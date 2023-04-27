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Резніков: Очікування від контрнаступу "дещо перегріті". Коли він почнеться, всі зрозуміють

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається на несподіваність початку контрнаступу.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання про те, коли розпочнеться контрнаступ, Резніков відповів так: "Я дуже сподіваюся, що це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому є сенс військової операції - ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно".

Читайте: Контрнаступ вже "йде невеличкими кроками", потужності ворога знищуються, - ОК "Південь"

Він також додав, що коли контрнаступ почнеться, українці довідаються про це як із інформаційних зведень, так і з соціальних мереж.

"Зараз завдяки різним ресурсам, наприклад Deep State, які займаються OSINT, вже нічого не приховати. Плюс наші хлопці соціально та медійно активні. Залітаючи до чергового звільненого села, вони одразу роблять селфі, короткі стрими. І всі все розуміють", - каже Резніков.

Міністр погодився, що очікування від контрнаступу в суспільстві "дещо перегріті".

Також читайте: Україна готується піти в контрнаступ у травні, ЗСУ мають справу з великою кількістю викликів, - NYT

"Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу - після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції - очікування на успіх", - каже Резніков.

Автор: 

Резніков Олексій (1445) контрнаступ (433)


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Топ коментарі
+42
Та закрий ти вже свого смердючого писка уйобок. Роскажино голуб сизий як так виходить що ГУР екупує в два рази дешевше продукти ніж тобою підпорядковане відомство ЗСУ
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27.04.2023 08:56
+40
Ему в тюрьме прогулы ставят. А оно тут пиарится на наступлении. Вы с Будановым уже достаточно натрепались, два пи@дабола.
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27.04.2023 08:51
+31
"Міністр погодився, що очікування від контрнаступу в суспільстві "дещо перегріті".
А хто їх "перегріває"? Можна перерахувать імена: Зеленський, Рєзніков, Данілов, Буданов, Шмигаль! Саме вони про той "контрнаступ" уже весь інформпростір "засрали"!
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27.04.2023 09:03
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Ага . контрнаступ почнеться як яйці подешевіють...
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27.04.2023 08:49 Відповісти
Зе-конспірологи *рані.
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27.04.2023 09:32 Відповісти
шо по десанту штабних кацюків военкомів а гудосики? здихать за жидомойшу не хочеться??
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27.04.2023 09:54 Відповісти
Когда он свои побреет!
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27.04.2023 12:42 Відповісти
Я б сказав--заткніться.
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27.04.2023 08:50 Відповісти
Ему в тюрьме прогулы ставят. А оно тут пиарится на наступлении. Вы с Будановым уже достаточно натрепались, два пи@дабола.
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27.04.2023 08:51 Відповісти
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27.04.2023 10:28 Відповісти
Потрібно термін РАША- ТЕРРОРИСТ активно розповсюджувати у світі . Україна мае шанс покінчити з агресивним сусідом і даже допомогти іншим поневоленим народам обрести незалежність
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27.04.2023 08:54 Відповісти
Як яйця почне МО закупати ще дороже, всі зрозуміють що це вже контрнаступ.
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27.04.2023 08:55 Відповісти
Та закрий ти вже свого смердючого писка уйобок. Роскажино голуб сизий як так виходить що ГУР екупує в два рази дешевше продукти ніж тобою підпорядковане відомство ЗСУ
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27.04.2023 08:56 Відповісти
Поэтому и трындит о чем попало аки "положительный" блогер, абы только не отвечать за свое воровство.
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27.04.2023 09:03 Відповісти
Думаю, за це хтось може сісти ( вірогідно, ті чуваки з ГУР, які знайшли дешевше )
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27.04.2023 10:07 Відповісти
Піараст сраний...
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27.04.2023 08:56 Відповісти
воно ж завгосп-крадій і до наступу немає ніякого відношення. так само як ветеринар та абізяна
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27.04.2023 08:59 Відповісти
Таким як Резніков треба боятися контрнаступу , бо після перемоги дійде час розбиратися "по чому в Тбілісі помидори яйця"....
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27.04.2023 09:01 Відповісти
Скільки ти заніс клоуну за золоті яйця?
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27.04.2023 09:01 Відповісти
