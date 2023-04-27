Резніков: Очікування від контрнаступу "дещо перегріті". Коли він почнеться, всі зрозуміють

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається на несподіваність початку контрнаступу.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання про те, коли розпочнеться контрнаступ, Резніков відповів так: "Я дуже сподіваюся, що це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому є сенс військової операції - ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно".

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Він також додав, що коли контрнаступ почнеться, українці довідаються про це як із інформаційних зведень, так і з соціальних мереж.

"Зараз завдяки різним ресурсам, наприклад Deep State, які займаються OSINT, вже нічого не приховати. Плюс наші хлопці соціально та медійно активні. Залітаючи до чергового звільненого села, вони одразу роблять селфі, короткі стрими. І всі все розуміють", - каже Резніков.

Міністр погодився, що очікування від контрнаступу в суспільстві "дещо перегріті".

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"Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу - після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції - очікування на успіх", - каже Резніков.