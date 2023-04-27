Вранці в Мелітополі пролунав вибух, - Федоров
Вранці в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав одиночний вибух.
По це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно у самому центрі міста. Що на цей раз вибухає у окупантів, з'ясовуємо", - йдеться в повідомленні.
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Alexander Bondarenko #534377
показати весь коментар27.04.2023 10:18 Відповісти Мені подобається 0
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