Влада Туреччини спростувала інформацію про серцевий напад в Ердогана
Президент Туреччини Реджеп не мав серцевого нападу, а лише застуду. Поширювані повідомлення про нібито серцевий напад не відповідають дійсності.
Про це заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Здоров'я нашого президента дуже добре. Ми постійно спілкуємося. У нього була невелика застуда", - повідомив Октай.
За його словами, президент має намір продовжити роботу за графіком вже сьогодні.
Окрім того, керівник Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини заявив, що твердження про серцевий напад президента Реджепа Таїпа Ердогана не відповідають дійсності.
"Ми рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви щодо здоров’я нашого президента", - заявив Фахреттін Алтун.
Він зазначив, що сьогодні президент Ердоган візьме участь у церемонії на атомній станції яке відбудеться у форматі відеоконференції.
Нагадаємо, 26 квітня Ердогану стало зле у прямому ефірі телебачення. В соціальних мережах та ЗМІ стверджували, що у нього інфаркт.
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Йди з Раджепа на *****!!!
самэц должен быть сильный и здоровый а то скину
Скоро сообщат, когда похороны.
А пока, чтоб не было паники - всё опровергают.
"Мы решительно отвергаем эти безосновательные заявления по поводу здоровья нашего президента", - заявил Фахреттин Алтун.
Ну да, ну да, охотно верю...
Реджеп Маклауд, одним словом. ***** и Си точно такие же "бессмертные".