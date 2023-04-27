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Визволені населені пункти Луганщини постійно перебувають під щільним вогнем росіян, - ОВА

луганщина

Російські військові не припиняють обстрілювати визволені населені пункти Луганської області. Минулої доби артилерійських обстрілів  зазнали Діброва, Білогорівка та Новоселівське.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсутність атак з боку ворога не означає тишу на лінії фронту. Як і раніше, росіяни продовжують масовані артилерійські обстріли – б’ють по житлових забудовах та позиціях українських військ. Втім, це не заважає нашим бійцям регулярно знищувати броньовану техніку противника. Не дораховується ворог і особового складу", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

обстріл (28274) Луганська область (4876)


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