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Новини За кордоном
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Байден і Макрон обговорили підтримку України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,макрон

Президенти США і Франції провели телефонну розмову, під час якої серед інших тем обговорили російську агресію в Європі й підтримку України.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президенти підтвердили свою непохитну підтримку України на тлі жорстокої агресії Росії", - йдеться в офіційному повідомленні Білого дому

Президенти також обговорили візит президента Макрона до КНР та зусилля для досягнення процвітання, безпеки, спільних цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, Байден і Макрон підтвердили важливість збереження миру й стабільності в Тайванській протоці.

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Автор: Володимир Янченко
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мабуть дідусь Джо вставив пістон Макарону за лобизання з Сі. )
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21.04.2023 00:42 Відповісти
Фашисты 21-го века будут называть себя антифашистами" У. Черчилль
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21.04.2023 02:57 Відповісти
Дідо , дай тому студенту підзатильника
Бо зовсім від рук відбився
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21.04.2023 04:28 Відповісти
О, Господи, це жабоїдське непорозуміння навіть не розуміє, наскільки воно жалюгідне!
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21.04.2023 07:22 Відповісти
 
 