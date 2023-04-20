Байден і Макрон обговорили підтримку України, - Білий дім

Президенти США і Франції провели телефонну розмову, під час якої серед інших тем обговорили російську агресію в Європі й підтримку України.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президенти підтвердили свою непохитну підтримку України на тлі жорстокої агресії Росії", - йдеться в офіційному повідомленні Білого дому

Президенти також обговорили візит президента Макрона до КНР та зусилля для досягнення процвітання, безпеки, спільних цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, Байден і Макрон підтвердили важливість збереження миру й стабільності в Тайванській протоці.

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