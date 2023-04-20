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У Латвії заборонили святкувати 9 травня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

латвія

Сейм Латвії у четвер, 20 квітня, у двох читаннях у терміновому порядку ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Тепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.

Раніше передбачалося, що Сейм ухвалить рішення, згідно з яким цього року 9 травня буде оголошено днем пам'яті загиблих і постраждалих у війні в Україні, однак Комісія з прав людини і громадських справ підготувала альтернативний проєкт, який і був ухвалений.

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Згідно із законом, на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів.

Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи.

У анотації до закону зазначається, що рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.
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Топ коментарі
+34
Вибух ватних пердаків буде більший за вчорашній метеор у Київі
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20.04.2023 17:38
+28
Молодці. Шана вам. Все правильно робите. Коричневу чуму тільки так і можна подолати, ніякої толерастії.
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20.04.2023 17:37
+27
Правильно.
Війну розвязали совкі і німці.
Який сенс вітати з перемогою одного з убивць.
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20.04.2023 17:39
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Молодці. Шана вам. Все правильно робите. Коричневу чуму тільки так і можна подолати, ніякої толерастії.
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20.04.2023 17:37 Відповісти
чуми дві, ще й червона є...
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20.04.2023 17:53 Відповісти
Вибух ватних пердаків буде більший за вчорашній метеор у Київі
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20.04.2023 17:38 Відповісти
Фошиздьі! Дедьі ваивали! Уявляю вой на болотах, і нам так треба!
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20.04.2023 17:38 Відповісти
Як взагалі можна святкувати, по-перше 8 травня, а не 9? Це має бути день пам'яті та жалоби, без ніяких святкувань чи концертів.
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20.04.2023 17:39 Відповісти
Правильно.
Війну розвязали совкі і німці.
Який сенс вітати з перемогою одного з убивць.
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20.04.2023 17:39 Відповісти
В підсумку країни Балтії лишились в окупації і бідності.
Що їй святкувати ?
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20.04.2023 17:47 Відповісти
а Україна стала багатою й вільною... святкує....
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20.04.2023 17:51 Відповісти
З 2014 не дуже і святкує.
8 травня більше день скорботи за загиблими
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20.04.2023 18:13 Відповісти
У нас у Франківську... не знаю вже не помятаю... якщо не помилюсь, то з початку 2000х ніхто відкрито не святкує - може хтось по квартирах... хіба.
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20.04.2023 19:38 Відповісти
Вважаю, що нам не то шо теж, а треба було це зробити першими, оскільки українців найбільше постраждало від сралінсько-гітлерівського двіжу.
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20.04.2023 17:41 Відповісти
але тут найбільше осіло сталінських вертухаїв.
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20.04.2023 19:40 Відповісти
Хм , а що зелена влада?
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20.04.2023 17:42 Відповісти
Відпрацьовує ФСБ ешні завдання.
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20.04.2023 18:22 Відповісти
Не судіть всіх по собі
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07.05.2023 15:20 Відповісти
Якби Цензор не обісрав чинну владу, було б дивно, однак. А якщо Бутусова таки візьмуть радником президента, тоді як, оспівувати будете? Як дрібно та бридко. Я не за Зеленського, я проти того, щоб підло з-за кутка обсирати президента країни, що воює.
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07.05.2023 15:17 Відповісти
Наконец-то. Праздновали день замены одной оккупации на другую и одному богу известно, кто убил больше людей: нацисты или нквдшники. Наглядно уже видно, что кацапы всех убитых своими орками (как по приказу с целью наведения террора, так и самостоятельно не в силах управлять этими животными) записывают на противоположную сторону с помощью неограниченного потока лжи и фальсификации улик. Вполне возможно, что большевики убили в 3 или в 4 раза больше латвийцев, чем немецкие нацисты.

