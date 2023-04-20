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Київ (13835) цвинтар (165) Кличко (2813) Биківня (17)

Київрада відвела ділянку для розташування нового військового кладовища, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

кличко

Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Місце визначив уряд.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання Київради.

"Київрада сьогодні відвела землю і фактично розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв", - заявив Віталій Кличко.

За його словами, місце розташування меморіалу було визначено з урахуванням думки громадськості.

"Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню", - зазначив мер Києва.

За його словами, площа нового кладовища складе майже 100 га.

"8 гектарів землі в цій місцевості - у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч - близько 90 гектарів - земля державна. Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів", - повідомив Кличко.

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Автор: Володимир Янченко
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8 га? Уже порахували ...????
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20.04.2023 18:30 Відповісти
100 гектарів броварського бору це 183 500 поховань за нормою. 8 га - 14 680 поховань. Чи росіяни забезпечать нам стільки героїв?
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20.04.2023 18:39 Відповісти
10 км на 10 км
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20.04.2023 18:46 Відповісти
Нет, 1 км. х 1 км.
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20.04.2023 19:28 Відповісти
Не дуркуй - 1км на 1 км
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20.04.2023 19:32 Відповісти
Дерева ніхто рубати не буде.
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20.04.2023 18:59 Відповісти
А для чого тоді саме ліс виділяти чи то сарказм?
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20.04.2023 20:49 Відповісти
 
 