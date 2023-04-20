У Латвії заборонили святкувати 9 травня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сейм Латвії у четвер, 20 квітня, у двох читаннях у терміновому порядку ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Тепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.
Раніше передбачалося, що Сейм ухвалить рішення, згідно з яким цього року 9 травня буде оголошено днем пам'яті загиблих і постраждалих у війні в Україні, однак Комісія з прав людини і громадських справ підготувала альтернативний проєкт, який і був ухвалений.
Згідно із законом, на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів.
Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи.
У анотації до закону зазначається, що рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.
Будь ласка, зачекайте...
Війну розвязали совкі і німці.
Який сенс вітати з перемогою одного з убивць.
Що їй святкувати ?
8 травня більше день скорботи за загиблими
Но главное в сентябре окончательно депортировать всех русаков, кто не сдал экзамен по латвийскому языку. Неплохо бы еще добавить изложение и экзамен по мировой истории расширить с более подробным изучением преступлений русни за последние 300 лет. Тогда те, кто останутся, добровольно откажутся от этой далеко не памятной даты и никакие запреты будут не нужны.
Чтоб не бредить палачам по ночам,
Ходят в гости палачи к палачам,
И радушно, не жалея харчей,
Угощают палачи палачей.
На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь - "КВ"-коньячок,
А впоследствии - чаек, пастила,
Кекс "Гвардейский" и печенье "Салют",
И сидят заплечных дел мастера
И тихонько, но душевно поют:
"О Сталине мудром, родном и любимом..." -
Был порядок, - говорят палачи, -
Был достаток, - говорят палачи, -
Дело сделал, - говорят палачи, -
И пожалуйста - сполна получи.
Белый хлеб икрой намазан густо,
Слезы кипяточка горячей,
Палачам бывает тоже грустно,
Пожалейте, люди, палачей!
Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но еще половчей,
Бьют по рылу палачи палачей.
Как когда-то, как в годах молодых -
И с оттяжкой, и ногою в поддых,
И от криков, и от слез палачей
Так и ходят этажи ходуном,
Созывают "неотложных" врачей
И с тоскою вспоминают о Нем,
"О Сталине мудром, родном и любимом..." -
Мы на страже, - говорят палачи. -
Но когда же? - говорят палачи. -
Поскорей бы! - говорят палачи. -
Встань, Отец, и вразуми, поучи!
Дышит, дышит кислородом стража,
Крикнуть бы, но голос как ничей,
Палачам бывает тоже страшно,
Пожалейте, люди, палачей!
1969
Ах да, кагтавый сифилитик ульяноф "лень in", лично своим копытом, подписал указ о продовольственной диктатуре (зачатие голодоморов). А срал in, устроил спектакль в Берлине, в честь этого...
9 травня 1920 у Києві на Хрещатику відбувся спільний парад польських вояків та військ УНР, які відзначили звільнення столиці України від більшовиків.