РФ проводить на окупованих територіях України цілеспрямовану кампанію депопуляції, - ISW
На окупованих територіях України Росія продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції з метою завезення росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно із зібраними даними, у звіті зазначають, що Росія, схоже, продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції на окупованих територіях України, щоб полегшити заселення українських територій росіянами.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 26 квітня, що Росія намагається змінити етнічний склад України, активно проводячи масштабне переселення людей переважно з бідних і віддалених регіонів Росії в Україну.
Аналітики припускають, що Росія може сподіватися завезти росіян, щоб заповнити знелюднілі райони України з метою подальшої інтеграції окупованих районів до Росії в соціальному, адміністративному, політичному та економічному плані, тим самим ускладнюючи умови для реінтеграції цих територій до складу України.
Як наголошують експерти, такі кампанії з депопуляції та заселення можуть бути прирівняні до цілеспрямованої етнічної чистки та очевидного порушення Женевської конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.
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Росіянин, який служив у армії РФ під час війни в Україні, бере участь в українському конкурсі піаністів
На сайті конкурсу зазначено, що новий формат, згідно з яким конкурс є відкритим для музикантів усіх національностей, схвалений міністром культури та інформаційної політики України ( ‼️‼️‼️) Олександром Ткаченком і мером Києва Віталієм Кличком.
На даний момент на жодний з критичних коментарів та прохання пояснити ситуацію з потраплянням росіянина на український конкурс Горовиця представники оргкомітету не відповіли.
Західних ліваків треба мордою попхати в гівно, щоб вони таки переконались, що це гівно.
Тут є ще 2 обтяжуючі обставини для держави-терориста парашки.
1. Т.зв. рф здійснювала геноцид української нації починаючи з 2014 р.
2. Оскільки парашка проголосила себе правонаступницею іншого антилюдяного терористичного режиму -- сесере -- відповідно т.зв. держава т.зв. руzzкава народа здійснює систематичний протягом століть геноцид Української Нації.