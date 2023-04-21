УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12089 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Правосуддя
6 225 138
Яценюк (2478) брехня (199)

Апеляційний суд визнав брехнею, що "Яценюк украв гроші проєкту "Стіна"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

яценюка,стіна

Київський апеляційний суд визнав брехнею слова "Яценюк украв гроші проєкту "Стіна".

Про це у Facebook повідомила прессекретарка прем’єр-міністра в 2014-2016 роках, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, передає Цензор.НЕТ.

"Такий собі діяч Олег Соскін у 2020 році в статті на "Главреді" наговорив на судовий позов. Зокрема, заявив, що колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк "Украл деньги проекта "Стена", - зазначив він.

Визнати розповсюджену інформацію "недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію", - зазначається у судовому рішенні.

За словами Лаппо, на те, щоб у судовому порядку довести, що слова Соскіна неправдиві, пішло майже три роки.

"Маємо яскравий приклад, як легко в інформаційний простір запустити безпідставне лайно, підживлюючи тисячі фейкометів, і скільки часу потрібно, щоб відновити справедливість", - підсумувала Лаппо.

Також читайте: Рішення Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі порушує весь корпус міжнародних домовленостей про її нерозповсюдження, - Яценюк

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
Ну де ж ті корисні ідійоти які тут виливали відра бруду на нього?
показати весь коментар
21.04.2023 10:14
+38
Якими потрібно бути імбИцилами, щоб звинувачувати того, хто отримав ДЕРЖСКАРБНИЦЮ зі 108 тис, залишив мудрому наріду 90 млрд в крадіжках, ще й на стіні?
показати весь коментар
21.04.2023 10:19
+27
І брата з'їв, чи то не він?
показати весь коментар
21.04.2023 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Яценюк доказал в суде, что не покупал 24 виллы в Майами

Тільки 23 вілли, одна пішла судді.
показати весь коментар
21.04.2023 11:10 Відповісти
Что руснявые, не можете простить Яценюку энергетическую независимость от Мордора до сих пор ,понимаю....
показати весь коментар
21.04.2023 11:46 Відповісти
Антарктида , хитрожопый паренЬок
показати весь коментар
21.04.2023 11:43 Відповісти
Самая термоядерная "утка" была про Сеню-боевика в Чечне. Раха от Яценюка просто беленела. Ну и помощников в Украине по сжиранию Сени было немеряно. А ведь это благодаря ему Украина отказалась от поставок газа напрямую из раши
показати весь коментар
21.04.2023 10:42 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2023 10:51 Відповісти
ніде правди діти - з газом він раші сильно нагадив
показати весь коментар
21.04.2023 10:52 Відповісти
Януковоз негідник. Але закупку газу в Європі почали ще при януковощі. Так що не треба сені в заслуги ставити того чого нема
https://lb.ua/economics/2012/11/05/177610_ukraina_poluchila_pervie_3_mln.html
показати весь коментар
21.04.2023 11:16 Відповісти
не бреши, Сеня нині в Україні
показати весь коментар
21.04.2023 11:08 Відповісти
пшло вон отсюда, хрюсское животное
показати весь коментар
21.04.2023 11:49 Відповісти
Сєню готують на місце Яневтіка? Та й нехай. Аби скорше
показати весь коментар
21.04.2023 10:47 Відповісти
Хто готує?
показати весь коментар
21.04.2023 11:04 Відповісти
Оце питання
показати весь коментар
21.04.2023 11:10 Відповісти
Суды идут, но где сам фигурант и его коллеги?
Где сейчас Яценюк, Гройсман, Гончарук ???
48 лет, 45 лет, 38 лет - мусчины в расцвете сил !!!
показати весь коментар
21.04.2023 10:55 Відповісти
що ви на папередніков киваєте, де половина з 73 % що за клоуна па пріколу проголосувала, невже на фронті найвеличнішого підора захищає ?
показати весь коментар
21.04.2023 11:09 Відповісти
Вопрос касается премьер-министров, а не избирателей!
За них избиратели не голосовали.....
показати весь коментар
21.04.2023 11:14 Відповісти
ну у гросі 3 дитини, яценюк точно "волонтер"
а от де самокатик....певно точно разом з мендельшею в окопі
показати весь коментар
21.04.2023 11:34 Відповісти
Зебілоїд, так за пркм'єр-мініністра виборці теж не голосують. Якщо зебілоїд, то тупе як ...зебілоїд
показати весь коментар
21.04.2023 13:10 Відповісти
Частина виборців ЗЄ тут кацапською мовою сере, частина на ОП підпрацьовує, частина на бік РФ перекинулася, частина зі свистом та улюлюканням звалила з України у перші ж дні навали.

