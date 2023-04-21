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Остін - Резнікову перед "Рамштайном": Підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим перед зустріччю у форматі "Рамштайн".
Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Пентагону повідомив у Twitter.
"За останній рік члени Контактної групи з питань оборони України надали Україні величезні можливості. Ми будемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.
Топ коментарі
+10 18c49ed2
показати весь коментар21.04.2023 10:43
+9 18c49ed2
показати весь коментар21.04.2023 12:18
+8 Yaroslav Yurchenko
показати весь коментар21.04.2023 10:43
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Будь ласка, зачекайте...
А заголовок... Ну якось так хотілося б: "Остін - Резнікову перед "Рамштайном" дав у пику"
Бо задовбав.
Я думав це ключові слова...
Остін це теж має Пам'ятати !!!
Дуже цікаво