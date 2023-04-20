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Данія разом з Нідерландами передасть Україні 14 танків Leopard 2

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Про це заявили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на данське радіо DR.DK.

"Мова йде про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту, ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який йде на додачу до вже анонсованих нами до 100 вживаних машин Leopard 1", - йдеться у заяві.

Поульсен зазначив, що ці 14 Leopard 2 будуть доставлені в Україну на початку 2024 року.

"Це - не данські танки. Це співпраця у наданні танків, які не є данськими, але які закуповуються у співпраці з Нідерландами. Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передачі танків Leopard 2, які є ще більшими, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми радіємо і пишаємося цим", - додав він.

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Поульсен висловив сподівання, що до кінця 2023 принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну.

Автор: Марина Макєєва
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Tak. Takk.
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20.04.2023 11:20 Відповісти
Це дуже круто
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20.04.2023 11:30 Відповісти
ну якщо разом з Нідерландами.)
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20.04.2023 11:37 Відповісти
Я зрадів коли прочитав, але в розпачі від терміну. Якби їх доставили до літа, було б 88 таких танків в України.
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20.04.2023 11:38 Відповісти
 
 