Росіяни заявляють про обстріл селища в Брянській області: порушено енергопостачання
Губернатор Брянської області заявив про обстріл селища Климово вночі 27 квітня, у якому звинуватив українські війська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.
"Українські націоналісти здійснили обстріл по території селища Климово. Постраждалих немає. Внаслідок атаки порушено енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Валентина Саюн #551086
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+8 albano miner
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+6 IgorYakovlevich
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Без холодильников и телевизоров жили до 90-х.....
П.С.
В детстве проводил каникулы у родственников...
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