УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12855 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 777 26
війна (56389) Держдума (675) Росія (47203) ПВК "Вагнер" (1476)

Держдума РФ ухвалила закон, який надає "вагнерівцям" статус ветеранів бойових дій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вагнерівці

Держдума РФ ухвалила законопроект, що дозволяє отримати статуси ветеранів та інвалідів бойових дій найманцям – зокрема ПВК "Вагнер", які беруть участь у війні проти Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У тексті документа йдеться, що такі статуси і пільги, що належать до них, зможуть отримати "особи, які уклали контракт або мали інші правовідносини з організаціями, що сприяють виконанню завдань, покладених на російську армію" в ході "спеціальної військової операції". Закон також стосується учасників збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".

Раніше Держдума поширила на цю категорію осіб закони про кримінальне покарання за дискредитацію російської армії та поширення про неї фейків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівець" повернувся додому та вбив людину з ДЦП: У Південній Осетії шукають ще двох підозрюваних

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
А Україна повинна внести законопроект щоб визнати всіх участників чвк вагнер і лднр терористами.І в міждународний розшук.Щоб жоден покидьок не зміг виїхати з рашки не кажучи про їх статус.А ми вже скоро 1,5 року соплі жуємо.
показати весь коментар
21.04.2023 02:21
+15
А також скасування терміну давності для злочинів скоєних раша армієї, їх чиновниками та учасниками війни зі складу напіввійськових проросійських формувань, як то вагнер, чи лднр. Не хочу щоб через 20-30 років якась чмоня вільно приїхала туристом в Україну, бо строки спливли. Ще й мемуари, падли, видаватимуть.
показати весь коментар
21.04.2023 02:43
+15
Подивіться на їх версію історії. Є там хоч одне визнання злочинів, помилок...? Один "героїзм", та "допомога" всім оточуючим народам та країнам. І це було і при царях, і при СРСР, а тепер і при РФ, буде і далі.
показати весь коментар
21.04.2023 02:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Любой каприз за бабки срусских пенсов
показати весь коментар
21.04.2023 02:20 Відповісти
А Україна повинна внести законопроект щоб визнати всіх участників чвк вагнер і лднр терористами.І в міждународний розшук.Щоб жоден покидьок не зміг виїхати з рашки не кажучи про їх статус.А ми вже скоро 1,5 року соплі жуємо.
показати весь коментар
21.04.2023 02:21 Відповісти
А також скасування терміну давності для злочинів скоєних раша армієї, їх чиновниками та учасниками війни зі складу напіввійськових проросійських формувань, як то вагнер, чи лднр. Не хочу щоб через 20-30 років якась чмоня вільно приїхала туристом в Україну, бо строки спливли. Ще й мемуари, падли, видаватимуть.
показати весь коментар
21.04.2023 02:43 Відповісти
Згоден і це також добавити.Щей їх родичів плюсонув.
показати весь коментар
21.04.2023 02:51 Відповісти
Воєнні злочини строку давності не мають І у нас в КК таке давно прописано
показати весь коментар
21.04.2023 06:19 Відповісти
Не ми а Зе - зрадники ! І не соплі жують а продовжують виконувати усі накази куйла по здачі України !!!
показати весь коментар
21.04.2023 07:27 Відповісти
Цікаво чи колись к@ц@п@м буде соромно за свої вчинки.
показати весь коментар
21.04.2023 02:42 Відповісти
Подивіться на їх версію історії. Є там хоч одне визнання злочинів, помилок...? Один "героїзм", та "допомога" всім оточуючим народам та країнам. І це було і при царях, і при СРСР, а тепер і при РФ, буде і далі.
