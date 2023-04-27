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Новини
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Влада Туреччини спростувала інформацію про серцевий напад в Ердогана

ердоган,туреччина

Президент Туреччини Реджеп не мав серцевого нападу, а лише застуду. Поширювані повідомлення про нібито серцевий напад не відповідають дійсності.

Про це заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Здоров'я нашого президента дуже добре. Ми постійно спілкуємося. У нього була невелика застуда", - повідомив Октай.

За його словами, президент має намір продовжити роботу за графіком вже сьогодні.

Дивіться: Ердогану стало зле у телеефірі, він скасував передвиборчу програму за порадою лікарів. ВIДЕО

Окрім того, керівник Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини заявив, що твердження про серцевий напад президента Реджепа Таїпа Ердогана не відповідають дійсності.

"Ми рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви щодо здоров’я нашого президента", - заявив Фахреттін Алтун.

Також читайте: Ердоган скасував передвиборчі мітинги через хворобу, ЗМІ пишуть, що в нього інфаркт міокарда 

Він зазначив, що сьогодні президент Ердоган візьме участь у церемонії на атомній станції яке відбудеться у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, 26 квітня Ердогану стало зле у прямому ефірі телебачення. В соціальних мережах та ЗМІ стверджували, що у нього інфаркт.

Автор: 

інфаркт (21) Туреччина (3492) Ердоган Реджеп Таїп (927)


