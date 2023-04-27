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Росіяни заявляють про обстріл селища в Брянській області: порушено енергопостачання

вибух

Губернатор Брянської області заявив про обстріл селища Климово вночі 27 квітня, у якому звинуватив українські війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.

"Українські націоналісти здійснили обстріл по території селища Климово. Постраждалих немає. Внаслідок атаки порушено енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Брянськ (131) обстріл (28274) росія (64958)


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Топ коментарі
+12
Навіть якщо і так, тільки енергопостачання відсутнє, а в Миколаєві люди і будинки постраждали. Горіть в пеклі москалі.
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27.04.2023 07:45
+8
"Українські націоналісти" з дитинства мріяли "на останні гроші" здійснити обстріл селища Климово так, щоб не було Постраждалих і трошки порушено енергопостачання у селищі
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27.04.2023 07:47
+6
То не ми. Ми ще не починали.
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27.04.2023 07:47
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Навіть якщо і так, тільки енергопостачання відсутнє, а в Миколаєві люди і будинки постраждали. Горіть в пеклі москалі.
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27.04.2023 07:45 Відповісти
То не ми. Ми ще не починали.
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27.04.2023 07:47 Відповісти
Ні,це не наші.Інакше б були постраждалі
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27.04.2023 07:59 Відповісти
"Українські націоналісти" з дитинства мріяли "на останні гроші" здійснити обстріл селища Климово так, щоб не було Постраждалих і трошки порушено енергопостачання у селищі
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27.04.2023 07:47 Відповісти
За консультаціями про виживання в умовах відсутності електроенергії тепло- та водопостачання - звертаться до нас Ми "просвітимо" : завдяки кацапні - навчилися
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27.04.2023 07:48 Відповісти
Та хрін! Нічого не розкажу!!! Нехай самі допетрають...
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27.04.2023 09:30 Відповісти
А чому ж ви припхались до націоналістів? Ось і прилетіла отвєточка.
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27.04.2023 08:02 Відповісти
Надеюсь есть подохшие свинопсы, особенно рад буду если ******** подохли
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27.04.2023 08:16 Відповісти
Э не петухи, желаю вам чтоб как в Николаеве - тогда электрика вам покажется такой мелочью ...

Вас даже мразями назвать язык не поворачивается - мрази обидятся.
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27.04.2023 08:29 Відповісти
То не ми, то мірниє братскіє смалєнская і арлоская губєрніі с падаркамі от русково міра. В натурє, вєк волі ні відать.
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27.04.2023 08:37 Відповісти
Я вас умоляю..... Там тотальная нищета и свет появился в конце 60-х годов.......
Без холодильников и телевизоров жили до 90-х.....
П.С.
В детстве проводил каникулы у родственников...
Грибы, ягоды, чистый воздух (до Чернобыля) - были, остальное - жопа !
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27.04.2023 08:40 Відповісти
А что не нравиться--привикайте
.далі буде більше
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27.04.2023 08:45 Відповісти
навіщо вони самі себе обстрілюють, от виродки...
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27.04.2023 08:48 Відповісти
 
 