Как только арестуют Резникова, отстранят Буданова и разжалую в рядовые (с отправкой на ноль) военкома Одессы...., так мы все сразу и поймём, что к наступлению мы готовы !
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27.04.2023 09:02 Відповісти
А д'єрмак знає? Якщо так-то для кацапів це не буде несподіванкою!
А цього чотириокого цапа давно пора відправити на нари.
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27.04.2023 09:03 Відповісти
"Міністр погодився, що очікування від контрнаступу в суспільстві "дещо перегріті".
А хто їх "перегріває"? Можна перерахувать імена: Зеленський, Рєзніков, Данілов, Буданов, Шмигаль! Саме вони про той "контрнаступ" уже весь інформпростір "засрали"!
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27.04.2023 09:03 Відповісти
Тобі "повилазило"? Тільки й читаєш тут Рєзніков сказав те! Буданов прогнозує! Шмигаль впевнений! Данілов вважає! Про "Блазня" і мови нема - од його "Вечірніх **********" уже рвотний рефлекс виникає
А журналісти (на 70-80 %)- це "шлюхи" які "продають перо" тому хто платить (Решта просто "продається дуже дорого")
Це як в американському анекдоті:
- Скажіть - а у нас є непродажні депутати?
- Є! Але вони дуже дорого коштують!
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27.04.2023 15:05 Відповісти
Думаю, юг освободят вплоть до границ крымом. Донбасс трудно предполагать, там у орков транспортное плечо короткое.
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27.04.2023 09:04 Відповісти
Зелені не здатни до цього!
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27.04.2023 10:21 Відповісти
"Ванька понял шо єво бьют когда обосрался і снизу потянуло гавнишком"...
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27.04.2023 09:07 Відповісти
Несподіваний словесний пронос
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27.04.2023 09:15 Відповісти
Яйця по 17 грн за штуку - це дійсно несподіваний наступ рашистів на ЗСУ.
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27.04.2023 09:21 Відповісти
Без шоу влада не може н1як!
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27.04.2023 09:42 Відповісти
/Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. Джерело: \
Ось вам і "оманські домовленості" у всій красі. Саме про це вони й домовлялися з москалями - про поділ України. Але щось пішло не так у зрадників.
Карма наздожене вас, покидьків, несподівано. Коли вам присудять довічне ув'язнення за державну зраду, ви все зрозумієте.
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27.04.2023 09:52 Відповісти
Все йде у них за планом. Вже й Богдихан прислав свого баскака.
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27.04.2023 10:20 Відповісти
...ждем ..Слава Солдатам Великой Ukrainy
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27.04.2023 10:17 Відповісти
Поки у нас таки міністри, то наступу можно очікувати тільки від Московії.
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27.04.2023 10:18 Відповісти
Пане Міністре, Марафон варто дивитись: наш наступ вже йде, бо ми активно знищуємо скупчення живої сили і техніку та командні пункти противника.
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27.04.2023 10:21 Відповісти
Якщо буде нова лінія розмежування там, де зараз, то це буде означати, що оманські домовленості працюють. Сухопутний коридор в Крим, вода в Крим, Донбас - те, чого *уйло і інші кремлівські виродки хотіли до війни.
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27.04.2023 10:35 Відповісти
Опять резников лысого гоняет!
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27.04.2023 12:44 Відповісти
Міністра запитали, чи згоден він, що очікування у суспільстві від контрнаступу "дещо перегріті", і хто "гріє більше": українське суспільство, політикум чи Захід.
Пряма мова: "Згоден (що очікування перегріті - ред.). І ті, і ті (гріють - ред.). Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася

На питання, чи не бачить він шкоди в цьому, Резніков відповів, що не може це змінити.
Пряма мова: "Моя мама (психіатр та психотерапевт) завжди мені говорила: "Якщо ти не можеш змінити обставини, постарайся змінити своє ставлення до них". Тому ми погоджуємо з Генштабом і Ганна Маляр потім каже: "Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де".
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27.04.2023 13:40 Відповісти
Просто під@р-яйцекрад!
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27.04.2023 13:56 Відповісти
Орков прогнали сперва с Киевщины, Чернигова, Сумм - война не остановилась. Орков прогнали из под Харькова и части Херсона - война не остановилась. Освободите части Запорожья и Херсона - война не остановится... могу продолжать и т.д. Освобождение территории, это как одна из главных, но не основных целей войны. Наедятся, что в результате очередного поражения в парашке начнутся бунты и путлера скинут, можно, но на это делать ставку - глупо.

