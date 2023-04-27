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Вранці в Мелітополі пролунав вибух, - Федоров

вибух

Вранці в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав одиночний вибух.

По це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно у самому центрі міста. Що на цей раз вибухає у окупантів, з'ясовуємо", - йдеться в повідомленні.

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вибух (4439) Мелітополь (770) Федоров Іван (645)


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вибухоповідомлüвач
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27.04.2023 10:18 Відповісти
 
 