Но главное в сентябре окончательно депортировать всех русаков, кто не сдал экзамен по латвийскому языку. Неплохо бы еще добавить изложение и экзамен по мировой истории расширить с более подробным изучением преступлений русни за последние 300 лет. Тогда те, кто останутся, добровольно откажутся от этой далеко не памятной даты и никакие запреты будут не нужны.
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20.04.2023 17:43 Відповісти
Ніби все написано вірно. Тільки на мові, як це часто буває у руZкіх, прокол... Не розмовляють у Латвії "латвійською"... І "латвійці" там не живуть... нікаґда ісчо штірліц нє бил так блізок к провалу...
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20.04.2023 18:04 Відповісти
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20.04.2023 17:44 Відповісти
Чудове рішення! Рада на таке здатна???
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20.04.2023 17:49 Відповісти
Зато фінляндія буде святкувати усі расєйські свята, благо расєйський культурний центр відстояли...
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20.04.2023 17:49 Відповісти
А що з цього приводу думає наш найвеличніший нікчема?
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20.04.2023 17:57 Відповісти
У нас "не на часі". 73 % із 73% виборців не дозволять.
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20.04.2023 18:10 Відповісти
Ви ще горілку забороніть... ізвєргі!
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20.04.2023 18:01 Відповісти
Горілку парускім і так заборонено пити. Тільки "вотку".
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20.04.2023 18:07 Відповісти
Тільки яка провокація, а вона може бути, депортація тутай же. Хай валять за порєбрік.
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20.04.2023 18:03 Відповісти
Вітаю, які молодці!
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20.04.2023 18:06 Відповісти
Александр Галич
Чтоб не бредить палачам по ночам,
Ходят в гости палачи к палачам,
И радушно, не жалея харчей,
Угощают палачи палачей.
На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь - "КВ"-коньячок,
А впоследствии - чаек, пастила,
Кекс "Гвардейский" и печенье "Салют",
И сидят заплечных дел мастера
И тихонько, но душевно поют:
"О Сталине мудром, родном и любимом..." -
Был порядок, - говорят палачи, -
Был достаток, - говорят палачи, -
Дело сделал, - говорят палачи, -
И пожалуйста - сполна получи.
Белый хлеб икрой намазан густо,
Слезы кипяточка горячей,
Палачам бывает тоже грустно,
Пожалейте, люди, палачей!
Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но еще половчей,
Бьют по рылу палачи палачей.
Как когда-то, как в годах молодых -
И с оттяжкой, и ногою в поддых,
И от криков, и от слез палачей
Так и ходят этажи ходуном,
Созывают "неотложных" врачей
И с тоскою вспоминают о Нем,
"О Сталине мудром, родном и любимом..." -
Мы на страже, - говорят палачи. -
Но когда же? - говорят палачи. -
Поскорей бы! - говорят палачи. -
Встань, Отец, и вразуми, поучи!
Дышит, дышит кислородом стража,
Крикнуть бы, но голос как ничей,
Палачам бывает тоже страшно,
Пожалейте, люди, палачей!
1969
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20.04.2023 18:34 Відповісти
А что такое "9 мая"???
Ах да, кагтавый сифилитик ульяноф "лень in", лично своим копытом, подписал указ о продовольственной диктатуре (зачатие голодоморов). А срал in, устроил спектакль в Берлине, в честь этого...
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20.04.2023 18:50 Відповісти
але ми ж з вами знаємо, що наш улюблений народний президент Володимир Олександрович не піде на таку провокацію і привітає совкодрочерів на 9 Травня з "Днем Пабеды" з покладанням квітів до пам'ятників "Невідомому окупанту та ґвалтівнику"☝️
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20.04.2023 18:51 Відповісти
Чудове рішення. Два фашизми бились між собою і переміг найстрашніший.
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20.04.2023 19:22 Відповісти
Україні є що святкувати,Сталін не просто так рвав дупу щоб саме цей день був днем "Перемоги",таким чином було знівельовано свято українців і прихована поразка більшовиків.
9 травня 1920 у Києві на Хрещатику відбувся спільний парад польських вояків та військ УНР, які відзначили звільнення столиці України від більшовиків.
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20.04.2023 20:45 Відповісти
 
 