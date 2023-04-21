Міськрада Житомира просить ВР заборонити УПЦ МП
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Депутати Житомирської міської ради проголосували на сесії за звернення до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Ознайомившись із проєктом Закону України № 8371 від 19.01.2023 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", Житомирська міська рада підтримує запровадження запропонованих змін та наполягає на якнайшвидшому законодавчому врегулюванні заборони діяльності релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України, у державі, яка здійснює збройну агресію проти України", - йдеться у зверненні.
Депутати міськради поділяють прагнення уряду до заборони діяльності на території України будь-яких релігійних організацій, релігійним центром яких є Російська Православна Церква, що встановлено за результатами релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви.
Міськрада також просить вирішити питання подальшої долі майна, що перебуває у власності таких організацій.
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Така церква з'явилась наприкінці 2018 року. 6 січня 2019 року був урочисто надано Томос.
Тоді був дан час усі парафіям переходити до цієї автокефальної церкви усім московским церквам.
Але нарід проголосував за "какую разніцу", у владі опинився антиМайдан. Порушено кримінальну справу на Порошенка за Томос, перехід парафій до ПЦУ призупинений.
Ты понял, чмо антимайдановское?
Неделя прошла.