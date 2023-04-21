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Остін - Резнікову перед "Рамштайном": Підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим перед зустріччю у форматі "Рамштайн".

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Пентагону повідомив у Twitter.

"За останній рік члени Контактної групи з питань оборони України надали Україні величезні можливості. Ми будемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.

Також читайте: Обговорили пріоритети, - Резніков та Остін провели розмову напередодні зустрічі у "Рамштайні"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Ключевые слова от союзников, которые звучат все время "Мы будем поддерживать Украину, украинскую армию и украинский народ". И вез персоналий.

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21.04.2023 10:43
+9
Они вообще сейчас забили на все правила и нормы. Какой козел им сказал что небритая рожа типа "жопа в кустах" и мятые штаны 5.11 - это типа "героический" образ?
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21.04.2023 12:18
+8
А це точно міністр вирішує?
А заголовок... Ну якось так хотілося б: "Остін - Резнікову перед "Рамштайном" дав у пику"
Бо задовбав.
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21.04.2023 10:43
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Остін, гарний ти дядько, але давай вже авіацію!
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21.04.2023 10:34 Відповісти
А це точно міністр вирішує?
А заголовок... Ну якось так хотілося б: "Остін - Резнікову перед "Рамштайном" дав у пику"
Бо задовбав.
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21.04.2023 10:43 Відповісти
Решает президент, но министр обороны может влиять на это решение.
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21.04.2023 12:05 Відповісти
Ключевые слова от союзников, которые звучат все время "Мы будем поддерживать Украину, украинскую армию и украинский народ". И вез персоналий.

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21.04.2023 10:43 Відповісти
Ну Остін рєзнікову не колега, бо не тире яйця. І якого воно вдягло байкерську куртку? Мотоцикліст хрєнов.
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21.04.2023 10:50 Відповісти


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21.04.2023 11:55 Відповісти
Він і на відео схоже виглядає.
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21.04.2023 12:14 Відповісти
Они вообще сейчас забили на все правила и нормы. Какой козел им сказал что небритая рожа типа "жопа в кустах" и мятые штаны 5.11 - это типа "героический" образ?
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21.04.2023 12:18 Відповісти
стільки, скільки буде потрібно. Джерело: https://censor.net/ua/n3413520

Я думав це ключові слова...
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21.04.2023 22:52 Відповісти
Патриоты давай ? они еще в Польше и Словакии
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21.04.2023 11:07 Відповісти
Як напиала одна розумна людина : Поза сумнівом, ми вдячні всім країнам за допомогу і сподіваємось, що вона буде тривати до перемоги європейських цінностей - тобто України і повернення до кордонів, визначених договором Московії і України від травня 1997 року. Проте, ми маємо хоча б собі пообіцяти, що ті, хто зсередини нищить Україну, грабуючи її бюджет, будуть найближчим часом притягнуті не тільки до політичної, але й до кримінальної відповідальності.

Остін це теж має Пам'ятати !!!
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21.04.2023 11:08 Відповісти
Остін так "навис" над рєзніковим, що думаю, мав би його ******* за косяки.
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21.04.2023 11:54 Відповісти
Да навис убедительно, Резников очканул и резко перестал пилить армейские денежки, так и будет никаких сомнений.👶
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21.04.2023 12:11 Відповісти
Остін Рєзнікову перед Рамштайном - Коли ти скотиняка перестанеш армію обкрадати?
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21.04.2023 12:10 Відповісти
шёл х/з какой год...и ожидалась встреча на х/з каком по счёту Рамштайне...
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21.04.2023 12:16 Відповісти
В когось є повне відео? Він пожав мародеру руку чи ні?
Дуже цікаво
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21.04.2023 12:54 Відповісти
А кілограм крашанок Остіну подарували?!
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21.04.2023 14:14 Відповісти
Посадовцям в США заборонено приймати такі коштовні подарунки.
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21.04.2023 14:28 Відповісти
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21.04.2023 15:55 Відповісти
Остін, ти ж здоровий дядя, вʼїпи Рєзнікова разок ногою по яйцях, а потім лівою в вухо...
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21.04.2023 14:26 Відповісти
Ну тоді це України не стосується . . Бо наше руковоцтво , поставлєно - 73% приколістів , а не Штатами .
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21.04.2023 17:02 Відповісти
та мені то шо? Це тебе призовуть електронною повісткою і кинуть кинуть подихати під якимось селом в Україні. І це тобі ще пощастить, якшо тебе походу кадирівці не трахнуть. Хоча хз, може тобі це подобається
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21.04.2023 17:09 Відповісти
 
 