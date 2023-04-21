Апеляційний суд визнав брехнею, що "Яценюк украв гроші проєкту "Стіна"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Київський апеляційний суд визнав брехнею слова "Яценюк украв гроші проєкту "Стіна".
Про це у Facebook повідомила прессекретарка прем’єр-міністра в 2014-2016 роках, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, передає Цензор.НЕТ.
"Такий собі діяч Олег Соскін у 2020 році в статті на "Главреді" наговорив на судовий позов. Зокрема, заявив, що колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк "Украл деньги проекта "Стена", - зазначив він.
Визнати розповсюджену інформацію "недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію", - зазначається у судовому рішенні.
За словами Лаппо, на те, щоб у судовому порядку довести, що слова Соскіна неправдиві, пішло майже три роки.
"Маємо яскравий приклад, як легко в інформаційний простір запустити безпідставне лайно, підживлюючи тисячі фейкометів, і скільки часу потрібно, щоб відновити справедливість", - підсумувала Лаппо.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки 23 вілли, одна пішла судді.
https://lb.ua/economics/2012/11/05/177610_ukraina_poluchila_pervie_3_mln.html
Где сейчас Яценюк, Гройсман, Гончарук ???
48 лет, 45 лет, 38 лет - мусчины в расцвете сил !!!
За них избиратели не голосовали.....
а от де самокатик....певно точно разом з мендельшею в окопі
От де ти точно не знайдеш виборців ЗЄ - то це серед добровольців та волонтерів.
Він заробив свої мільйони банальним інсайдом, за що наприклад у США реально б посадили в тюрму.
Ось шлях до великих грошей (довідково):
1) 1998-2001р.р. - робота у банку "Аваль" /це - важливо!/;
2) 2003-2005 р.р. - заступник голови НБУ, в.о. голови; міністр економіки КМУ.
В 2005 році австрійська холдингова компанія Raiffeisen International Bank-Holding AG купила 93,5% акцій банку "Аваль" /звісно, що з дозволу НБУ/.
Ось під цю угоду, яку певне що і готував Яценюк, як чиновник, і перепродав він свої акції "Авалю" /скільки і коли куплених - коли ще працював в тому банку, чи вже перед самою угодою по старій пам'яті - таємниця/.
Кобалев вкрав у них премію, Яценюк паркан, Порошенко піввареника, Гонтарева мільйони їхніх пролетарських заощаджень...
І схоже, що це лікується тільки кацапським фугасом. Чого і побажаємо цим дивним безмозклим створінням...
Наче, якщо б не перша (і на сьогодні остання) за 30 років демократична влада, то ці тупорилі предпенсійні люмпени будли б заможними, молодими красенями.
Ітіть ви убогі...
Занадто почастішав на цензорі цей яйцехрюк. Заніс за самопіддув чи що?
Хоча б перевіряли те що публікуюєте. Хоча б стіну показали