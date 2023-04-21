Столтенберг про F-16 для України: Дискусія триває
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Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Країни-союзники надали (літаки. - Ред.). Польща передала МіГ-29. Триває дискусія про різні види літаків, але я залишу це на розгляд учасників сьогоднішньої зустрічі", - сказав генсек Альянсу.
Топ коментарі
+8 Yuriy Zybretsky
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+2 Ol Ol e5ddacc7
показати весь коментар21.04.2023 11:41
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Будь ласка, зачекайте...
леопарди2 та абрамси теж не відразу дали, спочатку була франція з її колісним недотанком.
що є колісним недотанком для ф-16?
Гіршого у поколінні 4+ просто немає.
а для нас він відкриває американський парк літаків, які можна буде просити.
"Європейські солдати ніколи не ступлять на територію України. "Точка", - голова комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман. Також вона заявила, що винищувачі не будуть поставлені Україні, оскільки для їх використання необхідне тривале навчання пілотів."(Bild).
вже коли бої за Львів будуть - тоді надасте
якщо буде кому
При надёжном ПВО авиация не будет иметь никакого преимущества.
При этом стоимость одной ракеты многократно дешевле самолёта.
Это значит, что гораздо эффективнее и намного дешевле сбивать самолёты противника с земли, а не с воздуха.
В будущем контрнаступлении F-16 не решают ни решающей, ни какой либо значимой роли.
А вот если наступление будет успешным и останется потенциал для продолжения деоккупации Крыма и Донбасса - поставки F-16 станут реальностью. Ведь в Крыму есть горы, а на Донбассе более холмистый рельеф, чем в Запорожской и в Херсонской областях.
Всё абсолютно логично и дело за ВСУ, от результата которых зависят будут F-16 или нет.
В Австралии полсотни модернизированных f/a-18 на крытых складах в отличном состоянии, выведенные из эксплуатации ждут пока их либо частной конторе за копейки продадут, либо порежут на металл. А наши всё в Рамштайне f-16 выпрашивают строевые,. Ппц…
https://adbr.com.au/canada-receives-final-ex-raaf-f-a-18a-b-hornets/
Плюс ещё и 88 штук f-35 заказали чтоб постепенно f/a-18 в будущем заменить. А у f-35, внезапно, лётный час на 12 тысяч баксов дороже чем у f/a-18! Так что финансы там ни коим боком. Люди делают грамотно и ориентируются не на бабло а корректно подбирают оптимальную платформу под требования своих ВВС. А не абы шо.
И кстати, это миф что f/a-18 сильно дороже f-16 в эксплуатации:
https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a41956551/cost-per-hour-to-fly-us-military-aircraft/
Лётный час f-16 - $26,927
Лётный час f/a-18 - $30,404
Дельта - всего $3,477.
Честно говоря - это копейки, учитывая что получаешь два двигателя вместо одного, более надёжное шасси, да ещё и можешь конвертировать любой борт в топливозаправщик или в самолёт РЭБ (Growler).
Учитывая то что их построили в общей сложности около полутора тысяч бортов, и сейчас все их операторы постепенно выводят их из эксплуатации, заменяя на f-35, мы получим доступ к почти неограниченному к-ву бортов и запчастей к ним. С f-16 наблюдается совсем иная картина - спрос на них огромен по всему миру, грызня идёт за каждый борт, производственная линия не справляется с к-вом заказов и нельзя забывать что f-16 стоит на вооружении Тайваня. Они уже разместили на них заказ и страдают от задержек. В случае войны с Китаем США будут вынуждены восполнять их потери из своих запасов... И нам вообще противопоказано конкурировать с Тайванем за этот самолёт. Бо намного сложнее будет паралельно торбить и росиянцев и китайских коммуняк.