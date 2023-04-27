Рівень води в Києві піднімається третій день поспіль, - КМВА

Рівень води у Дніпрі в межах Києва піднімається третій день поспіль. Загрози підтоплення житлових масивів чи промисловості міста немає.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 9:30 27.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см. Що аж на 9 см більше вчорашнього показника. Рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий). Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період в межах Києва він піднялася на 26 см", - йдеться у повідомленні.

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Попко наголосив, що в Києві не зафіксовано аварійних підтоплень. Утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Залишаються підтопленими заплавні території: острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

За його словами, наразі рівень водопілля не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.