Война закончится лишь

1. с поражением одной из сторон (примеры история большинства войн) .

2. паритета, невозможности вести войну обеими сторонами (война Ирано-Иракская 1979-1988) (Индо-Пакистанские войны).

Парашка запросит мира и уйдет с Вашей земли, только в одном случае - из-за невыносимости потерь, т.е. либо когда людей на фронте не будет хватать, либо, когда этих людей не чем будет вооружить.

Вывод только один ЗСУ должно эффективно уничтожать орков и их материальную базу, при этом неся как можно меньшие потери. Как это будет происходит, в результате наступлений, отступлений(разумных), такого бодания как сейчас происходит на фронте - не имеет значения, главное чтобы у парашки закончился ресурс раньше чем у вас.
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27.04.2023 14:04 Відповісти
Что за лысый очкарь и почему он всегда улыбается?🤓
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27.04.2023 14:05 Відповісти
Тому що він рузґє.
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27.04.2023 22:01 Відповісти
щоб він обісрався, відправили своїх політруків наглядати за бригадами, і вже готують нас до провалу чи як? а хто як не він постійно про контрнаступ базікав не затикався?!
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27.04.2023 14:08 Відповісти
Резников: Ожидания от контрнаступления "несколько перегреты". Когда оно начнется, все поймут ...что мы его подос**ли , как могли, чтоб он было не удачным.
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27.04.2023 14:17 Відповісти
Нице сотворіння з довгим язиком і не далеким розумом. Що воно виплітає?
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27.04.2023 14:21 Відповісти
Єрмак з Татаровим ще не дали згоду
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27.04.2023 14:45 Відповісти
Дивлячись на такого СРАТЬєха від єрмака, одразу перед очима постають провали на ПЕРЕДОВІЙ із забезпеченням Захисників речовим майном, харчуванням та питною водою, банно-пральними питаннями, ремонтом авто та БТ техніки !!!!
Все це Захисники України, злагоджують за ВЛАСНИЙ КОШТ та самотужки, а ота балаканина від осіб в очочках та купи інших балакунів, то грішна БРЕХНЯ !!! Єжель та анатоль з соломатіним, можуть це підтвердити!
Ліхтарна люстрація, може дещо покращити ситуацію….
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27.04.2023 15:25 Відповісти
Знов цей резиновий продукт. Чому ГУР закуповує продукти для своїх частин у тиричі дешевше ніж оця падлюка через мо для наших війскових. зелена сволота.
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27.04.2023 15:25 Відповісти
Что может знать атаман банды мародёров о планах ЗСУ?
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27.04.2023 16:04 Відповісти
"Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. Джерело: " - Це Рєзніков про своє кодло розповідає...
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27.04.2023 16:30 Відповісти
То що Резніков агент впливу москалів-вже давно сумніву немає. А відносно контрнаступу, то його просто не буде. І не тому, що ми не хочемо. Не хоче Захід а тому дає нам рівно стільки зброї, щоб ми могли стримувати орду. Про який наступ можна говорити якщо снаряди возити з Каліфорнії а вже друга чи третя зустріч західних союзників про закупки для нас снарядів закінчується стурбованністю, тобто нічим. А рашка тим часом питання снарядів вирішує досить успішно: крім того, що нарощує своє виробництво, то Іран теж включився в поставки снарядів для рашки. Демократія завжди в короткостроковому терміні програє тоталітаризму просто тому, що тоталітаристи вирішують питання швидко, без ідіотської волокіти. А демократи будуть тягнути кота за хвоста поки кіт не здохне.
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27.04.2023 16:33 Відповісти
"Я дуже сподіваюся, що це станеться несподівано і для вас теж."
Ну що для нас це буде несподіванкою, то я з цим згоден, можливо, а ось щодо ворога, то дуже сумніваюсь якщо весь ОП забитий кацапськими гнидами.
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27.04.2023 17:15 Відповісти
Замість цієї некомпетентної маячні, вся країна чекає понесення відповідальності від цього корупціонера про яйця, яблука та інші закупівлі для наших захисників?
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27.04.2023 18:16 Відповісти
нехай покладе в мікрохвильову піч кілограм яєць по 17, і підігріє їх. То будуть йому підігріті очікування контранступу
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27.04.2023 18:19 Відповісти
І хто ж перегрів ці очікування? Випадково не виродки з команди зеленського, які готові піаритись на чому завгодно, недумаючи про наслідки?
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27.04.2023 18:20 Відповісти
3,14 надо меньше балаболы
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27.04.2023 18:59 Відповісти
"Резніков: Очікування від контрнаступу "дещо перегріті".
Називається,приїхали.
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27.04.2023 19:16 Відповісти
Перегріті??? Може переварені як яйця в круту. Так буде зрозуміліше для ваших свідків сватів.
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27.04.2023 20:52 Відповісти
Скажу навіть гірше ...
Не впевненний , що буде такий успіх , який усі очікують й що до поточної восини вдастся звільнити усе Запоріжжя й тим більш Херсонщину . Таке теж може бути й тут головне , що після стільких очікувань не було б великого суму й йще більшого - сумніву в остаточній перемозі .

