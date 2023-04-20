УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12037 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 466 5
армія РФ (13470) війна (56389) полонені (1941) контрнаступ (419)

Напередодні контрнаступу ЗСУ окупанти частіше здаються у полон, - представник штабу з питань полонених Матвієнко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Російські військові у березні у два рази частіше звертались щодо здачі у полон, ніж у грудні минулого року.

Про це заявив співробітник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, це пов’язано з очікуваним контрнаступом ЗСУ та значними втратами російських сил на фронті.

"Пік звернень відбувся у березні цього року. Зафіксували понад 3 тисяч звернень і така тенденція зберігається і в квітні. Якщо порівнювати із груднем, то в грудні 2022 року ми зафіксували 1,5 тисячі звернень, у березні більше 3 тисяч", – зазначив Матвієнко.

Він додав, що протягом 7 місяців існування проєкту "Хочу жити", куди російські військові можуть звернутися для того, щоб здатися у полон, звернулося понад 15 тисяч російських військовослужбовців та їхніх родин. У полоні російські військовополонені отримують харчування, медичний огляд та можливість спілкування з рідними.

Також дивіться: ЗСУ взяли в полон щонайменше трьох росіян після успішного штурму. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
odyn z najkra6yh voiniv Ukrainy..... 6iro djakuem ta pam´jataem 😰💛💜
показати весь коментар
20.04.2023 13:44 Відповісти
лийте мед у вуха
показати весь коментар
20.04.2023 13:38 Відповісти
Дебілів в нас ще багато. Не зупиняйтесь.
показати весь коментар
20.04.2023 14:54 Відповісти
канєшно здаються - тут же їм зарплату платять! навіть воювати не треба.
показати весь коментар
20.04.2023 15:08 Відповісти
 
 