МЗС Швейцарії викликало посла Росії через погрози швейцарському журналісту

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії викликав посла в Росії в Берні Сергія Гармоніна у зв’язку з погрозами російського посольства на адресу журналіста швейцарського видання NZZ через його статтю про російську війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Берні в четвер, щоб висловити скаргу щодо "неприйнятних" погроз на адресу швейцарського журналіста", - йдеться у повідомленні.

Російському послу було сказано, що "подібні залякування" є неприпустимими у Швейцарії, де конституція гарантує свободу інформації та преси.

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Таким чином, МЗС Швейцарії відреагувало на опубліковану на сайті посольства РФ заяву щодо роботи журналіста Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Іво Мейнссена, який висвітлював російську війну проти України. Російське посольство звинуватило журналіста у "виправданні тероризму" і "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" у його статті про ситуацію в тимчасово окупованому російськими військами українському Мелітополі та український опір загарбникам. У дипмісії РФ, зокрема, вказали швейцарському журналісту на "норми кримінальної відповідальності, які могли б застосовувалися щодо його висловлювань у Росії" – покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до 7 років.