показати весь коментар
21.04.2023 02:46 Відповісти
Вони генитично фашисти і виродки.Цього ніколи не буде.Ми повинні убезпечити майбутне покоління від цих покидьків.Заборонити відвідувати країну з рус паспортом заборонити шлюби с цим гівном,бізнес,дип відношення і взагалі будь яке спілкування і відносини.Це внести в конституцію.Виправдання рашки ,або допомога добровільтна їм ,пожиттево бо в нас немає смертної кари.Але треба щоб була за такі речі.І по повній готувати війська і ВПК на майбутне .Тільки там ми збережемо себе.Неважливо який там буде уряд і стрій.Там загроза постійна і ми і наступне покоління і наступне і інші повинні це розуміти.
показати весь коментар
21.04.2023 02:58 Відповісти
бріти зпалили Білий Дім у 1812 але зараз є головним ally Сполучених Штатів
проте в мене є сумніви стосовно москалів
показати весь коментар
21.04.2023 04:12 Відповісти
Не бріти, а вже канадці. І спалили, тому що у молодої новоствореної держави США прокинулося бажання до захоплення нових територій. Получили тоді по щам від канадців і переключились віджимати землі у мексиканців.
показати весь коментар
21.04.2023 04:28 Відповісти
Канада у 1812році ще не їснувала як держава.
показати весь коментар
21.04.2023 06:20 Відповісти
Офіційні державні терористи. От тепер є всі юридичні підстави вважати РФ країною-терористом.
показати весь коментар
21.04.2023 02:54 Відповісти
Копошіння на дні.
показати весь коментар
21.04.2023 03:19 Відповісти
х...... старається замилити свої гріхи а заодно устаканити нову партієчку перед виборами. Многоходовочка однако !
показати весь коментар
21.04.2023 04:09 Відповісти
Молодцы, а Пригожина назначить премьером. Не страна, а уголовно-террористическая клоака.
показати весь коментар
21.04.2023 05:37 Відповісти
"справідлівасті раді", а хто не так давно був прізідєнтам у вас, не двічі зек?????? так шо кацапам ше далеко.....
показати весь коментар
21.04.2023 06:30 Відповісти
Был такой, привел войну в Украину. Но у нас такой народ забавно-совковый, что как только с войной немного отлегло, так выбрали клована, который взмахом руки и взглядом в глаза путлеру пообещал ее закончить и страна получила "полномасштабное вторжение".
показати весь коментар
21.04.2023 06:43 Відповісти
Ще трохи і їх запишуть в апостоли.
показати весь коментар
21.04.2023 06:06 Відповісти
Ну - тепер матимуть законне право напиваться на свободі, бить морди землякам, їх обкрадать і "бошки резать" з криком - "Дая за вас кровь праливал!!!"
показати весь коментар
21.04.2023 06:21 Відповісти
Чикотило ще не герой кацапстану?
показати весь коментар
21.04.2023 06:25 Відповісти
А життєпис "героїв" для шкільних підручників який будуть описувати?

Іавнов Іван Іванич родився....напився....убив....сів.....вкрав....сів.....згвалтував......сів......пішов на спецоперацію..... загинув.
показати весь коментар
21.04.2023 07:13 Відповісти
Я уже предвижу как будут начинаться мордобои и поножовщина в рф. Вернувшийся с войны ветеран-вагнеровец захочет в баре доказать бухому Ваньке что он герой, а Ванька будет ему говорить что он не герой, а бывший зэк - и понеслась.
показати весь коментар
21.04.2023 08:41 Відповісти
Тепер будь-який "откінувшійся" буде годувати "фраєров" легендами про те, як він "в Бахмутє укропов рєзал". І не посперечаєшся, бо сам "пєро" в бік отримаєш, і термін за неповагу до "вєтєранов".
Доречі, а чи не почнеться на росії "Вторая Сучья война"? Підстава ніби є.
показати весь коментар
21.04.2023 08:44 Відповісти
Статус учасника бойових дій буде дуже цікаво виглядади поряд зі статусом учасника незаконного збройного формування. 🤔
показати весь коментар
21.04.2023 08:47 Відповісти
 
 