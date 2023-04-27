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Новини Агресія Росії проти України Війна
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951 дитина зазнала поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні

діти

Станом на ранок 27 квітня 2023 року більш ніж 1421 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 470 дітей загинуло та понад 951 - зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 66", - йдеться в повідомленні.

Так, стало відомо, що 27 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв поранено двох 8-річних дівчаток.

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Автор: 

діти (5050) Офіс Генпрокурора (3243)


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Ось пора вже знову доповідь робити в ООН про РАШКУ- ВБИВЦЮ і про геноцід українців . Тут головне не зупинятися і не заспокоюватися -крапля камені точе
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27.04.2023 08:59 Відповісти
73% виборців винні в цьому не менше, ніж уйло і росіяни
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27.04.2023 10:30 Відповісти
 
 