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РФ проводить на окупованих територіях України цілеспрямовану кампанію депопуляції, - ISW

окупація

На окупованих територіях України Росія продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції з метою завезення росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно із зібраними даними, у звіті зазначають, що Росія, схоже, продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції на окупованих територіях України, щоб полегшити заселення українських територій росіянами.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 26 квітня, що Росія намагається змінити етнічний склад України, активно проводячи масштабне переселення людей переважно з бідних і віддалених регіонів Росії в Україну.

Також читайте: Між російськими ПВК у Бахмуті зростає конкуренція, - ISW

Аналітики припускають, що Росія може сподіватися завезти росіян, щоб заповнити знелюднілі райони України з метою подальшої інтеграції окупованих районів до Росії в соціальному, адміністративному, політичному та економічному плані, тим самим ускладнюючи умови для реінтеграції цих територій до складу України.

Як наголошують експерти, такі кампанії з депопуляції та заселення можуть бути прирівняні до цілеспрямованої етнічної чистки та очевидного порушення Женевської конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається змінити етнічний склад населення на окупованих територіях, - Маляр

Автор: 

окупація (6670) росія (64958) ISW (653)


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Топ коментарі
+7
А потім те одоробло буде волати що воно "карєнноє насєлєніє"
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27.04.2023 07:54
+6
ПРОСТО ПИПЕЦ ‼️‼️‼️

Росіянин, який служив у армії РФ під час війни в Україні, бере участь в українському конкурсі піаністів
На сайті конкурсу зазначено, що новий формат, згідно з яким конкурс є відкритим для музикантів усіх національностей, схвалений міністром культури та інформаційної політики України ( ‼️‼️‼️) Олександром Ткаченком і мером Києва Віталієм Кличком.
На даний момент на жодний з критичних коментарів та прохання пояснити ситуацію з потраплянням росіянина на український конкурс Горовиця представники оргкомітету не відповіли.
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27.04.2023 07:09
+5
Велика дяка "мудрому нАріду" за депопуляцію! Цього й хотів "мудрий нАрід"
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27.04.2023 07:39
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ПРОСТО ПИПЕЦ ‼️‼️‼️

Росіянин, який служив у армії РФ під час війни в Україні, бере участь в українському конкурсі піаністів
На сайті конкурсу зазначено, що новий формат, згідно з яким конкурс є відкритим для музикантів усіх національностей, схвалений міністром культури та інформаційної політики України ( ‼️‼️‼️) Олександром Ткаченком і мером Києва Віталієм Кличком.
На даний момент на жодний з критичних коментарів та прохання пояснити ситуацію з потраплянням росіянина на український конкурс Горовиця представники оргкомітету не відповіли.
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27.04.2023 07:09 Відповісти
Це ж Вовкин колега по піаніні. Тому і дозволили.
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27.04.2023 08:08 Відповісти
🤣
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27.04.2023 08:57 Відповісти
Здавалося б, при чому тут Хозарія.

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27.04.2023 07:31 Відповісти
Велика дяка "мудрому нАріду" за депопуляцію! Цього й хотів "мудрий нАрід"
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27.04.2023 07:39 Відповісти
Чекаємо новини про переселення "мудрого нАріду", який цього чекає, в депресивні регіони татаромосковської орди
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27.04.2023 07:44 Відповісти
це вони вміють швидко робити
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27.04.2023 07:47 Відповісти
А потім те одоробло буде волати що воно "карєнноє насєлєніє"
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27.04.2023 07:54 Відповісти
Рашке насрать на всякие конвенции и пока есть ядерный батон, ей вообще насрать на запад.
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27.04.2023 08:13 Відповісти
Схід України вже заселяли кацапами в 30-х роках. Що з цього вийшло всім відомо.
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27.04.2023 08:15 Відповісти
Століття проходять - методи не змінюються
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27.04.2023 08:33 Відповісти
"Депопуляція", стосовно певної групи людей, має чітке міжнародне правове визначення - ГЕНОЦИД!
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27.04.2023 08:36 Відповісти
З язика зняв.
Західних ліваків треба мордою попхати в гівно, щоб вони таки переконались, що це гівно.

Тут є ще 2 обтяжуючі обставини для держави-терориста парашки.

1. Т.зв. рф здійснювала геноцид української нації починаючи з 2014 р.

2. Оскільки парашка проголосила себе правонаступницею іншого антилюдяного терористичного режиму -- сесере -- відповідно т.зв. держава т.зв. руzzкава народа здійснює систематичний протягом століть геноцид Української Нації.
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27.04.2023 12:12 Відповісти
 
 