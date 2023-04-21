УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11527 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
813 11
Венеціанська комісія (213) візит (1295) Стефанчук Руслан (654)

До України в травні приїдуть представники Венеційської комісії, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

комиссия,венецианская

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) відвідає Україну орієнтовно на початку травня.

Про це голова ВР Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зараз дуже активно співпрацюємо з Венеційською комісією. Я запросив її представників до України. Вони приїдуть зі своєю місією. Ми покажемо результати роботи парламенту, нинішні умови діяльності. Точну дату (візиту. - Ред.) називати не буду, але орієнтовно - на початку травня", - сказав Стефанчук.

Читайте: Венеціанська комісія ухвалила висновок, пов’язаний з процедурою призначення керівників НАБУ і ДБР

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) - це консультативний орган Ради Європи з питань конституційного права. До компетенції комісії належать: розгляд питань конституційної ситуації в окремих державах, розгляд питань конституційного права загального характеру із застосуванням порівняльного підходу, створення центрів документації конституційного права.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
А у нас Янелох відімкнув 3 телеканали. Це демократія, чи ще ні?
показати весь коментар
21.04.2023 13:03
+9
Приедут напихать "величайшему" за невыполнение их рекомендаций и требований в законах?
показати весь коментар
21.04.2023 12:55
+8
Похоже этот номер уже не пройдёт. После того, как комиссию обвиняли и разводили, они уже вполне понимают с кем имеют дело.
показати весь коментар
21.04.2023 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слуги урода уже проходят тренинги по навешиванию лапши на уши этой комиссии?
показати весь коментар
21.04.2023 12:53 Відповісти
Похоже этот номер уже не пройдёт. После того, как комиссию обвиняли и разводили, они уже вполне понимают с кем имеют дело.
показати весь коментар
21.04.2023 12:58 Відповісти
Якій сенс цій вєнєрічєской коміссії їхати? Їх любі друзі коломойського облапошать як лохів
показати весь коментар
21.04.2023 12:54 Відповісти
Нехай подивляться на дебілів яких чомусь обрали до парламенту.
показати весь коментар
21.04.2023 13:16 Відповісти
Приедут напихать "величайшему" за невыполнение их рекомендаций и требований в законах?
показати весь коментар
21.04.2023 12:55 Відповісти
А у нас Янелох відімкнув 3 телеканали. Це демократія, чи ще ні?
показати весь коментар
21.04.2023 13:03 Відповісти
зразу ж по приїзду комісії, стефан чук запросить комісіантів отвєдать, чєм бог послал. а бог збираєтся послати, ......
показати весь коментар
21.04.2023 13:10 Відповісти
Приїдуть прямо на шашлики до Зелі.
показати весь коментар
21.04.2023 13:11 Відповісти
Приедут, так приедут. Что за кипишь? Все ж будет в рамках их полномочий, а не так, как многим хочется.
показати весь коментар
21.04.2023 13:23 Відповісти
стіфанчюк, весь результат твоєї діяльності -на твоєму жирному йбальніку.
показати весь коментар
21.04.2023 13:47 Відповісти
Уявляю, як слуги урода радіють, з урахуванням того, що вони забили на всі правки "венеційської комісії".
показати весь коментар
21.04.2023 14:03 Відповісти
 
 