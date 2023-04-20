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МЗС Швейцарії викликало посла Росії через погрози швейцарському журналісту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії викликав посла в Росії в Берні Сергія Гармоніна у зв’язку з погрозами російського посольства на адресу журналіста швейцарського видання NZZ через його статтю про російську війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Берні в четвер, щоб висловити скаргу щодо "неприйнятних" погроз на адресу швейцарського журналіста", - йдеться у повідомленні.

Російському послу було сказано, що "подібні залякування" є неприпустимими у Швейцарії, де конституція гарантує свободу інформації та преси.

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Таким чином, МЗС Швейцарії відреагувало на опубліковану на сайті посольства РФ заяву щодо роботи журналіста Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Іво Мейнссена, який висвітлював російську війну проти України. Російське посольство звинуватило журналіста у "виправданні тероризму" і "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" у його статті про ситуацію в тимчасово окупованому російськими військами українському Мелітополі та український опір загарбникам. У дипмісії РФ, зокрема, вказали швейцарському журналісту на "норми кримінальної відповідальності, які могли б застосовувалися щодо його висловлювань у Росії" – покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до 7 років.
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Пусти рашко-свиню за стіл.
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20.04.2023 22:55 Відповісти
Але Ви продовжуйте бути десь посередині, і відмовляйтесь надавати військову допомогу країні, на яку напали!
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20.04.2023 23:05 Відповісти
Дєньгі нє пахнут!
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20.04.2023 23:08 Відповісти
вказали швейцарському журналісту на "норми кримінальної відповідальності, які могли б застосовувалися щодо його висловлювань у Росії"

редааактор!

а если по сути, они хотели сказать, что они могут осудить швейцараца по нормам крим. ответственности россии?? что за бред?
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21.04.2023 00:47 Відповісти
Брєд - для кацапів норма життя.
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21.04.2023 07:19 Відповісти
Як що перекласти на нормальну мову то кацапи сказали щось типу :

- Ми тут у вас стільки грошей залишаємо, що ви перед нами у вічному боргу,
а ви таку муйню про нас пишите.
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21.04.2023 00:59 Відповісти
 
 