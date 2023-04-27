Резніков: Очікування від контрнаступу "дещо перегріті". Коли він почнеться, всі зрозуміють
Міністр оборони Олексій Резніков сподівається на несподіваність початку контрнаступу.
Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
На питання про те, коли розпочнеться контрнаступ, Резніков відповів так: "Я дуже сподіваюся, що це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому є сенс військової операції - ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно".
Він також додав, що коли контрнаступ почнеться, українці довідаються про це як із інформаційних зведень, так і з соціальних мереж.
"Зараз завдяки різним ресурсам, наприклад Deep State, які займаються OSINT, вже нічого не приховати. Плюс наші хлопці соціально та медійно активні. Залітаючи до чергового звільненого села, вони одразу роблять селфі, короткі стрими. І всі все розуміють", - каже Резніков.
Міністр погодився, що очікування від контрнаступу в суспільстві "дещо перегріті".
"Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу - після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції - очікування на успіх", - каже Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
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помидорияйця"....
А цього чотириокого цапа давно пора відправити на нари.
А хто їх "перегріває"? Можна перерахувать імена: Зеленський, Рєзніков, Данілов, Буданов, Шмигаль! Саме вони про той "контрнаступ" уже весь інформпростір "засрали"!
А журналісти (на 70-80 %)- це "шлюхи" які "продають перо" тому хто платить (Решта просто "продається дуже дорого")
Це як в американському анекдоті:
- Скажіть - а у нас є непродажні депутати?
- Є! Але вони дуже дорого коштують!
Ось вам і "оманські домовленості" у всій красі. Саме про це вони й домовлялися з москалями - про поділ України. Але щось пішло не так у зрадників.
Карма наздожене вас, покидьків, несподівано. Коли вам присудять довічне ув'язнення за державну зраду, ви все зрозумієте.
Пряма мова: "Згоден (що очікування перегріті - ред.). І ті, і ті (гріють - ред.). Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася
На питання, чи не бачить він шкоди в цьому, Резніков відповів, що не може це змінити.
Пряма мова: "Моя мама (психіатр та психотерапевт) завжди мені говорила: "Якщо ти не можеш змінити обставини, постарайся змінити своє ставлення до них". Тому ми погоджуємо з Генштабом і Ганна Маляр потім каже: "Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де".
Война закончится лишь
1. с поражением одной из сторон (примеры история большинства войн) .
2. паритета, невозможности вести войну обеими сторонами (война Ирано-Иракская 1979-1988) (Индо-Пакистанские войны).
Парашка запросит мира и уйдет с Вашей земли, только в одном случае - из-за невыносимости потерь, т.е. либо когда людей на фронте не будет хватать, либо, когда этих людей не чем будет вооружить.
Вывод только один ЗСУ должно эффективно уничтожать орков и их материальную базу, при этом неся как можно меньшие потери. Как это будет происходит, в результате наступлений, отступлений(разумных), такого бодания как сейчас происходит на фронте - не имеет значения, главное чтобы у парашки закончился ресурс раньше чем у вас.
Все це Захисники України, злагоджують за ВЛАСНИЙ КОШТ та самотужки, а ота балаканина від осіб в очочках та купи інших балакунів, то грішна БРЕХНЯ !!! Єжель та анатоль з соломатіним, можуть це підтвердити!
Ліхтарна люстрація, може дещо покращити ситуацію….
Ну що для нас це буде несподіванкою, то я з цим згоден, можливо, а ось щодо ворога, то дуже сумніваюсь якщо весь ОП забитий кацапськими гнидами.
Називається,приїхали.
Не впевненний , що буде такий успіх , який усі очікують й що до поточної восини вдастся звільнити усе Запоріжжя й тим більш Херсонщину . Таке теж може бути й тут головне , що після стільких очікувань не було б великого суму й йще більшого - сумніву в остаточній перемозі .
Але зараз , після розкриття кротів в СБУ чия наявність там лише дуже наївним вважаєтся нібито випадковою . Ці кроти по моєму переконанню ледь є найбільшого рангу й повноважень !
Й я б на місті Залужного обмежався розкриттям планів контрнаступу однією особою виключно .
Більше того , я б думку про те , що в когось в голові вже зріють плани "злити контрнаступ" до того рівня , що виправдати запланованні перемовини колись би рахував би параноїдальною й порохоботською .
Але ж арест найвідомійшого блескучого розвідника й патріота бандою єрмаків мене переконали остаточно , що я марно не ходив на другий тур в 2019 році - бо "барига" крайщий за відвертих зрадників , бо Тойщоневтік воно тільки "зіц-презідент" , а країною реально керують єрмаки , арахамії й гетьманцеви ... Дуже сумно, що усі звертають увагу на мерзоту єрмака але чомусь гетьманцева вважають лише вторинним , хоча пляма "помічник Сивковича" не може бути навіть просто людиною !
Й лобіювання мерзотою "великого крадівництва" це не помилка , це й не тільки тупість ЗЕ-лоха , це агентурна робота агента Гетьманцева й агента Арахамії для швидкого захоплення орками ключевих під"їздів до Киева , Миколаїва й Маріуполя . Я вже не кажу про Харків , який ця банда планувала допомогти оркам почати захоплювати вже на третій день вторгнення .
Мені соромно , коли я казав , що змінність влади в 2019 це ключове й що Вофа не Ібукович ...
Зараз , я явний не порохобот , щиро вважаю, що єрмак точно підлягає під статтю "державна зрада" , а "баканов" - безперечно . Й тут у Фофіка не дуже багатий вибір : або вони йдуть під варту , або він сам !!!
Бо , звиняйте , я особисто не вірю , що тому ж єрмаку (й баканову -- тим більш) не докладали , що кулініч й наумов пов"язанні по руках й ногах з сівковичем , який ніколи не приховував , що він агент йще КДБ й тим більш ФСБ ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Було 800 000 л
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Стало 6 000 л літрів
МИЩІ З ЇЛИ ДОПОМОГУ США
Зе влада вже попутала береги і стала красти пряму допомогу Штатів