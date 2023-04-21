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міськрада (461) Житомир (399) заборона (955) УПЦ МП (1095)

Міськрада Житомира просить ВР заборонити УПЦ МП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

онуфрій

Депутати Житомирської міської ради проголосували на сесії за звернення до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Ознайомившись із проєктом Закону України № 8371 від 19.01.2023 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", Житомирська міська рада підтримує запровадження запропонованих змін та наполягає на якнайшвидшому законодавчому врегулюванні заборони діяльності релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України, у державі, яка здійснює збройну агресію проти України", - йдеться у зверненні.

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Депутати міськради поділяють прагнення уряду до заборони діяльності на території України будь-яких релігійних організацій, релігійним центром яких є Російська Православна Церква, що встановлено за результатами релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви.

Міськрада також просить вирішити питання подальшої долі майна, що перебуває у власності таких організацій.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
найшли кого просити. вр-зброд зрадників, аферистів і пдорасів.
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21.04.2023 12:37
+13
моспархатні попи - вороги України, окупанти, колаборанти, содоміти, *********....
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21.04.2023 12:41
+11
Для цього потрібно змінити ВР і найвеличнішого.
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21.04.2023 12:40
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найшли кого просити. вр-зброд зрадників, аферистів і пдорасів.
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21.04.2023 12:37 Відповісти
большая часть СН "депутатов" и чинуш, лобызала копыта московских попов, таки да, по адресу обратились из Житомира
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21.04.2023 12:47 Відповісти
але чомусь саме цей зброд зрадників, аферистів і підорасів випхав пашу мерседеса нахєр із Лаври. ніхто інший протягом 30-ти років незалежності та 9-ти років війни не наважився зробити цей вкрай важливий крок.
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21.04.2023 13:02 Відповісти
Для цього потрібно змінити ВР і найвеличнішого.
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21.04.2023 12:40 Відповісти
моспархатні попи - вороги України, окупанти, колаборанти, содоміти, *********....
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21.04.2023 12:41 Відповісти
скільки ще житомирчан треба вбити щоб ви накінець роздуплились ??
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21.04.2023 12:42 Відповісти
Ти про що? Депутати Житомиру звернулись до ВР про заборону УПЦ МП, що тут поганого?
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21.04.2023 12:45 Відповісти
на 2 рік війни... ось про що.. горілка закінчилась-протверезіли і питають -де царь батушка??
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21.04.2023 12:47 Відповісти
10 рік війни ...
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21.04.2023 12:49 Відповісти
Вони не одні такі, дай бог щоб хоч зараз додавили всім світом цю кгбшну солянку.
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21.04.2023 12:50 Відповісти
житомирян)
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21.04.2023 15:44 Відповісти
Якщо би Зеленський взяв на себе цю місію, то думаю йому багато чого би простили ...
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21.04.2023 12:43 Відповісти
Як показав час, Україну роз'єднує УПЦ МП, точніше РПЦ в Україні, бо після 2018 року в Україні немає УПЦ. Але Волродя Криворізький дав команду порушити справу за отримання Томосу на Порошенко, а не на свого трофімова, баканова суку православну і себе, які захищають секту ФСБ в Україні. Але бал сатани може йти ще рік, а там зніна влади і як ведеться в Україні, на зміну антимайданівцям прийдуть патріоти, проєвропейські сили не на словах, а на справі.
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21.04.2023 12:46 Відповісти
Запретить кацапские церкви как экстремистскую , террористическую и сатанитскую организацию ( забыли дописать) !
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21.04.2023 12:47 Відповісти
Людям нужно самим собираться и вышвыривать московских сатанистов со своего дома. Церкви принадлежат местным жителям а не понаехавшим тварям.
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21.04.2023 12:53 Відповісти
Заважало те, що в Україні не було канонічної автокефальної церкви.
Така церква з'явилась наприкінці 2018 року. 6 січня 2019 року був урочисто надано Томос.
Тоді був дан час усі парафіям переходити до цієї автокефальної церкви усім московским церквам.
Але нарід проголосував за "какую разніцу", у владі опинився антиМайдан. Порушено кримінальну справу на Порошенка за Томос, перехід парафій до ПЦУ призупинений.
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21.04.2023 13:45 Відповісти
Это у вас, подоляковских прихвостней есть хозяин. А мы сами формулируем свои мысли.
Ты понял, чмо антимайдановское?
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21.04.2023 14:00 Відповісти
банда фсб-рпц має бути заборонена як злочинна, антихристианська і антиукраїнська на рівні закону. Хто там меле про релігійні свобоби, слід вказати, що до православ'я вона не належить так як не перебуває у єдності з Вселенським патріархатом,не має Томоса, сам гундяй розкольник-самозванець, а є бойовим загоном агрессора, по теології - самосвят-рейдер, захопивший в Україні землі і майно.
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21.04.2023 13:13 Відповісти
ЦЕНЗОР, покажите пример соблюдения законов Украины! Замените во всех новых (и старых) публикациях лживое название УПЦ МП на правильное и законное: РПЦвУ (фсб). Сколько можно играть в поддавки в откровенными врагами???
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21.04.2023 13:44 Відповісти
... с откровенными, совершенно не скрывающимися врагами Украины.
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21.04.2023 13:45 Відповісти
То все є даремно, ніякого закону не буде.
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21.04.2023 13:52 Відповісти
Обратите внимание, весь восток страны молчит по части запрета, в смысле администрации молчат лишить права пользоваться зданиями, землёй итд. Так о чем мы говорим? И это при таких разрушениях, причем масса храмов просто уже разрушена была ещё весной, летом 22 г!
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21.04.2023 14:56 Відповісти
Кстати, в Запорожье голоса на петицию о запрете УПЦ МП к обл. Раде собрали за сутки. Но начальство пока молчит.
Неделя прошла.
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21.04.2023 17:15 Відповісти
 
 