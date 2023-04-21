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Військові РФ вночі обстріляли з важкої артилерiї Нiкопольщину, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікопольщина

Окупанти обстрiляли Мирiвську громаду в Нiкопольському районі Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог обстрiляв Нiкопольський район з важкої артилерiї. Влучив по Мирiвськiй громадi. На щастя, люди не постраждали", - написав він.

Крім того зазначається, що територiю, де сталися прильоти, обстежують надзвичайники. Уточнюють наслiдки удару.

Дивіться також: Наслідки ворожого артилерійського обстрілу Нікопольщини. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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