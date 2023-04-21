Ворог обстріляв Харківщину, у Куп’янську пошкоджено будинки, здійнялися пожежі, - ОВА

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, під вогнем росіян перебували Козача Лопань, Гоптівка, Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 2 приватних домоволодіння, сталися пожежі. Крім того, ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по смт Дворічна та с. Кучерівка Куп'янського району. На щастя, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 12,7 га території та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.

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"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити російських окупантів", - резюмує очільник регіону.