Рашисти обстрілюють Берислав, - ОВА (оновлено)

Російські окупанти обстрілюють Берислав на Херсонщині. У місті перебої з електропостачанням.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Берислав під обстрілом. Залишайтесь в укриттях. Світло відновимо", - йдеться в повідомленні.

Керівник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов повідомив Суспільному, що внаслідок обстрілу міста поранено 1 особу.

"Світла немає у Бериславі, Новобериславі, Шляховому і Томариному. Електрики поки не поїдуть ремонтувати тому, що йде обстріл", - зазначив він.

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