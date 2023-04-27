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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 188 920 осіб (+510 за добу), 3694 танки, 2887 артсистем, 7178 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 188 920 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 188 920 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 3694 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7178 (+16) од,
  • артилерійських систем - 2887 (+10) од,
  • РСЗВ - 542 (+3) од,
  • засоби ППО - 293 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2461 (+21),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5805 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 352 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 188 920 осіб (+510 за добу), 3694 танки, 2887 артсистем, 7178 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876) знищення (7154)


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Топ коментарі
+20
Горить, палає техніка ворожа Україна переможе.
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27.04.2023 08:15
+17
Вони орієнтуються на ту техніку, знищення якої попало на фото або відео. Більша частина знищеної техніки не потрапила на відео або фото.
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27.04.2023 08:32
+12
на кого рассчитан твой вопрос о вранье...?
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27.04.2023 08:58
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Горить, палає техніка ворожа Україна переможе.
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27.04.2023 08:15 Відповісти
Вони орієнтуються на ту техніку, знищення якої попало на фото або відео. Більша частина знищеної техніки не потрапила на відео або фото.
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27.04.2023 08:32 Відповісти
на кого рассчитан твой вопрос о вранье...?
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27.04.2023 08:58 Відповісти
Друже, в нього дата реєстрації - квітень 2023. В Ольгіно перезмінка, нових тролей завезли, молодих, ще туповатих...
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27.04.2023 10:04 Відповісти
Конечно понимаем,и соболезгуем, на швабре по началу больно было сидеть?
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27.04.2023 10:14 Відповісти
Очень тебя Ифана Пдрсффа єто ипет ,лжете постоянно только ві ,подонки
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27.04.2023 10:09 Відповісти
Кацап, а ще той генерал сказав, що всі кацапи 3,14#арами вже висираються. Раз про літаки правда, то й все інше не пусті балачки
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27.04.2023 10:12 Відповісти
Буває брехня во благо; наприклад, коли лікар запевняє хворого пацієнта що той обов'язково стане на ноги і буде навіть бігати; замість того, щоб сказати правду про те, що більше з квартири не вийде, бо інсульт цього не дозволить. Таким чином мій тесть протягнув вісім років до смерті. І що в цьому поганого?
В чому може бути брехня цього генерала во благо - сам домислиш?
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27.04.2023 10:14 Відповісти
ББМ, арта/рсзв - чудово, чудово...
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27.04.2023 08:38 Відповісти
Йшов 3354 день москальсько-української війни. 45!!! одиниць техніки і більше 500 чумардосів. Арта 13, ППО, броня і логістика супер. Плюс волна БПЛА. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 188 000 це більше ніж таке місто, як Южно-Сахалінськ ...
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27.04.2023 08:59 Відповісти
От правильно, що ви нагадуєте про дату початку війни. Якщо не важко - робіть це в кожному подібному повідомленні. Бо https://t.me/pecherhill/862 наш Генштаб, хоче він того, чи ні, мусить орієнтуватися на охвістя ЄрЗе, і не тільки в питаннях дати початку війни , на жаль.
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27.04.2023 10:09 Відповісти
 
 