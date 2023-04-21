Остін - Резнікову перед "Рамштайном": Підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. ВIДЕО

Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим перед зустріччю у форматі "Рамштайн".

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Пентагону повідомив у Twitter.

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"За останній рік члени Контактної групи з питань оборони України надали Україні величезні можливості. Ми будемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.

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