Але зараз , після розкриття кротів в СБУ чия наявність там лише дуже наївним вважаєтся нібито випадковою . Ці кроти по моєму переконанню ледь є найбільшого рангу й повноважень !

Й я б на місті Залужного обмежався розкриттям планів контрнаступу однією особою виключно .

Більше того , я б думку про те , що в когось в голові вже зріють плани "злити контрнаступ" до того рівня , що виправдати запланованні перемовини колись би рахував би параноїдальною й порохоботською .

Але ж арест найвідомійшого блескучого розвідника й патріота бандою єрмаків мене переконали остаточно , що я марно не ходив на другий тур в 2019 році - бо "барига" крайщий за відвертих зрадників , бо Тойщоневтік воно тільки "зіц-презідент" , а країною реально керують єрмаки , арахамії й гетьманцеви ... Дуже сумно, що усі звертають увагу на мерзоту єрмака але чомусь гетьманцева вважають лише вторинним , хоча пляма "помічник Сивковича" не може бути навіть просто людиною !

Й лобіювання мерзотою "великого крадівництва" це не помилка , це й не тільки тупість ЗЕ-лоха , це агентурна робота агента Гетьманцева й агента Арахамії для швидкого захоплення орками ключевих під"їздів до Киева , Миколаїва й Маріуполя . Я вже не кажу про Харків , який ця банда планувала допомогти оркам почати захоплювати вже на третій день вторгнення .

Мені соромно , коли я казав , що змінність влади в 2019 це ключове й що Вофа не Ібукович ...
Зараз , я явний не порохобот , щиро вважаю, що єрмак точно підлягає під статтю "державна зрада" , а "баканов" - безперечно . Й тут у Фофіка не дуже багатий вибір : або вони йдуть під варту , або він сам !!!
Бо , звиняйте , я особисто не вірю , що тому ж єрмаку (й баканову -- тим більш) не докладали , що кулініч й наумов пов"язанні по руках й ногах з сівковичем , який ніколи не приховував , що він агент йще КДБ й тим більш ФСБ ...
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27.04.2023 21:48 Відповісти
Так зелені тік-токери і ****#ть про нього.
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27.04.2023 22:00 Відповісти
Стратегичний резерв пального для контрнаступу в Держрезерві -

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Було 800 000 л
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Стало 6 000 л літрів

МИЩІ З ЇЛИ ДОПОМОГУ США
Зе влада вже попутала береги і стала красти пряму допомогу Штатів
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27.04.2023 22:16 Відповісти
Вважаю, що рєзніков дещо їбанутий.
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27.04.2023 22:30 Відповісти
несподівано хіба яйця резнікова можуть розбитись незабаром
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27.04.2023 23:22 Відповісти
 
 