилерійської бригади, передає Цензор.НЕТ.

На знімку можна побачити пускову установку та транспортно-заряджальну машину турецького комплексу.

Як зазначає "Мілітарний", це перше візуальне підтвердження використання цієї зброї Силами оборони України.

"Щоправда замість двох пакетів із 6-ма направляючими для 230-мм ракет можна побачити два блоки з двома направляючими кожен. Модульна система Roketsan MCL дозволяє теоретично вести вогонь також 122-мм та 300-мм турецькими ракетами. Цікаво, що система базується на російському шасі КАМАЗ-65224", - йдеться в повідомленні.

TRLG-230 – ракета класу "земля-земля". Її можна запускати з артилерійської системи ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) та інших платформ із сумісними інтерфейсами.

Технічні характеристики:

Калібр – 230 мм
Вага – 210 кг
Вага бойової частини – 42 кг
Ефективний радіус бойової частини – до 55 м
Діапазон ураження – 20-70 км

Система стоїть на озброєнні Азербайджана та Бангладеш.

Читайте: У Південній Кореї вперше заявили про можливість надання Україні озброєння

ЗСУ використовують турецьку РСЗВ Roketsan MCL 01
ЗСУ використовують турецьку РСЗВ Roketsan MCL 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Как сейчас повзрываются пуканы у московитских пропагандонов. Это уже очередной ятаган в спину ***** или еще нет?

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20.04.2023 11:20
+10
это два ятагана в спину и третий чуть пониже. мало того что турецкие, так еще и на базе гордости мокшанских болот Каматозе
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20.04.2023 11:37
+6
Московиты, это можно считать ятаганом в ваших сраках? И если ДА то по гарду вошёл или нет?
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20.04.2023 11:22
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Как сейчас повзрываются пуканы у московитских пропагандонов. Это уже очередной ятаган в спину ***** или еще нет?

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20.04.2023 11:20 Відповісти
это два ятагана в спину и третий чуть пониже. мало того что турецкие, так еще и на базе гордости мокшанских болот Каматозе
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20.04.2023 11:37 Відповісти
Так и я о том-же. Хуже кошмара для пропагандонов даже трудно представить
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20.04.2023 12:07 Відповісти
Що ж пецьков не кричить що раша не дозволяє свої компоненти використовувати? Чи їм тільки не подобаються корейські снаряди? Дивно.
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20.04.2023 12:12 Відповісти
Україна це полігон для світового ВПК, нажаль
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20.04.2023 12:28 Відповісти
А міг би стати для свого ВПК, але не сталося, бо для зеленої влади фінансування великого крадівництва, було приорітетніше ніж розвиток вітчизнянного ВПК. Згадайте исторічну фразу гундоса з цього питання.
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20.04.2023 13:38 Відповісти
Дороги строили не нам, а шоб кацапам легче было проехать
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20.04.2023 15:08 Відповісти
Эта война переписывает все военные учебники. Она не похожа не на одну из предыдущих.
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20.04.2023 15:03 Відповісти
було б краще щоб тільки ***** використовували нашу землю як полігон для свого ВПК?
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20.04.2023 17:48 Відповісти
Московиты, это можно считать ятаганом в ваших сраках? И если ДА то по гарду вошёл или нет?
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20.04.2023 11:22 Відповісти
..ну цією публікацією наші дурноваті ЗМІ.. по повній підставили турків... бо стовідсотково була домовленність не розголошувати склад озброєння , що поставляє Туреччина. Дурноголовість наших ЗМІ... керівництва держави..язикатість спікерів всіх рівнів дуже багато шкоди принесла нашим ЗСУ, Ця публікація...це реальна шкода. Повторюється ситуація з болгарами... які вже значно скоротили об*єми поставок озброєння для ЗСУ... (((
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20.04.2023 14:59 Відповісти
Турецька РСЗВ на шасі KAMAZ. Придивіться
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20.04.2023 11:23 Відповісти
прочитати новину важко ?
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20.04.2023 11:37 Відповісти
На Камазе.
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20.04.2023 11:30 Відповісти
Спалах московитів від камаза буде сильний.
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20.04.2023 11:32 Відповісти
тільки питання: а звідки у московитів камази взялися? знаю, що жигулі вони з фіата скопіювали.
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20.04.2023 12:37 Відповісти
Не копировали. В 60х до руководства совка дошло что между совком и Западом технологическая пропасть. Было решено закупить несколько готовых производств. Закупили заводы легковых машин, грузовиков и колесных тракторов.
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20.04.2023 14:13 Відповісти
А сколько срача на форуме было на тему "Эрдоган пропутинский и т.п." ...
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20.04.2023 11:36 Відповісти
Эрдоган- vin TIL´KY pro- tyrez´kyj

use in6e- prosto zarady gro6ej 💰
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20.04.2023 12:02 Відповісти
Первое видео с этой РСЗО было еще в августе. В отличии от Хаймарс, использует несколько типов ракет разного калибра, в Марик,похоже, с нее и прилетало.
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20.04.2023 11:40 Відповісти
/в Марик,похоже, с нее и прилетало\
Це зараз про що було?
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20.04.2023 11:50 Відповісти
Пару месяцев назад в Марик в гости к оккупантам прилетала( да не одна) НЛХ. Ракетам Хаймарса такая дальность недоступна, вот про что.
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20.04.2023 12:25 Відповісти
Діапазон ураження TRLG-230 - 20-70 км.
Від, наприклад, Вугледару (а ближче - ніяк) маємо 80 км.
Тому й виникло таке питання.
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20.04.2023 12:57 Відповісти
Да,но ПУ этой РСЗО может использовать TRLG-300 (120 км) и KHAN ( 280 км).
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20.04.2023 13:39 Відповісти
А Туреччина використовує кацапську С-400...
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20.04.2023 11:49 Відповісти
звідки взялася, мабуть азебайджаці разом з овочами привезли
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20.04.2023 12:15 Відповісти
TRLG-300-120км
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20.04.2023 13:07 Відповісти
Главное - боеприпасов побольше, а то у Европы и США какие то с этим проблемы возникли.
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20.04.2023 13:48 Відповісти
 
 