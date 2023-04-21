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Столтенберг Єнс (1343) F-16 (409)

Столтенберг про F-16 для України: Дискусія триває

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

f16

Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Країни-союзники надали (літаки. - Ред.). Польща передала МіГ-29. Триває дискусія про різні види літаків, але я залишу це на розгляд учасників сьогоднішньої зустрічі", - сказав генсек Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надання F-16 Україні - це, зокрема, питання ядерної безпеки Європи, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Для довідки -США передали по лендлізу в СССР 3000 ************* літаків, в Афганістан близько 200 гвинтокрилів, в тому числі 50 блак ховк та біля 50 транспортних літаків а також десяток штурмових літаків ближньої дії А29- і це при тому що в талібів взагалі не було авіації.
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21.04.2023 11:53
+5
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21.04.2023 11:37
+2
Ну не дають F-16, то просить F-35. А краще - В-52.
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21.04.2023 11:41
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21.04.2023 11:37 Відповісти
зєля і морква )))
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21.04.2023 11:45 Відповісти
Впізнаю клавішу того рояля. Між іншим, перші Джавеліни прибули після того як папірєднік був на Мальдівах, подалі від цікавих очей.
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21.04.2023 12:18 Відповісти
Зачетно. Для всего подходит, и для вступления в НАТО, и для вступления в ЕС...
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21.04.2023 12:23 Відповісти
Це правда життя.
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21.04.2023 12:30 Відповісти
Техніка змінюється, а ленд-ліз в повному обсязі, включно з літаками, щоб завдати поразки фашистам, як під час Другої Світової, Ні.
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21.04.2023 11:41 Відповісти
Ну не дають F-16, то просить F-35. А краще - В-52.
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21.04.2023 11:41 Відповісти
В-52 для ядрьоної бімби. А вона у нас є?
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21.04.2023 11:44 Відповісти
Я ж маю на увазі з повним БК та регулярним поповненням.
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21.04.2023 11:48 Відповісти
отримаємо Б-52, хай кацапи гадають, що в ньому))
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21.04.2023 11:55 Відповісти
добре.

леопарди2 та абрамси теж не відразу дали, спочатку була франція з її колісним недотанком.

що є колісним недотанком для ф-16?
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21.04.2023 11:44 Відповісти
МиГ-29
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21.04.2023 11:45 Відповісти
"Фантом", або "Тандерчиф".
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21.04.2023 12:42 Відповісти
ф-16 і є тим недолітаком.
Гіршого у поколінні 4+ просто немає.
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21.04.2023 13:35 Відповісти
це для америки.

а для нас він відкриває американський парк літаків, які можна буде просити.
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21.04.2023 13:47 Відповісти
Мне кажется мы быстрее получим самолеты по "российском лендлизу" чем дождемся эти Ф-16...
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21.04.2023 11:46 Відповісти
Для довідки -США передали по лендлізу в СССР 3000 ************* літаків, в Афганістан близько 200 гвинтокрилів, в тому числі 50 блак ховк та біля 50 транспортних літаків а також десяток штурмових літаків ближньої дії А29- і це при тому що в талібів взагалі не було авіації.
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21.04.2023 11:53 Відповісти
...і льотчиків)))
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21.04.2023 11:56 Відповісти
Заїпали,зі своїми дискусіями,(,
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21.04.2023 12:06 Відповісти
Домовьтесь вже там, бо наши пілоти не нескінчені.
"Європейські солдати ніколи не ступлять на територію України. "Точка", - голова комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман. Також вона заявила, що винищувачі не будуть поставлені Україні, оскільки для їх використання необхідне тривале навчання пілотів."(Bild).
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21.04.2023 12:25 Відповісти
та не поспішайте

вже коли бої за Львів будуть - тоді надасте

якщо буде кому
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21.04.2023 12:39 Відповісти
Предстоящий театр боевых действий на юге - это равнина и степь.
При надёжном ПВО авиация не будет иметь никакого преимущества.
При этом стоимость одной ракеты многократно дешевле самолёта.
Это значит, что гораздо эффективнее и намного дешевле сбивать самолёты противника с земли, а не с воздуха.
В будущем контрнаступлении F-16 не решают ни решающей, ни какой либо значимой роли.
А вот если наступление будет успешным и останется потенциал для продолжения деоккупации Крыма и Донбасса - поставки F-16 станут реальностью. Ведь в Крыму есть горы, а на Донбассе более холмистый рельеф, чем в Запорожской и в Херсонской областях.
Всё абсолютно логично и дело за ВСУ, от результата которых зависят будут F-16 или нет.
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21.04.2023 12:50 Відповісти
Вы дайте Ф - 16, а потом дискутируйте, покі очі не повилазять.
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21.04.2023 14:04 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/u_avstraliji_pivsotni_fa_18_na_skladi_vse_scho_potribno_prosto_peredati_jih_ukrajini-11351.html

