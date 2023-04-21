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Новини За кордоном
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пожежа (3742) Росія (47203) рибалки (82) Південна Корея (214)

Російський рибальський човен загорівся біля Південної Кореї. Четверо зниклих

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

катер

У Східному морі, поблизу узбережжя південнокорейського міста Ульсан, триває операція з пошуку чотирьох зниклих безвісти членів екіпажу російського рибальського човна, на якому вночі сталася пожежа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

За даними берегової охорони Ульсана, пожежа спалахнула на борту 769-тонного судна з морепродуктами приблизно за 52 кілометри на південний схід від узбережжя Ульсана, коли воно прямувало до Росії після виходу з порту Пусан.

На борту судна перебували 25 осіб, усі - громадяни РФ.

На місце події був спрямований сторожовий корабель та високошвидкісний катер.

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Наразі врятовано 21 члена екіпажу, двоє з них зазнали незначних травм.

Морська поліція залучила авіацію й додаткові кораблі для пошуку зниклих безвісти.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
"В Кирилівці російський гелікоптер впав у море: пілот загинув."

Є гарна новина.
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21.04.2023 12:32
+6
Знайшли спосіб втекти з Дупної *********.
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21.04.2023 12:32
+6
Врятовано 21 члена екіпажу... І НА-ХУ-Я?
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21.04.2023 12:42
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Та й х... на них.
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21.04.2023 12:30 Відповісти
Знайшли спосіб втекти з Дупної *********.
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21.04.2023 12:32 Відповісти
100%, бо 25 чоловік - якось дофіга екіпажу для рибальського човна...
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21.04.2023 13:09 Відповісти
"В Кирилівці російський гелікоптер впав у море: пілот загинув."

Є гарна новина.
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21.04.2023 12:32 Відповісти
Їм рибалити більш нема де? Все в себе загидили.
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21.04.2023 12:33 Відповісти
Врятовано 21 члена екіпажу... І НА-ХУ-Я?
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21.04.2023 12:42 Відповісти
Шкода що не здохли всі
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21.04.2023 12:53 Відповісти
Что там искать ? Гребут к ближайшему острову. Пацаны идут к успеху (по мнению акул).
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21.04.2023 13:09 Відповісти
А чого кацапи виловлюють рибу задалеко від своїх берегів. Курили всі і Сахалін весь мають належати Японії на законних підставах, тоді ареал морських мандрівок андрофагів звузиться.
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21.04.2023 13:18 Відповісти
Молодці корейці. 대한민국에 영광을!
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21.04.2023 13:25 Відповісти
Хоч би ніхто не погасив!
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21.04.2023 13:28 Відповісти
Люди не постраждали.
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21.04.2023 13:43 Відповісти
Врагу нєздайо-о-оцца наш ґордій Варя-ах,
Паща-аді нєхто-о нє жіла-айєт...
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21.04.2023 13:45 Відповісти
Те четверо сгорели и дыму нет, бо проспиртованы были.
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21.04.2023 14:13 Відповісти
Південній Кореї наш респект. Чекаємо наступної пожежі.
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21.04.2023 14:41 Відповісти
 
 