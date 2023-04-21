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Держдума РФ ухвалила закон, який надає "вагнерівцям" статус ветеранів бойових дій
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Держдума РФ ухвалила законопроект, що дозволяє отримати статуси ветеранів та інвалідів бойових дій найманцям – зокрема ПВК "Вагнер", які беруть участь у війні проти Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
У тексті документа йдеться, що такі статуси і пільги, що належать до них, зможуть отримати "особи, які уклали контракт або мали інші правовідносини з організаціями, що сприяють виконанню завдань, покладених на російську армію" в ході "спеціальної військової операції". Закон також стосується учасників збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".
Раніше Держдума поширила на цю категорію осіб закони про кримінальне покарання за дискредитацію російської армії та поширення про неї фейків.
Топ коментарі
+18 stels400
показати весь коментар21.04.2023 02:21
+15 Олег Гнатенко
показати весь коментар21.04.2023 02:43
+15 Олег Гнатенко
показати весь коментар21.04.2023 02:46
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Будь ласка, зачекайте...
проте в мене є сумніви стосовно москалів
Іавнов Іван Іванич родився....напився....убив....сів.....вкрав....сів.....згвалтував......сів......пішов на спецоперацію..... загинув.
Доречі, а чи не почнеться на росії "Вторая Сучья война"? Підстава ніби є.