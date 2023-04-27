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США і Південна Корея підписали 23 меморандуми про співпрацю

корея,южная

Сполучені Штати Америки та Південна Корея підписали 23 угоди для посилення двосторонньої співпраці в передових галузях промисловості та енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Yonhap.

Меморандуми про взаєморозуміння були підписані на заході ділового партнерства у Вашингтоні за участю 45 високопоставлених посадових осіб двох країн під час державного візиту президента Юн Сук Йоля до США

10 угод стосуються акумуляторів, біотехнологій, авіації, роботів, автономного водіння та інших секторів наступного покоління, а решта 13 меморандумів про взаєморозуміння передбачають посилення двосторонніх зв’язків у галузях енергетики, виробництва атомної енергії та вуглецевий нейтралітет.

"Альянс Південної Кореї та США вийшов за межі традиційного військового та безпекового альянсу, щоб стати технологічним альянсом. Ми сподіваємося, що ці угоди дадуть значні результати", - зазначив міністр промисловості Південної Кореї Лі Чан Янг.

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Автор: 

США (22568) Південна Корея (451)


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США можуть поповнювати свої запаси снарядів корейськими, а свої віддавати Україні.
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27.04.2023 09:20 Відповісти
Это мощный альянс. Особенно на фоне толстого карлика и лысого.
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27.04.2023 11:01 Відповісти
 
 