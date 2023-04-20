870 0
Рашисти обстрілюють Берислав, - ОВА (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстрілюють Берислав на Херсонщині. У місті перебої з електропостачанням.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Берислав під обстрілом. Залишайтесь в укриттях. Світло відновимо", - йдеться в повідомленні.
Керівник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов повідомив Суспільному, що внаслідок обстрілу міста поранено 1 особу.
"Світла немає у Бериславі, Новобериславі, Шляховому і Томариному. Електрики поки не поїдуть ремонтувати тому, що йде обстріл", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...