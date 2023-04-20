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Новини За кордоном
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Китай (1920) Єллен Джанет (33)

Відносини Китаю з Росією викликають занепокоєння, - глава Мінфіну США Єллен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джанет,єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що "безмежне" партнерство Китаю з Росією є "тривожним свідченням того, що він несерйозно" ставиться до припинення війни Москви проти України.

Про це вона сказала, виступаючи в Школі передових міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса, повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Важливо, щоб Китай та інші країни не надавали Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", – сказала Єллен.

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Вона попередила, що наслідки будь-яких порушень будуть "серйозними".
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рф придаток Китаю. Китайці з ресурсами рф будуть їб...ь всіх. Треба бистріше кінчать війну, та кріпити кордони.
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20.04.2023 20:48 Відповісти
Якщо США і ЄС не поставлять економіки на військові рейки- то хай починають запасатися вазеліном.
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20.04.2023 21:04 Відповісти
Пані Єллен не чула про азійську солідарність?
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20.04.2023 21:05 Відповісти
Даремно вони думають, що ця "дружба" виключно для продовження війни в України - їх основна мета знищити західний спосіб життя та перетворити світ у величезний концтабір. Над цим вони вже давно і активно працюють поки цивілізовані країни "стурбовані та занепокоєні".
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20.04.2023 21:15 Відповісти
Ти гля, "занепокоєні". Дух бабки меркельщі витає світом... чекаємо фази "глибоко занепокоєні".
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21.04.2023 05:22 Відповісти
 
 