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Топ коментарі
+6
Типове "Наш Ердоган жівєє всех жівих". Так завжди у авторитарних країнах, спочатку мовчанка, потім заперечення, потім траурна церемонія. За такою людиною, яка допомогала обходити санції мордору, яка брала участь у зерновій угоді з вимогою встановити для Туреччини занижені ціни, а після насичення власного ринку заявила про заборону експорту українського зерна, яка скупила у орків увесь крадений метал з "Азовсталі", яка виступила проти санкцій по відношенню до рашки, яка, перебуваючи у НАТО, відмовилась виконувати загальну зовнішню політику цієї організації і співпрацювала з мордором у військовій сфері, яка стала головним транспортером мордорівського газу на південь Європи, яка є найбільшим споживачем рашистських енергоресурсів у Європі, яка будує у себе АЕС за допомогою "РосАтому", ... Перелік буде нескінченим. Так ось за такою людиною я жалкувати не буду. І не треба закривати на це очі "Байрактарами", Туреччина відмовилась від офіційної військової угоди на постачання зброї Україні, а те, що надійшло до наших ЗСУ, було виконано у рамках приватних домовленностей з приватними компаніями. А транпортування підсанкційних товарів військового призначення мордору до сих пір виконує транспортна авіація збройних сил Туреччини. Авіаційне сполученні мордору з Європою виконують транзитні авіарейси турецьких компаній (відкрийте Flightradar і самі усе побачите). Згідно міжнародного договору (доктрині Монтре) - " У разі участі Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій вона не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави". Проте військовий флот орків без перешкод вештається протоками Туреччини, бо "Бальшой лічний друг Ердогана Владімір веде не війну проти України, а спеціальну військову операцію". Гнила отмазка для турків, яку спеціально запустив *****. Можна згадати відмову Туреччини від створення зернового коридору через територіальні води Румунії, Болгарії і Туреччини, на який не змогли б впливати рашисти. Згадацте недавню пропозиціюТуреччини заморозити бойові дії в Україні на три-п'ять років (щоб орки могли відновити свої війська) і відмінити санкції і т.д і т.п.... Так що, якщо зажмуриться цей тіп, то я тільки перехрестюсь.
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27.04.2023 09:35
+4
Ради власти готовы с инфарктом или инсультом доказывать что здоровее всех здоровых ..да по ТВ видно было даже не врачам медикам что Эрдогану мягко говоря стало просто "прелестно"... и именно сердце.. пусть и не инфаркт... но за глаза стенокардия аритмия вполне даже также не очень хорошая вещь..
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27.04.2023 09:01
+3
Просто икота напала
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27.04.2023 09:00
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Йому вже внуків глядіти та помідори вирощувати, ні до смерті хоче правити…. Які ті автократи демократичні.
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27.04.2023 08:59 Відповісти
Просто икота напала
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27.04.2023 09:00 Відповісти
Причем сзади и снизу
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27.04.2023 10:38 Відповісти
попив чаю з новічком та трохи пронесло.
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27.04.2023 09:01 Відповісти
Ради власти готовы с инфарктом или инсультом доказывать что здоровее всех здоровых ..да по ТВ видно было даже не врачам медикам что Эрдогану мягко говоря стало просто "прелестно"... и именно сердце.. пусть и не инфаркт... но за глаза стенокардия аритмия вполне даже также не очень хорошая вещь..
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27.04.2023 09:01 Відповісти
Що б за хворість не була ,
Йди з Раджепа на *****!!!
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27.04.2023 09:05 Відповісти
Ага ''просто легка застуда''.. ню-ню.
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27.04.2023 09:06 Відповісти
Вчора був "шлунок", до вечора нова версія буде.
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27.04.2023 09:29 Відповісти
Шмарклі завадили розмовляти.
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27.04.2023 09:14 Відповісти
понаехавшие рашисты в Турцию его уже достали
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27.04.2023 09:21 Відповісти
Ще одні казкарі. Тепер будуть 2 місяці розповідати,що Ердоган "работаєт с докумєнтамі"))
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27.04.2023 09:25 Відповісти
Nu da , kak vse diktatori , bessmertni...🤣
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27.04.2023 09:27 Відповісти
Типове "Наш Ердоган жівєє всех жівих". Так завжди у авторитарних країнах, спочатку мовчанка, потім заперечення, потім траурна церемонія. За такою людиною, яка допомогала обходити санції мордору, яка брала участь у зерновій угоді з вимогою встановити для Туреччини занижені ціни, а після насичення власного ринку заявила про заборону експорту українського зерна, яка скупила у орків увесь крадений метал з "Азовсталі", яка виступила проти санкцій по відношенню до рашки, яка, перебуваючи у НАТО, відмовилась виконувати загальну зовнішню політику цієї організації і співпрацювала з мордором у військовій сфері, яка стала головним транспортером мордорівського газу на південь Європи, яка є найбільшим споживачем рашистських енергоресурсів у Європі, яка будує у себе АЕС за допомогою "РосАтому", ... Перелік буде нескінченим. Так ось за такою людиною я жалкувати не буду. І не треба закривати на це очі "Байрактарами", Туреччина відмовилась від офіційної військової угоди на постачання зброї Україні, а те, що надійшло до наших ЗСУ, було виконано у рамках приватних домовленностей з приватними компаніями. А транпортування підсанкційних товарів військового призначення мордору до сих пір виконує транспортна авіація збройних сил Туреччини. Авіаційне сполученні мордору з Європою виконують транзитні авіарейси турецьких компаній (відкрийте Flightradar і самі усе побачите). Згідно міжнародного договору (доктрині Монтре) - " У разі участі Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій вона не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави". Проте військовий флот орків без перешкод вештається протоками Туреччини, бо "Бальшой лічний друг Ердогана Владімір веде не війну проти України, а спеціальну військову операцію". Гнила отмазка для турків, яку спеціально запустив *****. Можна згадати відмову Туреччини від створення зернового коридору через територіальні води Румунії, Болгарії і Туреччини, на який не змогли б впливати рашисти. Згадацте недавню пропозиціюТуреччини заморозити бойові дії в Україні на три-п'ять років (щоб орки могли відновити свої війська) і відмінити санкції і т.д і т.п.... Так що, якщо зажмуриться цей тіп, то я тільки перехрестюсь.
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27.04.2023 09:35 Відповісти
НЕ У ВСІХ! Де-не-де двійники відпрацьовують за померлих
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27.04.2023 12:21 Відповісти
для альфа самца инфаркт западло
самэц должен быть сильный и здоровый а то скину
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27.04.2023 09:36 Відповісти
нут так - так. андропов також був вічноЗдоровий ...
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27.04.2023 09:41 Відповісти
А уж каким здоровяком был Черненко!!! Хоть на детское питание "Румяные щечки" фотографируй.
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27.04.2023 11:14 Відповісти
Пересувається кімнатою, працює з документами. Десь і колись це вже було...
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27.04.2023 09:44 Відповісти
"Улюблена" хвороба турок,на всі болячки у них один діагноз-шлунок застудив
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27.04.2023 10:00 Відповісти
Значит точно был инфаркт и реанимация. Не зря же родственников срочно отвозили к нему в больницу...
Скоро сообщат, когда похороны.
А пока, чтоб не было паники - всё опровергают.
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27.04.2023 10:36 Відповісти
"Здоровье нашего президента очень хорошее. Мы постоянно общаемся. У него была небольшая простуда", - сообщил Октай.
"Мы решительно отвергаем эти безосновательные заявления по поводу здоровья нашего президента", - заявил Фахреттин Алтун.

Ну да, ну да, охотно верю...
Реджеп Маклауд, одним словом. ***** и Си точно такие же "бессмертные".
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27.04.2023 11:15 Відповісти
Брешут как кацапы.
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27.04.2023 12:43 Відповісти
Звичайно. А як помре, то скажуть, що заснув і не хоче прокидатися.
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27.04.2023 14:53 Відповісти
 
 