От де ти точно не знайдеш виборців ЗЄ - то це серед добровольців та волонтерів.
показати весь коментар
21.04.2023 11:14 Відповісти
я на своему місці а тобі,я рахую треба за ці слова попрацювати за калючим дротом не один рік за образу нашого Президента,я організую петицію щоб ти все таки там попрацював
показати весь коментар
10.05.2023 07:18 Відповісти
Це ж "не на часі". "На часі" було дискредитувати особистості і партії перед виборчим процесом, для спалення рейтингу, що русня і наші продажні ЗМІ та корисні ідіоти з успіхом зробили, обравши до влади відкритих ворогів та просто дебілів.
показати весь коментар
21.04.2023 11:55 Відповісти
соскін отсосав, ше й камеру б передаста.
показати весь коментар
21.04.2023 12:10 Відповісти
Та дійсно: навіщо було Яценюку палитись на бюджетних коштах, рух яких легко відслідкувати починаючи з казначейських рахунків.
Він заробив свої мільйони банальним інсайдом, за що наприклад у США реально б посадили в тюрму.
Ось шлях до великих грошей (довідково):
1) 1998-2001р.р. - робота у банку "Аваль" /це - важливо!/;
2) 2003-2005 р.р. - заступник голови НБУ, в.о. голови; міністр економіки КМУ.
В 2005 році австрійська холдингова компанія Raiffeisen International Bank-Holding AG купила 93,5% акцій банку "Аваль" /звісно, що з дозволу НБУ/.
Ось під цю угоду, яку певне що і готував Яценюк, як чиновник, і перепродав він свої акції "Авалю" /скільки і коли куплених - коли ще працював в тому банку, чи вже перед самою угодою по старій пам'яті - таємниця/.
показати весь коментар
21.04.2023 12:42 Відповісти
Тоб то одна баба казала
показати весь коментар
21.04.2023 13:12 Відповісти
Якщо ту бабу називають Арсенієм, тоді так.
показати весь коментар
21.04.2023 13:25 Відповісти
Корисні ідіоти вже давно скористалися цією брехнею і потопталися по "народному фронту" у 2019 році, хоча є ще невиліковні, які до цього часу повторюють цю брехню кацапів і Володі Боневтіка.
показати весь коментар
21.04.2023 13:03 Відповісти
Детальна інформація про стіну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%C2%BB
показати весь коментар
21.04.2023 13:17 Відповісти
А где Стена? Или где деньги?
показати весь коментар
21.04.2023 14:18 Відповісти
Адепти ТЮЛі, ЗЄ та ОПЗЖ і тут єдині у своїх мареннях. Бо виросли з одного і того ж совково-пролетарського лайна.

Кобалев вкрав у них премію, Яценюк паркан, Порошенко піввареника, Гонтарева мільйони їхніх пролетарських заощаджень...

І схоже, що це лікується тільки кацапським фугасом. Чого і побажаємо цим дивним безмозклим створінням...
показати весь коментар
21.04.2023 16:11 Відповісти
Ах да. Супрун ще у дебілів вкрала молодість, красу та здоров`я.

Наче, якщо б не перша (і на сьогодні остання) за 30 років демократична влада, то ці тупорилі предпенсійні люмпени будли б заможними, молодими красенями.
показати весь коментар
21.04.2023 16:16 Відповісти
а ти мабуть настільки убоге, що навіть на заощадження не вистачає
показати весь коментар
21.04.2023 22:07 Відповісти
Ага. Саме так. 😁 Або навпаки - живу на ваші останні копійчини та піввареника.

Ітіть ви убогі...
показати весь коментар
21.04.2023 23:30 Відповісти
Нещодавно шановний економіст, професор - пан Соскін, висловив сміливе припущення про зачистку місця прем'єра під азірівску чмоню яйцехрюка та яреську. А також припустив що смерть Барни могла насправді бути вбиством. Мабуть попав в соточку, бо реакції довго чекати не довелось, одразу на пана Олега полилась чернуха.

Занадто почастішав на цензорі цей яйцехрюк. Заніс за самопіддув чи що?
Хоча б перевіряли те що публікуюєте. Хоча б стіну показали
показати весь коментар
21.04.2023 22:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 