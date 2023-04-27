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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 188 920 осіб (+510 за добу), 3694 танки, 2887 артсистем, 7178 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 27 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 188 920 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,
- танків - 3694 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7178 (+16) од,
- артилерійських систем - 2887 (+10) од,
- РСЗВ - 542 (+3) од,
- засоби ППО - 293 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2461 (+21),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5805 (+13) од,
- спеціальна техніка - 352 (+0).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+20 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар27.04.2023 08:15
+17 Іван Динисюк
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+12 Великая Исландия #550909
показати весь коментар27.04.2023 08:58
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В чому може бути брехня цього генерала во благо - сам домислиш?
P.s. 188 000 це більше ніж таке місто, як Южно-Сахалінськ ...