В Австралии полсотни модернизированных f/a-18 на крытых складах в отличном состоянии, выведенные из эксплуатации ждут пока их либо частной конторе за копейки продадут, либо порежут на металл. А наши всё в Рамштайне f-16 выпрашивают строевые,. Ппц…
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21.04.2023 14:34 Відповісти
Нам еще в 14-м Канада отдавала свои Ф-18 полностью со всем ремонтным парком. Почему? Потому, что даже Канаде не может себе позволить их содержать. Они очень дорогие в эксплуатации. Думаю, в Австралии та-же причина.
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21.04.2023 16:02 Відповісти
То была утка. Канада потом отдельно опровергала её. Они будут пользовать свои f/a-18 до конца этого десятилетия. Но вот после 2026 года начнут высвобождаться f/a-18 из состава ввс Финляндии и Испании. Все заменяют их на f-35(который кстати, ещё дороже в эксплуатации). Ко второй половине этого десятилетия мы сможем наскрести с союзников от 100 до 150 этих самолётов. Плюс не забываем о том, что есть ещё ВМС США и Корпус морской пехоты США которые от них по немногу избавляются. Запчастей к ним будет вагон и маленькая тележка.
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21.04.2023 16:55 Відповісти
Мне товарищ - гражданин Канады рассказывал то-же самое. Что Канада не может их содержать. Поэтому и предложили нам. По ходу не утка.
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21.04.2023 23:01 Відповісти
То что он ваш товарищ, и то что он гражданин Канады не делает его инфу достоверной. Иначе бы Канада не закупала бы дополнительные БУшные f/a-18 у той же Австралии (18 штук+7 штук на запчасти). И это уже спустя пару лет после той утки:
https://adbr.com.au/canada-receives-final-ex-raaf-f-a-18a-b-hornets/

Плюс ещё и 88 штук f-35 заказали чтоб постепенно f/a-18 в будущем заменить. А у f-35, внезапно, лётный час на 12 тысяч баксов дороже чем у f/a-18! Так что финансы там ни коим боком. Люди делают грамотно и ориентируются не на бабло а корректно подбирают оптимальную платформу под требования своих ВВС. А не абы шо.
И кстати, это миф что f/a-18 сильно дороже f-16 в эксплуатации:
https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a41956551/cost-per-hour-to-fly-us-military-aircraft/
Лётный час f-16 - $26,927
Лётный час f/a-18 - $30,404
Дельта - всего $3,477.
Честно говоря - это копейки, учитывая что получаешь два двигателя вместо одного, более надёжное шасси, да ещё и можешь конвертировать любой борт в топливозаправщик или в самолёт РЭБ (Growler).
Учитывая то что их построили в общей сложности около полутора тысяч бортов, и сейчас все их операторы постепенно выводят их из эксплуатации, заменяя на f-35, мы получим доступ к почти неограниченному к-ву бортов и запчастей к ним. С f-16 наблюдается совсем иная картина - спрос на них огромен по всему миру, грызня идёт за каждый борт, производственная линия не справляется с к-вом заказов и нельзя забывать что f-16 стоит на вооружении Тайваня. Они уже разместили на них заказ и страдают от задержек. В случае войны с Китаем США будут вынуждены восполнять их потери из своих запасов... И нам вообще противопоказано конкурировать с Тайванем за этот самолёт. Бо намного сложнее будет паралельно торбить и росиянцев и китайских коммуняк.
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22.04.2023 05:40 Відповісти
Не дают Ф-16 не потому, что жадные, или боятся рашку. У нас их банально негде обслуживать, и нет безопасных аэродромов. Если МИГ-29 могут чуть ли не с грунта взлетать и по посадкам ныкаться, что сейчас и происходит, то Ф-16 нет. Как только они прилетят на какой-то наш аэродром, на следующий день туда прилетит стайка Х-22 или кинжалов. И на следующий день тоже. Этот квест практически неразрешим. Только базирование на аэродромах в Польше или Румынии, что автоматически делает НАТО стороной конфликта и целью для тех-же Х-22.
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21.04.2023 16:09 Відповісти
 
 