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Польща будує свою ППО з огляду на досвід України, - Блащак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блащак

Польща будує свою багатошарову систему ППО/ПРО з огляду на досвід України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

"У побудові польської ППО важливу роль відіграє досвід війни в Україні", - наголосив очільник Міноборони Польщі.

За словами Блащак, Варшава дуже далеко просунулася у створенні багатошарової системи ППО/ПРО. Відтак у навчаннях у Радомі використовувалися ЗРК Patriot (в межах системи "Вісла"), пускові установки iLauncher з ракетами CAMM (система "Нарва"), а також елементи системи "Піліца".

"Ми також маємо ПЗРК Piorun, а отже системи ППО/ПРО дуже короткого радіуса дії. Крім того, ми інтегруємо систему протидії дронам. Нашою метою є формування окремих шарів (системи ППО/ПРО) й інтегрувати їх таким чином, щоб вони були єдиною системою", - наголосив міністр.

Блащак зазначив, що Польща відійшла від пострадянської системи організації, де за ППО/ПРО відповідали підрозділи як у повітряних, так і в сухопутних силах. Він додав, що триває процес відмови від старої пострадянської техніки, на озброєнні з’являються американські ЗРК Patriot, британські CAMM, а також польські ПЗРК Piorun й антидронові системи.

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Автор: Богдан Гуньковський
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странно що не дороги
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20.04.2023 16:50 Відповісти
Поляки вже дороги побудували.
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20.04.2023 16:54 Відповісти
Розумні люди, відповідно заможня країна, давно в ЄС та НАТО, а головне без війни...Вистарчило клепки збудувати щось схоже на нормальну країну....

Шана Польщі, полякам респект
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20.04.2023 17:06 Відповісти
Ну, так першим президентом був Лєх Валенса, а в нас, на жаль, не В.Чорновіл...
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20.04.2023 17:21 Відповісти
Про це ж бо й мова.... В тому числі, хватало цієї клепки, щоб обирати правильних людей у владу....

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20.04.2023 17:35 Відповісти
Хто би там полякам піказав, дешевше та доцільніше будувати систему ППО/ПРО на території України стогодні, шоб не будувати її на польській землі завтра.
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20.04.2023 18:15 Відповісти
 
 